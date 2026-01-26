Man Utd thắng ngược Arsenal

AnhHai siêu phẩm của Patrick Dorgu và Matheus Cunha giúp Man Utd ngược dòng thắng chủ nhà Arsenal 3-2 ở vòng 23 Ngoại hạng Anh.

HLV tạm quyền Michael Carrick giữ nguyên đội hình xuất phát so với trận ra mắt thắng Man City 3-0, nhưng điều chỉnh rõ rệt cách tiếp cận. Trái với lối chơi kiểm soát và thiên về tấn công ở derby Manchester, Man Utd chủ động lùi sâu đội hình, nhường thế trận cho Arsenal, song không hề lép vế.

Trong hiệp một, Arsenal kiểm soát bóng 56%, tung ra 7 cú dứt điểm và tạo thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0,56 - nhỉnh hơn so với 6 pha dứt điểm và xG 0,43 của đội khách.

Arsenal mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: Shutterstock

Đoàn quân của Mikel Arteta áp đảo về quyền kiểm soát bóng trong nửa đầu hiệp một, có thời điểm lên tới 75%. Tuy nhiên, "Pháo thủ" khá bế tắc, chủ yếu luân chuyển bóng quanh vòng cấm và trông chờ vào những pha đột phá của Bukayo Saka bên cánh phải. Cơ hội đáng kể đầu tiên đến từ tình huống cố định, khi Declan Rice treo bóng để Martin Zubimendi đánh đầu cận thành, nhưng thủ môn Senne Lammens vẫn kịp phản xạ, đẩy bóng hết biên ngang.

Chủ sân Emirates phải nhờ đến may mắn mới tìm được bàn mở tỷ số. Phút 29, từ cánh phải, Saka đưa bóng vào vòng cấm để Martin Odegaard băng vào đá nối. Trong nỗ lực tranh chấp với Jurrien Timber, trung vệ Lisandro Martinez vô tình để bóng chạm gót, đổi hướng bay thẳng về lưới nhà.

Martinez trở thành cầu thủ thứ tư phản lưới khi đối đầu Arsenal tại Ngoại hạng Anh mùa này, sau Sam Johnstone, Yerson Muslimra và Georginio Rutter. Trung vệ người Argentina cũng là cầu thủ Man Utd thứ hai đốt lưới nhà trong trận gặp Arsenal tại giải, sau Gary Pallister hồi tháng 3/1994.

Sau giai đoạn đầu hiệp một áp đảo, Arsenal bất ngờ chùng xuống, thi đấu chệch choạc và liên tục chuyền hỏng ở khu vực giữa sân. Một trong những sai lầm đó đã bị Man Utd trừng phạt. Phút 37, dù không chịu bất kỳ áp lực nào, Zubimendi chuyền về lỗi, tạo điều kiện để Bryan Mbeumo băng xuống đối mặt. Tiền đạo người Cameroon vượt qua thủ môn David Raya rồi dứt điểm vào lưới trống, gỡ hòa cho đội khách.

Mbeumo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn vào lưới Arsenal, Man City và Liverpool ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo Man Utd tại Ngoại hạng Anh, sau Marcus Rashford mùa 2022-2023. Anh cũng là tân binh đầu tiên làm được điều này trong mùa ra mắt CLB kể từ Robin van Persie mùa 2012-2013.

Sai lầm ở hiệp một dường như ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý của Zubimendi. Sang hiệp hai, tiền vệ người Tây Ban Nha tiếp tục mắc lỗi. Phút 50, anh thất thế trong pha tranh chấp ngay trước vòng cấm, mở ra cơ hội để Patrick Dorgu thoát xuống và tung cú sút chân trái chéo góc đầy uy lực. Bóng dội mép dưới xà ngang rồi nằm gọn trong lưới, không cho David Raya cơ hội cản phá. Đó là bàn thứ ba của Dorgu trong sáu lần ra sân gần nhất tại Ngoại hạng Anh, sau khi tịt ngòi suốt 28 trận đầu tiên tại giải.

Ngay lập tức, HLV Mikel Arteta phản ứng bằng việc thay liền bốn cầu thủ, tung Mikel Merino, Eberechi Eze, Ben White và Viktor Gyokeres vào sân. Tuy nhiên, Arsenal vẫn loay hoay trong thế bế tắc và chỉ có thể trông chờ vào những tình huống cố định để tìm bàn gỡ. Phút 84, từ quả phạt góc bên cánh phải, Bukayo Saka treo bóng tạo ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm, trước khi Merino nhanh chân dứt điểm cận thành. Dù cầu thủ Man Utd phá mạnh khỏi vòng cấm, công nghệ Goal-line xác nhận bóng đã đi qua vạch vôi.

Niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài đúng ba phút. Từ pha phối hợp bật nhả ở trung tuyến, Matheus Cunha dẫn bóng tới sát vòng cấm rồi tung cú cứa lòng chân phải sở trường. Bóng xoáy qua người trung vệ Gabriel Magalhaes, găm vào góc xa, khiến pha bay người của Raya chỉ còn mang tính tô điểm cho một siêu phẩm.

Chiến thắng 3-2 giúp Man Utd trở thành đội khách đầu tiên ghi hai bàn từ ngoài vòng cấm vào lưới Arsenal tại Ngoại hạng Anh kể từ Tottenham hồi tháng 10/2008. "Quỷ đỏ" đồng thời là CLB đầu tiên đánh sập "pháo đài" Emirates mùa này. Đây cũng là lần đầu tiên Arsenal thủng lưới ba bàn trong một trận Ngoại hạng Anh kể từ cuộc rượt đuổi thắng Luton Town 4-3 hồi tháng 12/2023, qua đó chấm dứt chuỗi 83 trận liên tiếp không để lọt lưới quá hai bàn.

Hồng Duy