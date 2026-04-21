Arsenal vẫn còn 73% cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh

AnhDù thua Man City 1-2 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh, Arsenal vẫn đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch mùa này, theo dự đoán từ siêu máy tính Opta.

Chiến thắng tại Etihad hôm 19/4 giúp Man City nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Đội bóng của Pep Guardiola hiện có 67 điểm, ít hơn Arsenal ba điểm và còn một trận chưa đấu. Nếu thắng Burnley ở trận đấu sớm vòng 34 vào ngày 22/4, CLB thành Manchester sẽ chiếm đỉnh bảng.

Kai Havertz (phải) mừng bàn trong trận Arsenal thua Man City 1-2 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 19/4/2026. Ảnh: Arsenal FC

Trước vòng 33, Opta đánh giá Arsenal có 85,2% khả năng đăng quang. Sau thất bại tại Etihad, tỷ lệ này giảm còn 73%, nhưng vẫn vượt trội so với Man City với 27%.

Những con số trên được Opta đưa ra sau khi chạy mô phỏng hàng nghìn lần các kết quả còn lại của mùa giải, từ đó tính ra xác suất. Năng lực các đội được đánh giá qua chỉ số sức mạnh Opta, và ở đó Arsenal vẫn được đánh giá cao nhất thế giới, còn Man City chỉ đứng thứ ba sau cả Bayern.

Theo Opta, lợi thế của Arsenal đến từ lịch thi đấu thuận lợi hơn ở giai đoạn cuối mùa. Lịch thi đấu còn lại của "Pháo thủ" lần lượt gồm các trận gặp Newcastle (sân nhà), Fulham (sân nhà), West Ham (sân khách), Burnley (sân nhà) và Crystal Palace (sân khách). Đây là các đối thủ thuộc nửa dưới bảng xếp hạng và đều thua Arsenal ở giai đoạn một Ngoại hạng Anh.

Trong khi đó, Man City lần lượt gặp Burnley (sân khách), Everton (sân khách), Brentford (sân nhà), Bournemouth (sân khách), Aston Villa (sân nhà) và Crystal Palace (sân nhà) chưa định ngày. Trong đó, những trận gặp Everton, Bournemouth và Aston Villa - những CLB đang cạnh tranh suất dự Cup châu Âu - được đánh giá rủi ro.

Ngay cả trong kịch bản cả hai đội toàn thắng, Arsenal vẫn có thể lên ngôi nhờ hiệu số bàn thắng bại - yếu tố được đánh giá đang nghiêng về phía đội bóng thành London nhờ lịch thi đấu dễ thở hơn.

Cựu danh thủ Lauren, người từng cùng Arsenal vô địch bất bại Ngoại hạng Anh mùa 2003-2004, cũng tin rằng đội bóng cũ sẽ giữ vững phong độ để đăng quang.

Cụ thể, cựu hậu vệ người Cameroon dự đoán Arsenal lần lượt thắng Newcastle 2-0, Fulham 3-1, West Ham 1-0, Burnley 2-0, Crystal Palace 3-1 và có 85 điểm. Trong khi đó, Man City lần lượt thắng Burnley 3-0, hòa Everton 1-1, thắng Brentford 3-0, Bournemouth 2-1, Crystal Palace 2-1, hòa Aston Villa 1-1 và chỉ có 81 điểm.

HLV Roberto De Zerbi (áo đen) chỉ đạo trong trận Tottenham hòa Brighton 2-2 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh trên sân Tottenham Hotspur, thành phố London, Vương quốc Anh ngày 18/4/2026. Ảnh: Guardian

Cũng theo mô phỏng của Opta, tình hình của Tottenham đang trở nên đáng báo động. Trước vòng 33, đội bóng Bắc London đối diện nguy cơ xuống hạng ở mức 49,1%. Nhưng sau trận hòa Brighton 2-2, tỷ lệ này tăng mạnh lên 56,58%. Trong bối cảnh đối thủ cạnh tranh Nottingham Forest đè bẹp Burnley 4-1, áp lực càng đè nặng lên thầy trò HLV Roberto De Zerbi.

Trong 5 vòng còn lại, Tottenham lần lượt gặp Wolves (sân khách), Aston Villa (sân khách), Leeds (sân nhà), Chelsea (sân khách), Everton (sân nhà). Trong đó, hai chuyến làm khách trước Aston Villa và Chelsea hứa hẹn tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua trụ hạng mùa này.

Hồng Duy (theo Daily Mail)