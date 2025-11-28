Đội phó Bayern: 'Đấu PSG khó hơn Arsenal'

AnhTiền vệ Joshua Kimmich tin Bayern sẽ rút ra nhiều bài học sau trận thua Arsenal, đồng thời khẳng định PSG mới là thử thách lớn nhất mà họ từng đối đầu tại Champions League mùa này.

"Tôi nghĩ PSG là đối thủ khó nhất của chúng tôi, đặc biệt với lối chơi của họ", Kimmich nói sau trận thua 1-3 tại Emirates ngày 26/11. "Arsenal hoàn toàn khác. Họ phụ thuộc nhiều vào các tình huống cố định và các đường bóng dài. Trước PSG, đó là một trận cầu mang tính bóng đá hơn".

Ở lượt bốn vòng bảng Champions League, Bayern thắng 2-1 ngay trên sân PSG, dù phải đá thiếu người từ cuối hiệp một. Kết quả này giúp "Hùm xám" nối dài chuỗi toàn thắng trên mọi đấu trường từ đầu mùa lên 16 trận - kỷ lục trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Bundesliga, Ngoại hạng Anh, Ligue 1, La Liga, Serie A).

Tới lượt năm ngày 26/11, đội bóng của Vincent Kompany thua trên sân Arsenal và đứt mạch bất bại từ đầu mùa. Điểm sáng hiếm hoi của họ ở trận này là pha làm bàn của tài năng trẻ 17 tuổi Lennart Karl.

Joshua Kimmich (áo đen) đi bóng trong trận Bayern thua Arsenal 1-3 trên sân Emirates, London, Anh ngày 26/11/2025. Ảnh: FC Bayern

Kimmich thừa nhận Bayern không đủ dũng cảm và đáng thua tại London. "Chúng tôi không đủ chủ động và thiếu lựa chọn triển khai bóng", cầu thủ người Đức nói. "Arsenal mạnh ở bóng dài và tranh chấp. Bayern để đối thủ có quá nhiều pha phạt góc và rất khó để phòng ngự tất cả".

Dù thất vọng, Kimmich tin rằng Bayern sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm quý giá. "Đây là trận rất quan trọng với chúng tôi. Tôi tin Bayern sẽ học được nhiều điều và cải thiện ở một số khía cạnh", cầu thủ 30 tuổi bày tỏ. "Chúng tôi từng có những trận tệ như gặp Barca mùa trước và đều rút ra bài học. Điều quan trọng là phải phát triển tiếp".

Trận này, niềm hy vọng số một trên hàng công Bayern, Harry Kane thi đấu thất vọng. Tiền đạo người Anh chạm bóng 30 lần, mất bóng 8 lần và không có pha dứt điểm nào. Phong độ này trái ngược với những trận trước đó, khi anh ghi 25 bàn trên mọi đấu trường.

"Đây mới là thất bại đầu tiên, không cần phải hoảng loạn", Kane nói với TNT Sports. "Nhưng chắc chắn Bayern phải học từ trận này. Arsenal thắng những pha bóng một, bóng hai, họ tận dụng rất tốt các pha cố định".

Harry Kane (số 9) và Kimmich (mặc áo khoác) rời sân với vẻ thất vọng sau khi thua Arsenal 1-3. Ảnh: Bild

Trung phong 32 tuổi cho rằng vấn đề lớn nhất là Bayern không thể giữ nhịp, thua trong tranh chấp sau giờ nghỉ, đồng thời tin sẽ gặp lại Arsenal ở giai đoạn sau của Champions League. "Hiệp một khá cân bằng, nhưng sang hiệp hai chúng tôi không còn năng lượng và để thua quá nhiều pha đấu tay đôi", anh nói.

Jonathan Tah thì phủ nhận việc Bayern sa sút thể lực vì lịch thi đấu dầy đặc. "Không phải vì cường độ. Bayern quen đá với nhịp độ cao mỗi ba ngày", trung vệ người Đức nói. "Chúng tôi thua vì chi tiết: bàn đầu tiên từ bóng chết, bàn thứ hai do mất bóng ở sân nhà, bàn thứ ba là phản công cũng từ một pha mất bóng. Ngoài ba tình huống đó, Arsenal cũng sắc bén hơn trong nhiều thời điểm".

Ngày 29/11, Bayern trở về sân nhà gặp St. Pauli ở vòng 12 Bundesliga. "Hùm xám" đang giữ đỉnh bảng với thành tích bất bại - thắng 10, hòa 1, ghi 41 và thủng lưới 8 bàn.

Hồng Duy (theo Bavarian Football Works, EPSN)