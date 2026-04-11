Arteta hướng tới cách biệt 12 điểm tại Ngoại hạng Anh

AnhHLV Mikel Arteta nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nới rộng cách biệt với Man City lên 12 điểm, trước trận gặp Bournemouth ở vòng 32 Ngoại hạng Anh.

Arsenal đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 70 điểm, hơn Man City 9 điểm và đá nhiều hơn một trận. Nếu thắng Bournemouth trong trận đấu sớm hôm nay, "Pháo thủ" sẽ nới rộng cách biệt lên 12 điểm và gây áp lực lớn cho Man City trước đại chiến với Chelsea tại Stamford Bridge ngày 12/4.

Trong buổi họp báo trước trận hôm 10/4, khi được hỏi về tầm quan trọng của trận đấu và khả năng bỏ xa Man City 12 điểm, Arteta nhấn mạnh: "Càng tiến gần mục tiêu, ý nghĩa của mỗi trận càng lớn. Ngày mai là một ngày rất quan trọng với chúng tôi".

HLV Mikel Arteta (trái) chia vui cùng Kai Havertz sau trận Arsenal thắng Sporting 1-0 ở lượt đi tứ kết Champions League trên sân Jose Alvalade, Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 7/4/2026. Ảnh: AFP

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tự hào khi CĐV luôn sát cánh cùng đội trong hành trình hướng tới thành công. Ông kỳ vọng sân Emirates sẽ tiếp tục bùng nổ khi Arsenal trở lại thi đấu tại Ngoại hạng Anh sau quãng nghỉ. Đây là trận đấu đầu tiên của "Pháo thủ" trên sân nhà sau 4 tuần, kể từ trận thắng Everton 2-0 hôm 14/3. Khi đó, Arsenal ghi hai bàn muộn với dấu ấn của tài năng 16 tuổi Max Dowman, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt mà Arteta muốn tái hiện.

Arteta kêu gọi người hâm mộ đến sân từ sớm để tiếp lửa cho đội bóng, và cho rằng sự đồng hành của cổ động viên phản ánh bản sắc và văn hóa CLB. "Các cầu thủ hiểu điều đó, người hâm mộ cũng vậy. Đây là trận đấu sớm, hãy dậy sớm, ăn sáng, mang theo năng lượng và cùng nhau tạo nên một ngày đặc biệt", ông nói.

Arteta cũng gác lại việc đàm phán gia hạn đến cuối mùa để tập trung cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh cũng như Champions League. Hiện ông còn ràng buộc với đội đến 2027 và hai bên đều mong muốn tiếp tục gắn bó lâu dài. Kể từ khi dẫn dắt Arsenal cuối năm 2019, Arteta mới đoạt một danh hiệu lớn - Cup FA 2020.

"Hiện chưa có gì mới. Chúng tôi không có thời gian để bàn về điều đó lúc này. Toàn bộ sự tập trung là cho phần còn lại của mùa giải", HLV 44 tuổi nói. "Tôi hoàn toàn cam kết, cảm thấy hạnh phúc và còn rất nhiều điều muốn đạt được tại CLB này. Công việc của tôi là tập trung vào hiện tại, truyền cảm hứng để tập thể đạt được những điều lớn lao".

Sau trận gặp Bournemouth, Arsenal có liền hai trận quan trọng gặp Sporting ở lượt về tứ kết Champions League ngày 15/4 và Man City ở vòng 33 Ngoại hạng Anh ngày 19/4.

Hồng Duy (theo ESPN, Arsenal.com)