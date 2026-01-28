Arteta: 'Arsenal sẽ tiếp tục sống với niềm tin vô địch'

AnhSau trận thua Man Utd ở Ngoại hạng Anh, HLV Mikel Arteta cùng các cầu thủ Arsenal đã thống nhất tinh thần cho bốn tháng quyết định của mùa giải.

Trận thua 2-3 ngay tại Emirates cuối tuần trước khiến Arsenal đứt mạch bất bại trên sân nhà ở mọi đấu trường mùa này. "Pháo thủ" cũng nối dài mạch không thắng tại Ngoại hạng Anh lên ba trận và lần đầu thủng lưới ba bàn trong một trận Ngoại hạng Anh kể từ tháng 12/2023, qua đó mất chuỗi 83 trận liên tiếp không để lọt lưới quá hai bàn.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Kairat ở lượt hạ màn vòng bảng Champions League, Arteta cho biết ông và các học trò đã nhìn lại chặng đường đã qua và thống nhất tinh thần cho bốn tháng quyết định của mùa giải, với niềm tin, sự can đảm và khát vọng chiến thắng trên cả bốn đấu trường. Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, toàn đội đã dành thời gian để chậm lại, suy ngẫm và tự đặt ra hai câu hỏi cốt lõi: cảm xúc hiện tại của mỗi người là gì, và họ muốn sống, muốn chơi bóng như thế nào trong bốn tháng sắp tới.

"Điều rút ra rất đơn giản và cũng rất đẹp", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói và cho biết các cầu thủ phản ứng rất tuyệt vời. "Chúng tôi đã tự mình giành vị trí rất tốt tại bốn đấu trường. Và trong bốn tháng tới, chúng tôi sẽ sống và thi đấu với niềm vui, sự can đảm lớn lao và niềm tin rằng chúng tôi sẽ chiến thắng".

HLV 43 tuổi cho biết buổi trao đổi nội bộ với các cầu thủ chỉ đơn thuần là một cuộc trò chuyện cởi mở. Ông dành nhiều lời khen, bày tỏ sự biết ơn khi được làm việc cùng họ mỗi ngày, đồng thời nhấn mạnh Arsenal đang ở đúng vị trí để mơ về những điều lớn lao. "Đây là khoảnh khắc của chúng tôi và chúng tôi thực sự khao khát điều đó", ông chia sẻ.

Khi được hỏi về thông điệp gửi tới người hâm mộ trên sân, Arteta tiếp tục kêu gọi sự đồng hành. Theo ông, cảm xúc, niềm tin và năng lượng chính là cách duy nhất để theo đuổi một giấc mơ đã được nuôi dưỡng suốt 10 tháng. "Rất nhiều điều tuyệt vời sẽ xuất hiện, thậm chí có những thứ chúng ta còn chưa thể tưởng tượng ra", ông nói.

Việc "hạ nhiệt" sau thất bại, theo Arteta, không xuất phát từ kết quả, mà do lịch thi đấu dày đặc. Arsenal vừa trải qua bốn trận sân khách liên tiếp ở bốn đấu trường khác nhau. "Đó là lúc để dừng lại, nhìn xem chúng tôi là ai, đang làm gì, và sẽ sống 4 tháng tới như thế nào. Những gì ở phía trước là rất đẹp", ông nói.

Arteta tiết lộ những cuộc họp như vậy được tổ chức định kỳ, thường vào mỗi 3-4 tuần hoặc dịp FIFA Days, nhằm cân bằng giữa thực tế và góc nhìn. "Đôi khi bạn phải nhìn bằng kính hiển vi, lúc khác lại cần kính viễn vọng, để thấy mọi thứ thật rõ ràng", nhà cầm quân người Tây Ban Nha ví von.

Phong độ ghi bàn từ bóng sống của các trụ cột tấn công Arsenal là tâm điểm chỉ trích sau trận thua Man Utd. Bukayo Saka không ghi bàn trong 13 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Viktor Gyokeres trải qua 11 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh không ghi bàn nào ngoài phạt đền. Gabriel Martinelli cũng không lập công trong 13 trận liên tiếp tại các giải quốc nội. Leandro Trossard chỉ ghi một bàn qua 11 lần ra sân gần đây, còn Noni Madueke tịt ngòi trong 25 trận tại Ngoại hạng Anh.

Trước những câu hỏi xoay quanh việc Arsenal thiếu một trung phong có khả năng ghi bàn vượt trội, Arteta tỏ ra điềm tĩnh. Ông nhắc lại rằng chỉ vài ngày trước, khi đội thắng 3-1 ngay trên sân Inter Milan, những cuộc bàn luận về tập thể và cá nhân lại mang màu sắc hoàn toàn khác. "Đó là vẻ đẹp của bóng đá. Vẫn là những cầu thủ đó, vẫn là đội bóng đó", ông nói.

Dù thua Man Utd, Arsenal vẫn giữ đỉnh bảng Ngoại hạng Anh với khoảng cách bốn điểm hơn Man City. "Pháo thủ" cũng toàn thắng ở Champions League, hạ Chelsea 3-2 ở lượt đi bán kết Cup Liên đoàn và sẽ gặp Wigan ở vòng bốn Cup FA ngày 15/2. Dù vậy, một lần nữa khi nói về cơ hội trên cả bốn đấu trường, Arteta cho rằng còn quá sớm để nhìn tới vạch đích. Theo ông, chỉ khi bước vào 5 hoặc 6 trận cuối, hoặc tiến sâu tới bán kết các giải đấu lớn như Champions League, khi đó mới có thể nói đến thời khắc quyết định.

Khép lại buổi họp báo, Arteta nhấn mạnh việc tận hưởng hành trình là điều bắt buộc. "Nếu không tận hưởng vị trí hiện tại, chúng ta còn muốn quay lại 6 hay 10 năm trước sao? Hãy sống trọn khoảnh khắc, đón nhận nó và khai thác tối đa, từng ngày một", ông kết luận.

