Arteta: 'Đứt chuỗi 18 trận bất bại là bài kiểm tra quan trọng'

AnhHLV Mikel Arteta thất vọng sau trận thua Aston Villa 1-2 ở vòng 15 Ngoại hạng Anh, nhưng cho rằng đây là lúc để Arsenal chứng minh bản lĩnh sau gần ba tháng bất bại.

"Chúng tôi cực kỳ thất vọng với cách thua trận", Arteta nói sau trận đấu tại Villa Park. "Trước hết, phải chúc mừng Aston Villa vì họ là đội bóng rất chất lượng. Hiệp một chúng tôi gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là những pha mất bóng rất bất thường ngay sau khi đoạt lại bóng, điều rất nguy hiểm trước lối chơi của họ".

Trận này, Matty Cash giúp Aston Villa vượt lên, rồi cầu thủ vào thay người Leandro Trossard quân bình tỷ số cho Arsenal. Hai đội thi đấu giằng co cho đến phút bù giờ thứ năm của hiệp hai. Ở những giây cuối cùng, Emiliano Buendia chớp thời cơ với cú đá trong vòng cấm, ấn định tỷ số 2-1.

Kết quả này khiến Arsenal đứt mạch bất bại 18 trận trên mọi đấu trường, kể từ trận thua 0-1 trên sân Liverpool ở vòng ba Ngoại hạng Anh ngày 31/8. "Pháo thủ" vẫn giữ đỉnh bảng với 33 điểm, nhưng bị Man City - đội thắng tân binh Sunderland 3-0 ở trận đấu muộn - rút ngắn cách biệt còn hai điểm.

HLV Mikel Arteta vỗ tay tri ân người hâm mộ sau trận Arsenal thua Aston Villa 1-2 ở vòng 15 Ngoại hạng Anh trên sân Villa Park, Birmingham, Anh ngày 6/12/2025. Ảnh: Arsenal FC

Theo Arteta, trong hiệp một, Arsenal thi đấu chắc chắn, khiến Aston Villa không tạo được cơ hội nguy hiểm nào ngoài bàn mở tỷ số. Sang hiệp hai, đội bóng của ông nhập cuộc tốt, tạo ra nhiều cơ hội và sớm gỡ hòa, khiến nhà cầm quân người Tây Ban Nha tin đội nhà sẽ thắng ngược.

"Chúng tôi đáng ra có thể thua sớm hơn từ hai sai lầm cá nhân, nhưng rồi lại có cơ hội ghi bàn để thắng", ông nói. "Tình huống bóng cuối trôi qua chân Declan Rice nhưng không tận dụng được. Ngay sau đó là đường phát bóng dài, bóng bật ra, chúng tôi phá biên, họ ném nhanh, khu vực vòng cấm trở nên hỗn loạn và rồi một cú dứt điểm đưa bóng vào góc cao. Đó là chất lượng của giải đấu này".

Arteta cũng cho rằng kết quả trận này phản ánh sự khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh. "Bạn đến Old Trafford, St James’ Park, Stamford Bridge rồi đến đây, toàn những sân khó chơi", HLV 43 tuổi bày tỏ. "Chúng tôi đã bất bại 18 trận nhưng mọi thứ vẫn rất sít sao. Đó là trình độ của giải và cũng là cơ hội mà chúng tôi phải nắm lấy. Giờ là lúc đứng dậy. Các cầu thủ đã cho tôi mọi lý do để tin rằng chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ".

Khi được hỏi lịch thi đấu dồn dập có ảnh hưởng tới phong độ Arsenal hay không, Arteta không chắc, nhưng thừa nhận các học trò có những pha xử lý thất thường. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng không xem chấn thương là cái cớ cho thất bại, dù vắng ba trung vệ quan trọng là Gabriel Magalhaes, William Saliba và Cristhian Mosquera.

Tuần tới, Arsenal tiếp tục đá hai trận gặp Club Brugge ở Champions League ngày 10/12 rồi Wolves tại Ngoại hạng Anh sau đó ba ngày. Arteta muốn có thể thi đấu ngay ngày mai để rũ bỏ cảm giác thất bại, nhưng đồng thời nhấn mạnh Arsenal phải giữ sự cân bằng cảm xúc xuyên suốt mùa giải.

"Chuỗi bất bại phải kết thúc ở một thời điểm nào đó, chúng tôi không muốn nó dừng lại hôm nay, nhưng giờ là lúc nhìn lại và tiếp tục", ông bày tỏ. "Nếu được đá ngay, tôi sẽ rất vui, nhưng cũng cần thời gian để cả đội tỉnh táo và học hỏi. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong những tuần qua, nhưng tập thể này vẫn thể hiện thái độ và tinh thần tuyệt vời".

Hồng Duy (theo Arsenal.com)