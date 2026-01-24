Arteta dè chừng Man Utd khó lường dưới thời Carrick

AnhHLV Mikel Arteta cho rằng Arsenal sẽ đối mặt Man Utd khó lường và giàu năng lượng hơn dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, đồng thời cảnh báo sự nguy hiểm của đối thủ ở các tình huống chuyển trạng thái.

"Khi có HLV mới, cường độ thi đấu luôn tăng lên. Chúng ta đã thấy điều đó ở trận derby Manchester, từ cách Man Utd tiếp cận trận đấu đến hành vi trên sân. Chắc chắn Arsenal sẽ phải thích nghi", Arteta nói trong buổi họp báo trước màn đại chiến vòng 23 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates.

HLV Mikel Arteta vỗ tay tri ân người hâm mộ sau trận Arsenal thắng Inter Milan 3-0 ở lượt bảy Champions League ngày 20/1. Ảnh: PA Wire

Trong trận ra mắt của Carrick trên cương vị HLV tạm quyền, Man Utd thi đấu tưng bừng và thắng Man City 2-0 nhờ các bàn của Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu. Kết quả này chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng của Man Utd dưới thời Ruben Amorim và Darren Fletcher, đồng thời chỉ là lần thứ hai kể từ năm 2020 họ đánh bại Man City trên sân nhà trong trận derby.

Arteta thừa nhận rất khó đoán Man Utd sẽ chơi ra sao dưới thời Carrick, song khẳng định Arsenal vẫn trung thành với bản sắc của mình. "Cuối cùng, chính các cá nhân quyết định trận đấu", ông nói. "Chúng tôi sẽ cố gắng áp đặt lối chơi, kiểm soát thế trận và đưa bóng vào những khu vực có lợi cho mình, bất chấp đối thủ muốn làm gì".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha xem khả năng chuyển trạng thái là một trong những điểm mạnh của Man Utd. "Họ rất nguy hiểm khi có khoảng trống để tăng tốc", ông cho biết. "bóng này có nhiều phẩm chất để gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào, dù tất nhiên họ cũng có những điểm yếu".

Khi được hỏi liệu Man Utd có phải đội chuyển trạng thái hay nhất Ngoại hạng Anh hay không, HLV 43 tuổi trả lời thận trọng, nhưng thừa nhận đối thủ "luôn thuộc nhóm tốt nhất".

Arteta cũng chia sẻ về trải nghiệm làm HLV tại CLB mà ông từng thi đấu, như chính ông tại Arsenal hay Carrick ở Man Utd. Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, sự gắn bó sẵn có với Arsenal là lợi thế, từ việc hiểu văn hóa, con người đến lịch sử đội bóng, nhưng HLV vẫn cần thời gian để thích nghi với hoàn cảnh mới và áp lực công việc.

Arsenal đang đạt phong độ cao khi dẫn đầu cả Ngoại hạng Anh và Champions League. Hồi giữa tuần, "Pháo thủ" thắng 3-1 trên sân Inter Milan để lập kỷ lục toàn thắng 7 trận vòng bảng Champions League mùa này. Trước đó, thành tích tốt nhất của họ ở đấu trường châu Âu là chuỗi 6 trận thắng tại chiến dịch Champions League 2005-2006 và vòng bảng Europa League 2020-2021. Tuy vậy, kỷ lục thắng dài nhất lịch sử Champions League vẫn thuộc về Bayern, với 15 trận liên tiếp trong giai đoạn 2019-2020.

Chứng kiến phong độ này, HLV Pep Guardiola ca ngợi Arsenal là "đội hay nhất thế giới". Nhưng Arteta tỏ ra khiêm tốn. "Chúng tôi đang làm nhiều điều đúng, nhưng còn rất xa sự hoàn hảo. Để được xem là đội hay nhất, bạn phải giành được rất nhiều danh hiệu, và chúng tôi chưa làm được điều đó", ông bày tỏ.

Dù đánh giá cao lời khen từ Guardiola, HLV Arsenal nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất của đội bóng là không ngừng cải thiện. "Chúng tôi muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày, và sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được điều đó", Arteta khẳng định.

Hồng Duy (theo Arsenal.com)