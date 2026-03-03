AnhHLV Arne Slot bất bình trước việc các quả phạt góc và dàn xếp bóng chết đang trở nên quá quan trọng, đồng thời lo ngại xu hướng này sẽ ảnh hưởng xấu đến bóng đá trẻ.

"Hiện tại, đa số trận tôi xem ở Ngoại hạng Anh không mang lại cho tôi niềm vui thưởng thức, nhưng chúng luôn thú vị vì tính cạnh tranh cực cao", Slot nói tại họp báo ngày 2/3 khi được hỏi về việc các trận ở giải đấu này ngày càng trở nên ngắt quãng, bị xé vụn bởi sự tập trung quá mức vào các pha bóng chết.

"Tính cạnh tranh làm nên sự vĩ đại của Ngoại hạng Anh. Đội nào cũng có thể đánh bại bất kỳ ai. Tuy nhiên, dưới góc độ của một người yêu bóng đá thuần túy, không quan tâm đến thắng thua mà chỉ muốn tận hưởng vẻ đẹp trận đấu, tôi thấy có khác biệt rất lớn so với 3 hay 4 năm trước. Không chỉ vì các tình huống cố định, mà còn bởi các đội bóng hiện nay trở nên mạnh hơn rất nhiều".

Slot: 'Bóng chết làm mất vẻ đẹp của Ngoại hạng Anh'

Liverpool từng gặp khó khăn trong cả khâu phòng ngự lẫn tấn công từ các tình huống cố định hồi đầu mùa này. Tuy nhiên, họ đã cải thiện đáng kể ở cả hai đầu sân kể từ sau sự ra đi của trợ lý Aaron Briggs chuyên phụ trách bóng chết vào cuối tháng 12/2025. Trong trận thắng West Ham 5-2 hôm 28/2, đoàn quân của Slot đã ghi tới ba bàn từ bóng chết ngay trong hiệp một.

"Trước hết, bạn phải chấp nhận nó", HLV người Hà Lan chia sẻ. "Tôi nghĩ điều này chủ yếu xảy ra ở Ngoại hạng Anh. Đó là thực tại mới. Khi theo dõi các giải khác, tôi không thấy sự nhấn mạnh vào các tình huống cố định nhiều đến thế. Như khi xem một trận tại giải VĐQG Hà Lan, tôi thấy các bàn thắng bị từ chối và những lỗi va chạm với thủ môn được thổi phạt, tôi phản ứng kiểu: 'Ồ, đúng là khác biệt lớn'".

"Còn ở Ngoại hạng Anh, bạn gần như có thể đấm thẳng vào mặt thủ môn mà trọng tài vẫn ra hiệu 'Cứ tiếp tục đi'", ông nói tiếp. "Tôi có thích điều đó không ư? Trái tim yêu bóng đá của tôi nói không. Nếu hỏi tôi về định nghĩa bóng đá, tôi sẽ nghĩ về tập thể Barca của 10 đến 15 năm trước. Mỗi tối Chủ nhật, bạn đều thấp thỏm mong chờ họ ra sân".

Theo thống kê, trong tổng số bàn thắng ghi được ở Ngoại hạng Anh mùa này, có đến 27,5% đến từ các tình huống cố định không tính phạt đền. Đây là tỷ lệ cao thứ hai kể từ mùa giải 2009-2010. Trong khi, tỷ lệ bàn thắng từ riêng các quả phạt góc là cao nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, tính từ mùa 1992-1993.

Sự lợi hại của Arsenal trong các tình huống bóng chết chính là chìa khóa cho cuộc đua vô địch của họ. "Pháo Thủ" đã ghi được 16 bàn từ các quả phạt góc mùa này, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác ít nhất ba bàn, cân bằng kỷ lục ghi nhiều bàn từ phạt góc nhất trong một mùa giải Ngoại hạng Anh.

"Có lẽ trong 5 đến 10 năm tới, mọi thứ sẽ lại thay đổi", Slot nói thêm. "Nhưng tôi cũng chẳng ngạc nhiên nếu bạn đến xem một trận lứa tuổi U16 ở cấp độ bóng đá phong trào và thấy các đội bóng hoàn toàn tập trung vào bài vở cố định. Đó là thực tế mới. Tôi có quan điểm riêng của mình, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được xu thế".

Jurrien Timber đánh đầu bàn ấn định tỷ số trong trận Arsenal thắng Chelsea 2-1 ở vòng 28 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, thành phố London ngày 1/3/2026. Ảnh: Reuters

Liverpool sẽ đấu Wolves ngày 4/3 mà không có sự phục vụ của Florian Wirtz do chấn thương lưng. Đây là trận đầu tiên trong chuỗi hai chuyến làm khách liên tiếp tại Molineux, trận còn lại ở vòng 5 Cup FA vào ngày 7/3

Nếu thắng cả hai trận tới, Slot sẽ lập kỷ lục là HLV có nhiều trận thắng nhất trong 100 trận đầu dẫn dắt Liverpool. Hiện tại, ông có 61 chiến thắng qua 97 trận. Kỷ lục cũ đang thuộc về huyền thoại Kenny Dalglish với 62 chiến thắng sau 100 trận đầu. Ở mùa 1985-1986, Dalglish từng giúp Liverpool giành cú đúp quốc nội ngay mùa đầu tiên làm HLV kiêm cầu thủ.

Hoàng Thông tổng hợp