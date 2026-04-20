Viễn cảnh nào cho chặng về đích ở Ngoại hạng Anh?

Với chiến thắng 2-1 trước Arsenal ở vòng 33, Man City khiến phần còn lại của cuộc đua vô địch trở nên kịch tính bậc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Arsenal khao khát chấm dứt hơn hai thập kỷ chờ đợi để chạm tay vào chiếc cúp danh giá. Nhưng từ chỗ nắm lợi thế lớn, họ đứng trước viễn cảnh tiếp tục tay trắng. Thất bại 1-2 tại Etihad ngày 19/4 khiến Arsenal chỉ còn hơn ba điểm so với Man City - đội nhì bảng vẫn còn một trận chưa đấu với Crystal Palace. Cho đến khi ấy, cách biệt hiện tại thậm chí có thể bị san lấp vào ngày 23/4, khi thầy trò Pep Guardiola đá sớm vòng 34 - gặp Burnley, còn Arsenal đấu Newcastle sau đó hai ngày.

Arsenal từng nếm trái đắng trước Man City trong các mùa 2022-2023 rồi 2023-2024. Để tránh đi vào vết xe đổ và qua đó lên ngôi vô địch, thầy trò Arteta phải giành trọn 15 điểm từ 5 trận còn lại. Nhưng Man City, trên đà hưng phấn trong tháng Tư, có cùng mục tiêu và còn tổng cộng 6 trận.

Tiền vệ Arsenal Declan Rice tranh bóng với hậu vệ Man City Nico O’Reilly trong trận đấu trên sân Etihad, Manchester ở vòng 33 Ngoại hạng Anh ngày 19/4. Ảnh: Guardian

Arsenal hiện có 70 điểm với hiệu số +37. Lịch thi đấu còn lại của họ lần lượt gồm các trận gặp Newcastle (sân nhà), Fulham (sân nhà), West Ham (sân khách), Burnley (sân nhà) và Palace (sân khách).

Về lý thuyết, trận tiếp Newcastle ngày 25/4 được xem là chướng ngại lớn nhất còn lại với Arsenal. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Eddie Howe đang hụt hơi với ba trận gần nhất toàn thua ở Ngoại hạng Anh từ cuối tháng 3. Vì thế, khác các lần chạm trán trước đây, Arsenal hoàn toàn có thể lấy trọn ba điểm từ đối thủ vùng Đông Bắc.

Thay vào đó, trận derby London trên sân West Ham - đội đang vật lộn để đua trụ hạng - có thể mang lại rủi ro lớn nhất. Đoàn quân của Nuno Espirito Santo hiện xếp thứ 17 và sẽ chiến đấu để giành điểm vào ngày 10/5.

Dù thất bại trước Man City là một cú giáng mạnh, Arsenal chỉ có thể tập trung tìm kiếm chiến thắng trong tất cả các trận còn lại, và họ có cơ sở để tự tin như tuyên bố của Arteta. Ngoài hai đối thủ vừa nêu, "Pháo thủ" sẽ lần lượt tiếp Fulham (vòng 35) rồi Burnley (vòng 37) trên sân nhà. Các đội tầm trung như Fulham và Palace (vòng 38) có thể không còn mục tiêu phấn đấu, trong khi Burnley - đội đang đứng thứ 19 - có thể sẽ xuống hạng trước khi đấu Arsenal ở vòng áp chót. Một điểm tích cực khác là thầy trò Arteta không phải đối đầu với đội nào thuộc nửa trên bảng điểm trong suốt tháng 5.

Man City hiện có 67 điểm cùng hiệu số +36. Trong 6 trận còn lại, họ lần lượt gặp Burnley (sân khách), Everton (sân khách), Brentford (sân nhà), Bournemouth (sân khách), Aston Villa (sân nhà) và Palace (sân nhà) chưa định ngày.

Man City hiện đạt điểm rơi phong độ lý tưởng và lợi thế tâm lý khi cách điểm số với Arsenal được thu hẹp. Nhưng lịch đấu của thầy trò Guardiola tiềm ẩn nhiều cạm bẫy và nặng hơn đáng kể so với "Pháo thủ".

Cả Brentford lẫn Bournemouth đều đang đua tranh quyết liệt vé dự cúp châu Âu mùa tới, và thầy trò Guardiola phải chạm trán cả hai đội này ở các vòng 36 rồi 37. Sau đó, Man City sẽ tiếp Aston Villa ở vòng hạ màn ngày 24/5, trong trận cầu hứa hẹn nhiều biến số, tùy đội bóng của HLV Unai Emerey lúc đó đã chắc suất dự Champions League hay vẫn phải tử chiến để tranh chỗ trong top 5.

Tuy nhiên, Man City có thể hy vọng vào việc Aston Villa tiến sâu ở Europa League. Nếu đi đến trận chung kết sân chơi này và phải tranh chức vô địch ngày 21/5, Aston Villa có thể sẽ bị phân tâm.

Dựa trên tình hình hiện tại của các đối thủ trong chặng đua nước rút, lịch đấu của Arsenal được đánh giá dễ thở hơn. Nhưng kết quả tại Etihad mới đây phần nào khiến cán cân tâm lý và sự chủ động nghiêng hẳn về phía Man City, khẳng định bản lĩnh của một tập thể vẫn đang săn tìm danh hiệu Ngoại hạng Anh thứ bảy dưới thời Guardiola.

Hoàng Thông tổng hợp