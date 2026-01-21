Arsenal đại thắng á quân Champions League

Italy"Pháo thủ" thắng 3-1 ngay trên sân của Inter Milan, ở lượt bảy vòng bảng Champions League tối 20/1.

Trước trận đấu trên San Siro, Arsenal nhận tin Man City thua Bodo/Glimt 1-3. Điều này đồng nghĩa họ giành vé vào thẳng vòng 1/8 mà không cần quan tâm kết quả hai lượt cuối. Tuy nhiên, đội bóng Anh không vì thế mà lơi chân trước Inter, thậm chí thắng đậm. Cú đúp của Gabriel Jesus và bàn ấn định của Victor Gyokeres buộc á quân Champions League mùa trước gục ngã ngay trước khán giả nhà.

Bỏ lại sau lưng hai trận hòa ở Ngoại hạng Anh, Arsenal nhập cuộc hứng khởi. Ngay phút thứ 10, từ pha sút trượt của Jurrien Timber, Jesus phản ứng nhanh bằng pha tung người đá bồi trong cấm địa, mở tỷ số cho đội khách. Tiền đạo người Brazil ghi bàn thứ hai kể từ khi trở lại sau 319 ngày điều trị chấn thương dây chằng đầu gối.

Gabriel Jesus mừng bàn trong trận Arsenal hạ Inter ở lượt bảy vòng bảng Champions League tối 20/1. Ảnh: Arsenal

Bàn thua sớm buộc Inter phải đẩy cao đội hình. Đội đang dẫn đầu Serie A và á quân Champions League mùa trước chỉ mất tám phút để đưa ra câu trả lời. Sau khi đón bóng bật ra từ vòng cấm, Petar Sucic đặt lòng vào góc cao tuyệt đẹp, gỡ hòa 1-1.

Tuy nhiên Inter không thay đổi được cục diện. Arsenal vẫn vượt trội về bản lĩnh, khả năng phòng ngự và tận dụng cơ hội. Ở tuyến dưới, thủ môn David Raya trở thành bức tường vững chắc ngăn Inter ghi thêm bàn. Còn ở tuyến trên, Jesus, Bukayo Saka và Leandro Trossard có thể chuyển hóa những tình huống đơn giản thành bàn.

Phút 31, bộ ba tiền đạo đội khách phối hợp nâng tỷ số lên 2-1. Saka đá phạt góc cho Trossard đánh đầu cắt ngang khu 5m50, trước khi Jesus đánh đầu nối tung lưới Inter.

Sau giờ nghỉ, Arsenal tiếp tục ra tạo nhiều cơ hội. Trossard và Saka có thể đã sớm gia tăng cách biệt nếu dứt điểm nắn nót hơn. Trong khi đó, Inter chỉ có thêm một tình huống nguy hiểm thuộc về cú sút chéo góc của Esposito.

Phút 84, Arsenal ấn định chiến thắng. Pha khống chế bóng bất thành của Saka vô tình tạo cơ hội cho tiền đạo vào thay người Gyokeres, người cứa lòng quyết đoán từ ngoài vòng cấm. Thủ môn Yann Sommer chạm tay, nhưng không thể ngăn bóng bay vào góc cao.

Victor Gyokeres cứa lòng ghi bàn trong trận thắng Inter ở lượt bảy vòng bảng Champions League tối 20/1. Ảnh: AJ

Arsenal nối dài thành tích toàn thắng ở vòng bảng Champions League lên 7 trận. Đây là mạch thắng kỷ lục của họ tại sân chơi này. Tính trong các CLB Anh, chỉ Man City có mạch thắng dài hơn ở Champions League với 10 trận, tính đến tháng 3/2024.

Nếu hạ Kairat trong trận cuối, "Pháo thủ" sẽ lập kỷ lục toàn thắng ở vòng bảng kể từ khi Champions League chuyển sang thể thức mới. Mùa trước, Liverpool dẫn đầu với 7 trận thắng và một thua. Trong khi đó, thất bại vừa qua khiến Inter rơi xuống thứ 9. Họ cần thắng trên sân của Dortmund ở lượt cuối nếu muốn trở lại Top 8 và giành vé vào thẳng vòng 1/8.

Thanh Quý