Arteta: 'Eze mang hào quang mới đến Arsenal'

AnhHLV Mikel Arteta ca ngợi Eberechi Eze đã thổi một hào quang vào Arsenal, sau khi tiền vệ người Anh lập hat-trick trong trận thắng Tottenham 4-1 ở vòng 12 Ngoại hạng Anh.

Hè 2025, Eze từng suýt gia nhập Tottenham, trước khi cập bến Arsenal với tổng phí 90 triệu USD. Màn trình diễn của tiền vệ người Anh trên sân Emirates hôm 23/11 càng khiến Tottenham phải tiếc nuối.

Sau bàn mở tỷ số của Leandro Trossard, Eze độc diễn rồi sút chéo góc giúp Arsenal vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2-0. Khi hiệp hai mới trôi qua 35 giây, Eze hoàn tất cú đúp với pha cứa lòng chân trái về góc xa. Phút 76, anh khép lại ngày thi đấu thăng hoa bằng cú sút chân phải về góc gần, hoàn tất cú hat-trick, ấn định chiến thắng 4-1.

HLV Mikel Arteta và Eberechi Eze vui mừng sau trận Arsenal thắng Tottenham 4-1 ở vòng 12 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 23/11. Ảnh: Reuters

"Có những chuyện xảy ra là có lý do", Arteta nói sau trận. "Ngay sau khi trở về từ ĐTQG, cậu ấy chỉ nghỉ hai ngày. Nhưng sang ngày thứ ba, Eze đã đòi tập thêm, hỏi tôi đủ thứ để cải thiện. Khi một cầu thủ có tài năng và khát vọng như vậy, kết quả hôm nay không phải ngẫu nhiên".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết sự xuất hiện của Eze "mang đến niềm vui và một thứ hào quang" mà Arsenal đang cần. "Cậu ấy có thể quyết định trận đấu bất kỳ lúc nào. Điều đó mang lại niềm tin lớn cho toàn đội", ông nhấn mạnh.

Eze trở thành cầu thủ thứ tư lập hat-trick trong các trận chính thức giữa Arsenal và Tottenham, sau Ted Drake (Arsenal, tháng 10/1934), Terry Dyson (Tottenham, tháng 8/1961) và Alan Sunderland (Arsenal, tháng 12/1978). Eze cũng là người ghi hat-trick thứ 400 trong lịch sử Ngoại hạng Anh, và là cầu thủ thứ 23 ghi hat-trick cho Arsenal tại giải.

"Không thể tin nổi", Arteta nói tiếp. "Tôi nhìn vào các thống kê và tự hỏi: lần gần nhất có ai ghi hat-trick ở một trận derby Bắc London là bao giờ? Đã rất, rất nhiều năm rồi. Điều đó cho thấy mức độ khó khăn, nhưng đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên".

Eberechi Eze mừng sau trận. Ảnh: Arsenal FC

HLV 43 tuổi xem trận thắng Tottenham là bước trở lại đúng lúc, sau khi Arsenal bị tân binh Sunderland cầm hòa 2-2 trước quãng nghỉ quốc tế. "Chúng tôi từng có chuỗi 10 trận thắng liên tiếp, và giờ là lúc tái tạo đà thăng hoa đó", ông bày tỏ.

Chiến thắng của Arsenal càng quan trọng khi hai đối thủ nặng ký trong cuộc đua vô địch là Man City và Liverpool cùng sảy chân vòng này. "Pháo thủ" đang dẫn đầu bảng Ngoại hạng Anh với 29 điểm, bỏ xa đội xếp sau là Chelsea 6 điểm.

Nhưng Arteta vẫn thận trọng. "Ở giải đấu này, 6 điểm không có nhiều ý nghĩa. Khoảng cách thật ra rất mong manh", ông nói. "Chúng tôi vẫn cần các trụ cột trở lại. Noni Madueke đã thi đấu lại nhưng vẫn còn nhiều ca chấn thương quan trọng".

Ngày 26/11, thầy trò Arteta tiếp tục đá sân nhà gặp Bayern ở lượt năm Champions League, rồi làm khách của Chelsea ở vòng 13 Ngoại hạng Anh sau đó bốn ngày.

Hồng Duy (theo ESPN, The Guardian)