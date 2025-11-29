Arteta: 'Chelsea xứng đáng đua vô địch'

AnhHLV Mikel Arteta đánh giá cao triết lý tấn công của đồng nghiệp Enzo Maresca và xem Chelsea là ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh.

Trận đấu tại Stamford Bridge ngày 30/11 là cuộc đối đầu giữa đội đứng nhất và nhì Ngoại hạng Anh. Trước vòng 13, Arsenal có 29 điểm, hơn Chelsea 6 điểm.

Trong buổi họp báo trước trận, Arteta được hỏi liệu Chelsea có phải là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua vô địch hay không. Trước khi mùa giải khởi tranh, Chelsea không được đánh giá cao bằng Man City hay ĐKVĐ Liverpool.

"Chelsea xứng đáng đứng ở vị trí hiện tại với những gì đã làm trong vài năm qua", Arteta nói. "Nhìn vào chất lượng đội hình, số lượng và chất lượng cầu thủ, cùng những gì họ thể hiện, việc họ góp mặt trong nhóm dẫn đầu là hoàn toàn hợp lý".

HLV Mikel Arteta trong buổi tập của Arsenal ngày 28/11. Ảnh: PA Wire

Arsenal vừa có hai chiến thắng vang dội, khi hạ Tottenham 4-1 ở Ngoại hạng Anh và Bayern 3-1 tại Champions League, để dẫn đầu cả hai đấu trường mùa. Arteta cho rằng trận derby London tới đây cũng là một bài kiểm tra quan trọng.

"Chúng tôi nói về những trận đấu phải tạo dấu ấn mỗi ba ngày", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói. "Sau khi thắng Tottenham, rồi Bayern, giờ chúng tôi sắp đấu Chelsea. Tuần này có ý nghĩa lớn, và ba ngày nữa lại là một trận đấu tương tự. Không có gì thay đổi. Đội đang có động lực rất lớn".

Ở lần gần nhất đối đầu, Arsenal thắng Chelsea 1-0 nhờ công Mikel Merino hồi tháng 3. Khi đó, Arteta đánh giá Chelsea là đội tấn công hay nhất giải, vượt trội phần còn lại.

Khi được hỏi còn giữ quan điểm như vậy không, HLV 43 tuổi đáp: "Đó là ở mùa trước. Còn mùa này mới chỉ bắt đầu, khó để khẳng định. Nhưng họ là một trong những đội tôi thích xem nhất: lối chơi mềm mại, nhiều phương án tấn công, nhiều cá nhân đột biến và rất rõ ràng trong cách triển khai. Vì thế, họ là đối thủ cực kỳ khó chịu".

Sau trận đấu ở Champions League hồi giữa tuần, đội phó Bayern Joshua Kimmich tỏ ý không phục, cho rằng Arsenal phụ thuộc nhiều vào các tình huống cố định và các đường bóng dài, đồng thời xem PSG là đối thủ khó chơi hơn.

Arteta hiểu phát biểu của Kimmich và tránh những tranh cãi. Ông nói: "Tôi biết ý cậu ấy. Cách hai đội chơi, đặc biệt là cách họ đối đầu PSG, có nhiều điểm tương đồng. Khi cả hai đều áp sát, một kèm một, sử dụng hậu vệ biên dâng cao và xoay chuyển vị trí liên tục, trận đấu trở nên khác biệt. Điều đó hoàn toàn dễ giải thích".

Về tình hình lực lượng, Arteta xác nhận Leandro Trossard cần kiểm tra thêm chấn thương bắp chân gặp phải trong trận thắng Bayern, trong khi bộ đôi Viktor Gyokeres và Kai Havertz đang chờ kết quả chụp chiếu lần hai. Gabriel Jesus cũng vừa thi đấu trong trận đấu tập với Watford để lấy cảm giác bóng, sau khi trải qua phẫu thuật đầu gối hồi đầu năm.

