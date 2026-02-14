Tottenham bổ nhiệm HLV Igor Tudor

Cựu HLV Juventus, Igor Tudor sẽ dẫn dắt Tottenham đến hết mùa 2025-2026, hai ngày sau khi Thomas Frank bị sa thải.

Theo thỏa thuận miệng giữa hai bên, Tudor nhận nhiệm vụ HLV tạm quyền đến hết mùa này. Tottenham cần gấp phương án thay thế sau khi chia tay Frank hôm 11/2. Ban lãnh đạo đội bóng muốn có HLV mới ngay khi các cầu thủ trở lại tập luyện đầu tuần tới, và HLV người Croatia được chọn cho giai đoạn ngắn hạn này.

Frank rời ghế chỉ sau 8 tháng nắm quyền. Trận cuối của ông là thất bại 1-2 trên sân nhà trước Newcastle. Tottenham không thắng 8 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, và chỉ thắng hai trong 17 vòng gần nhất, khiến họ rơi xuống vị trí 16, hơn nhóm xuống hạng năm điểm. Dù vậy, CLB Bắc London vẫn giành vé vào vòng 1/8 Champions League nhờ đứng thứ tư ở vòng bảng.

HLV Igor Tudor trong trận Juventus gặp Al Ain ở vòng bảng FIFA Club World Cup trên sân Audi, thành phố Washington, DC, Mỹ ngày 18/6/2025. Ảnh: Reuters

Tudor, 47 tuổi, không xa lạ với môi trường bóng đá đỉnh cao. Ông từng dẫn dắt Juventus, Marseille, Galatasaray, Lazio và Udinese. Gần nhất, Tudor bị Juventus sa thải tháng 10/2025 sau chuỗi 8 trận không thắng, khi đội bóng thành Turin đứng thứ tám Serie A. Trước đó, ông được Juventus bổ nhiệm tháng 3/2025 cũng trên cương vị tạm quyền. Nhờ giúp Juventus giành suất dự Champions League mùa này, ông được ký hợp đồng chính thức.

Sự nghiệp huấn luyện của Tudor khởi đầu tại Hajduk Split năm 2013, và ông từng giúp đội bóng quê nhà giành Cup Croatia, danh hiệu duy nhất tính đến nay trên cương vị HLV. Ông cũng có kinh nghiệm làm việc ở nhiều môi trường khác nhau như PAOK, Karabukspor hay Galatasaray, trước khi trở lại Juventus làm trợ lý cho Andrea Pirlo mùa 2020-2021.

Thời còn thi đấu, Tudor gắn bó 9 năm với Juventus, chơi 174 trận và giành hai chức vô địch Serie A 2002 và 2003. Ông cũng vào chung kết Champions League 2003 cùng "Lão Bà" thành Turin. Ở cấp độ đội tuyển, cựu trung vệ này là thành viên Croatia đoạt HC đồng World Cup 1998.

Kinh nghiệm "chữa cháy" là một lý do Tottenham chọn Tudor. Tháng 3/2024, ông tiếp quản Lazio và giúp đội bóng này giành suất dự Europa League. Mùa trước, Tudor thay Thiago Motta tại Juventus và đảm bảo đội không văng khỏi nhóm dự Champions League. Khả năng tạo tác động tức thì được xem là điểm mạnh nhất của HLV người Croatia.

Tudor từng làm việc cùng Giám đốc thể thao Fabio Paratici tại Juventus, đồng thời quen biết Dejan Kulusevski và Rodrigo Bentancur từ giai đoạn 2020-2021. Mối liên hệ sẵn có với một số cầu thủ có thể giúp ông nhanh chóng ổn định phòng thay đồ. Giới chuyên môn nhận định Tudor đề cao kỷ luật và cường độ, yếu tố Tottenham đang thiếu ở giai đoạn sa sút vừa qua.

Về chiến thuật, Tudor thường sử dụng hệ thống 3-4-2-1 kể từ thời Hellas Verona, nơi ông bắt đầu gây tiếng vang với vai trò HLV. Cách vận hành này đòi hỏi hai biên hoạt động liên tục và hàng thủ ba người có khả năng triển khai bóng. Đội hình hiện tại của Tottenham phù hợp đến đâu với cấu trúc đó vẫn là dấu hỏi, đặc biệt là khi họ đã trải qua nhiều thay đổi dưới thời Frank.

Tottenham từng cân nhắc một số lựa chọn ngắn hạn khác như Edin Terzic hay Marco Rose, trước khi chốt Tudor. Về lâu dài, ban lãnh đạo sẽ tìm kiếm HLV chính thức trong hè 2026. Mauricio Pochettino là một ứng viên tiềm năng, bên cạnh Roberto De Zerbi, HLV vừa rời Marseille. Tudor cũng có cơ hội được xem xét cho vị trí lâu dài nếu tạo được dấu ấn trong những tháng tới.

Trận đấu kế tiếp của Tottenham là derby Bắc London với Arsenal ngày 22/2, và đây sẽ là màn ra mắt của HLV 47 tuổi.

