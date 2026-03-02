Arsenal thắng Chelsea nhờ cú đúp phạt góc

AnhHai bàn của các hậu vệ William Saliba và Jurrien Timber từ phạt góc giúp Arsenal hạ Chelsea 2-1 tại vòng 28 Ngoại hạng Anh.

Sau vòng 28, Arsenal có 16 bàn từ những tình huống phạt góc mùa này, kỷ lục trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Nhờ "vũ khí" cố định sở trường, thầy trò Mikel Arteta duy mạch bất bại trước Chelsea trong 5 năm qua. Chiến thắng cũng giúp Arsenal tái lập cách biệt 5 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận so với nhì bảng Man City.

Chelsea, với trận thua đầu tiên dưới thời Liam Rosenior ở Ngoại hạng Anh, vẫn chỉ có 45 điểm và xếp thứ sáu, kém top 4 sáu điểm. Trong 13 trận dưới thời HLV mới, Robert Sanchez và các đồng đội thủng lưới tới 7 bàn từ những pha bóng cố định.

Timber (số 12) mừng bàn thắng trong trận đấu ở vòng 28 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 1/3/2026. Ảnh: Reuters

Phút 21, từ quả treo bóng của Bukayo Saka, Gabriel bật cao đánh đầu ở cột xa vào giữa khung thành, để Saliba dứt điểm thành bàn. Tình huống cho thấy khả năng dàn xếp phạt góc đa dạng của chủ nhà, khi các cầu thủ chủ động di chuyển rộng để chiếm không gian thay vì dùng bài vây thủ môn trong vòng 5,5 mét quen thuộc. Trước khi bay vào lưới, bóng chạm vào Mamadou Sarr, người được trao cơ hội đá chính lần đầu tại giải.

Bàn phạt góc thứ hai của Arsenal trong trận gây tranh cãi hơn. Phút 66, Timber tạo điểm cắt ở cự ly gần, bật cao đánh đầu tung lưới Chelsea. Đội khách phản ứng dữ dội, cho rằng thủ môn Sanchez bị phạm lỗi, nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng. Trước đó, hai đội liên tục có những pha kéo người và tranh chấp quyết liệt trước khi bóng được đưa vào cuộc.

Ba bàn trận này đều đến từ phạt góc, và bóng đều được đưa vào lưới bởi các cầu thủ Arsenal. Xen giữa các bàn của Saliba và Timber là bàn gỡ 1-1 của Chelsea cuối hiệp một, khi trung vệ Piero Hincapie vô tình đánh đầu phản lưới nhà.

Ngay sau bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Timber, Pedro Neto nhận liền hai thẻ vàng chỉ trong ba phút. Tiền đạo Bồ Đào Nha bị cảnh cáo vì phản ứng sau bàn thua thứ hai của Chelsea, rồi nhận thẻ vàng tiếp theo vì pha vào bóng nguy hiểm với Gabriel Martinelli nhằm ngăn Arsenal phản công chỉ ít phút sau.

Thực tế, Neto không cần phạm lỗi, bởi phía sau vẫn còn đồng đội bọc lót và Martinelli còn ở khá xa khung thành. Đây là lần thứ 10 Chelsea bị truất quyền thi đấu trên mọi đấu trường mùa này, gồm 7 lần tại Ngoại hạng Anh. Chỉ Sunderland mùa 2009-2010 (8) và Leicester City mùa 1994-1995 (8) có nhiều cầu thủ khác nhau nhận thẻ đỏ trong một mùa giải Ngoại hạng Anh hơn Chelsea.

Chơi thiếu người, đội khách vẫn dồn toàn lực tấn công. HLV Liam Rosenior tung Liam Delap và Alejandro Garnacho vào sân nhằm tìm kiếm đột biến. Đội khách vùng lên mạnh mẽ ở thời gian bù giờ. Garnacho suýt ghi bàn với cú tạt như sút buộc David Raya phải bay người hết cỡ cứu thua. Phút 90+5, Delap đá bồi tung lưới Arsenal, nhưng bàn thắng không được công nhận vì Joao Pedro đã việt vị trước đó.

Pedro Neto nhận thẻ đỏ trong trận Chelsea thua Arsenal 1-2 ở vòng 28 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 1/3/2026. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, được chơi hơn người từ phút 70, nhưng Arsenal không thể kiểm soát thế trận và trải qua những phút cuối thót tim. Thầy trò Arteta chỉ kiểm soát bóng 40% trong hiệp hai, bị 10 người của Chelsea lấn lướt, suýt phải trả giá như trận hòa Wolves 2-2 hồi tháng trước.

Bên cạnh điểm sáng từ những quả phạt góc quen thuộc, Arsenal cũng để lại nỗi lo khi gặp khó trong những pha bóng mở, thiếu sự gắn kết. Sự căng thẳng vốn đã đến từ đầu hiệp hai, thời điểm Arsenal đang bị cầm hòa và thiếu phương án triển khai bóng. Có lúc, những cầu thủ như Timber hay Declan Rice phải dang tay ra hiệu cho toàn đội bình tĩnh, trước khi bàn ấn định chiến thắng đến ở giữa hiệp.

Dù vậy, hai chiến thắng derby London liên tiếp trước Tottenham và Chelsea giúp Arsenal gượng dậy sau những kết quả thất vọng, duy trì thế chủ động trong cuộc đua với Man City. Sau đây ba ngày, "Pháo thủ" làm khách của Brighton, còn Chelsea cũng hành quân đến sân Aston Villa ở vòng 29 Ngoại hạng Anh.

