Tiền vệ Man Utd: 'Arsenal chỉ trông chờ đá phạt góc'

Tiền vệ Amad Diallo chế giễu Arsenal trên mạng xã hội sau chiến thắng 3-2 của Man Utd ngay trên sân Emirates, ở vòng 23 Ngoại hạng Anh.

Sau trận tối 25/1, Amad Diallo trở thành tâm điểm chú ý vì những phát ngôn mang tính mỉa mai nhắm vào đối thủ. Trên mạng xã hội X, tiền vệ Bờ Biển Ngà bình luận: "Hy vọng duy nhất của Arsenal là phạt góc", kèm biểu tượng cười ra nước mắt, khi đáp lại một CĐV Arsenal.

Sau đó, cầu thủ 23 tuổi tiếp tục viết "khiêm tốn đi cậu bé" cùng biểu tượng ra hiệu im lặng. Những dòng trạng thái này nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Bình luận gây chú ý của Amad Diallo trên mạng xã hội X, sau trận Man Utd thắng Arsenal 3-2 trên sân Emirates, thành phố London, Anh, vòng 23 Ngoại hạng Anh tối 25/1/2026. Ảnh: TU

Nguồn cơn đến từ một bài đăng trước trận của chính CĐV Arsenal, dự đoán "Pháo Thủ" thắng Man Utd 4-0 và "đã có sẵn kịch bản trận đấu". Sau trận, Amad trích dẫn lại bài đăng đó, kèm hình ảnh tỷ số 3-2 nghiêng về Man Utd và dòng chú thích "tận hưởng đi cậu bé", cùng biểu tượng nháy mắt.

Cuộc đối đáp giữa hai bên tiếp diễn trong thời gian ngắn, trước khi CĐV Arsenal tỏ ra bất ngờ và thất vọng vì bị chính cầu thủ Man Utd phản hồi công khai. Người này không muốn Amad phản hồi lại bài đăng của họ thêm lần nào nữa. Trong khi, các tài khoản hâm mộ Man Utd liên tục chia sẻ những bình luận của tiền vệ 23 tuổi. "Hãy dựng tượng cho Amad Diallo", tài khoản @TheUnitedExtra bình luận hóm hỉnh.

Arsenal mùa này nổi bật với khả năng ghi bàn từ các tình huống cố định. Theo Daily Mail, đội bóng thành London đã ghi 26 bàn từ các pha bóng chết, nhiều nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Trong khi đó, phong độ ghi bàn từ bóng sống của các trụ cột tấn công Arsenal lại đang gây lo ngại.

Bukayo Saka không ghi bàn trong 13 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Viktor Gyokeres trải qua 11 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh không ghi bàn nào ngoài phạt đền. Gabriel Martinelli cũng không lập công trong 13 trận liên tiếp tại giải quốc nội. Leandro Trossard chỉ có một bàn trong 11 lần ra sân gần đây, còn Noni Madueke chưa ghi bàn trong 25 trận tại Ngoại hạng Anh.

Trước Arsenal, Amad đá chính bên cánh phải và thi đấu 88 phút. Đây là trận thứ hai liên tiếp anh đá chính dưới thời HLV Michael Carrick, sau khi thắng Man City. Man Utd giành trọn sáu điểm trước hai đối thủ lớn, giúp không khí đội bóng được cải thiện đáng kể.

Amad Diallo đè một cầu thủ Arsenal khi tranh bóng bổng trong trận Man Utd thắng 3-2 trên sân Emirates, London ở vòng 23 Ngoại hạng Anh ngày 25/1/2026. Ảnh: AFP

Dưới thời Carrick, vai trò của Amad thiên nhiều hơn về tấn công. Trước đó, anh thường được sử dụng như một hậu vệ công biên, trong hệ thống 5 hậu vệ dưới thời HLV Ruben Amorim. Việc Bryan Mbeumo được kéo vào đá trung phong giúp Amad có thêm không gian ở cánh phải, đúng sở trường của anh.

Cựu đội trưởng Arsenal, Patrick Vieira cũng lên tiếng chỉ trích các cầu thủ tấn công của đội bóng cũ. Trên Sky Sports, Vieira đặt dấu hỏi về "sức mạnh tinh thần" của Arsenal trong cuộc đua vô địch. Ông cho rằng không chỉ kết quả, cách Arsenal để thua mới đáng lo ngại.

Vieira chỉ ra rằng Saka và Trossard không tạo ra đủ mối đe dọa trước Man Utd. Arsenal cần những cầu thủ có khả năng dẫn dắt tinh thần toàn đội, chơi với nhiều năng lượng và dám mạo hiểm hơn. Theo Vieira, Declan Rice là cầu thủ hiếm hoi chơi đúng đẳng cấp, trong khi nhiều cầu thủ khác không đạt yêu cầu ở một trận đấu quan trọng.

Hoàng An tổng hợp