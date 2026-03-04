Guardiola ví bóng chết như cú ném ba điểm ở NBA

AnhHLV Pep Guardiola cho rằng các đội cần thích nghi với xu hướng gia tăng ghi bàn từ bóng chết tại Ngoại hạng Anh, ví sự thay đổi này như cuộc cách mạng ném ba điểm do Golden State Warriors tạo ra ở NBA.

Mùa này, Man City ghi 57 bàn tại Ngoại hạng Anh, đứng thứ hai tại giải, chỉ sau Arsenal (58). Nhưng chỉ 9 pha lập công của họ đến từ các tình huống cố định, tương đương 15,8% - thấp nhất giải. Trái lại, đầu bảng Arsenal có tới 24 bàn từ bóng chết, chiếm 41,3% và gây ra nhiều tranh cãi.

Trong buổi họp báo trước trận Man City gặp Nottingham Forest ở vòng 29 Ngoại hạng Anh, Guardiola thừa nhận các pha bóng chết ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chiến thuật hiện đại. "Bạn có thể ngồi đó và phàn nàn, nhưng bạn phải thích nghi. Đó là một phần của cuộc chơi", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói.

HLV Pep Guardiola vui mừng sau trận Man City thắng Leeds 1-0 ở vòng 28 Ngoại hạng Anh trên sân Elland Road, Beeston, Leeds, West Yorkshire, Anh ngày 28/1/2026. Ảnh: Man City

Trước đó, HLV Arne Slot của Liverpool bất bình trước việc các quả phạt góc và dàn xếp bóng chết đang trở nên quá quan trọng, đồng thời lo ngại xu hướng này sẽ ảnh hưởng xấu đến bóng đá trẻ. Nhà cầm quân người Hà Lan, vì thế, cho rằng Ngoại hạng Anh không còn hấp dẫn như trước.

Nhưng Guardiola nhìn nhận xu hướng này là một phần của sự tiến hóa chiến thuật. Ông dẫn chứng NBA, nơi trước đây những cú ném ba điểm không phổ biến, cho đến khi Warriors - với ngôi sao Stephen Curry - khai thác triệt để vũ khí này và tạo nên làn sóng thay đổi toàn giải đấu.

"Arsenal phần nào định hình cách các đội thực hiện bóng chết. Bốn năm trước ở NBA, ném ba điểm chưa được sử dụng nhiều, nhưng khi Warriors thành công, mọi đội đều thích nghi. Bóng đá cũng vậy", Guardiola nói.

Nhà cầm quân 55 tuổi cũng thừa nhận bóng chết khiến trận đấu bị ngắt quãng, giảm tính liên tục, song nhấn mạnh mỗi quốc gia và mỗi CLB có cách triển khai khác nhau. "Tôi hiểu vì sao Slot nói vậy và ở một số khía cạnh, tôi đồng ý", ông cho biết.

Khi được hỏi về các pha va chạm trong vòng cấm ở tình huống cố định, Guardiola từ chối bình luận sâu: "Tôi có quan điểm riêng và chia sẻ với cầu thủ, nhưng những gì diễn ra trong vòng cấm xin được giữ cho riêng mình".

Thủ môn Donnarumma phá bóng trong trận gặp Leeds. Ảnh: Reuters

Không chỉ nói về chiến thuật, Guardiola còn khẳng định việc Man City cùng lúc cạnh tranh trên 4 mặt trận mùa này là đặc ân và giấc mơ. Bên cạnh đua tranh ở Ngoại hạng Anh, Man City sẽ gặp Arsenal ở chung kết Cup Liên đoàn ngày 22/3, đấu Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League và chạm trán Newcastle ở vòng năm Cup FA cuối tuần này.

"Được bước vào tháng Ba và vẫn còn chiến đấu trên mọi đấu trường là điều tuyệt vời. Mùa đông đã qua, trời sáng hơn và chúng tôi vẫn ở đây. Đó là một giấc mơ", Guardiola bày tỏ.

Trong gần 10 năm dẫn dắt đội chủ sân Etihad, Guardiola giành 18 danh hiệu lớn, gồm một Champions League, một FIFA Club World Cup, một Siêu Cup châu Âu, sáu Ngoại hạng Anh, hai Cup FA, bốn Cup Liên đoàn và ba Siêu Cup Anh - tạo nên giai đoạn thành công nhất trong lịch sử 130 năm của CLB.

Hồng Duy (theo The Guardian, Mancity.com)