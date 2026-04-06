Arsenal bị chế nhạo sau khi rời Cup FA

AnhArsenal bị người hâm mộ và chính Southampton mỉa mai sau thất bại ở tứ kết Cup FA.

Sau trận đấu tại St Mary's tối 4/4, diễn viên hài Jack Whitehall viết trên mạng xã hội X: "Tôi thực sự nghĩ Arsenal có thể làm hỏng hết mọi thứ", kèm theo biểu tượng cảm xúc lo lắng.

MC nổi tiếng Piers Morgan cũng bày tỏ sự bức xúc với đội bóng yêu thích. Khi Arsenal bị dẫn 0-1 sau hiệp một, ông viết trên mạng xã hội: "Các anh có thực sự muốn giành danh hiệu nào không Arsenal? Một hiệp đấu quá tệ và thiếu sức sống".

Sang hiệp hai, sau khi Viktor Gyokeres gỡ hòa 1-1, Arsenal lại để Shea Charles chọc thủng lưới ở phút 85 và bị loại khỏi Cup FA. Morgan tiếp tục bày tỏ sự thất vọng, đăng lại bài chúc mừng lễ Phục sinh của Arsenal và viết: "Không hẳn là tâm trạng ăn mừng".

Southampton đăng ảnh Shea Charles đáp trả MC Piers Morgan.

Southampton viết "Tận hưởng cú ăn bốn đi, bạn nhé" mỉa mai một CĐV Arsenal.

Những bài đăng này nhanh chóng khiến Morgan trở thành mục tiêu chế giễu của CĐV đối thủ. Không chỉ những bài đăng gần đây, phát ngôn cũ của ông cũng bị "đào lại".

Ngày 9/3, ông từng nhận định Arsenal có kết quả bốc thăm tuyệt vời khi gặp Southampton ở tứ kết Cup FA. Đáp lại, sau chiến thắng vừa qua, Southampton dẫn lại bài đăng kèm tấm hình Shea Charles - người ghi bàn ấn định tỷ số - ăn mừng sau tiếng còi mãn cuộc để mỉa mai.

CLB này cũng trêu chọc một CĐV Arsenal khi người này gọi chiến thắng của họ là "ăn may", bằng cách đáp lại: "Tận hưởng cú ăn bốn đi, bạn nhé".

Một CĐV Man City thì tạo hình ảnh AI món bánh táo "apple crumble" và đổi tên thành "Arsenal crumble", hàm ý đội bóng thành London "sụp đổ" đúng thời điểm quyết định.

Shea Charles ăn mừng sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, cựu danh thủ Micah Richards đặt dấu hỏi về quyết định nhân sự của HLV Mikel Arteta. Trước Southampton, ông tiếp tục đặt niềm tin vào thủ môn Kepa Arrizabalaga - người từng mắc sai lầm trong trận thua Man City ở chung kết Cup Liên đoàn. ông cũng trao cơ hội cho nhiều cầu thủ dự bị như Myles Lewis-Skelly, Christian Mosquera, Christian Norgaard và tài năng 16 tuổi Max Dowman. Trên hàng công, Viktor Gyokeres - tiền đạo vừa ghi bốn bàn qua hai trận play-off giúp Thụy Điển giành vé vớt dự World Cup 2026 - lại dự bị.

"Bạn phải sử dụng đội hình mạnh nhất. Luôn có áp lực lớn trong những trận như vậy. Không thể mạo hiểm như thế", Richards bình luận trên BBC. "Họ từng phòng ngự tốt, chuyển trạng thái tốt, cấu trúc đội hình ổn và nỗ lực luôn ở mức cao. Nhưng màn trình diễn hôm nay là rất tệ".

Hai trận thua liên tiếp trước Man City ở chung kết Cup Liên đoàn và Southampton tại tứ kết Cup FA khiến giấc mơ "ăn bốn" của Arsenal tan vỡ. Dù vậy, "Pháo thủ" vẫn còn cơ hội cạnh tranh ở hai đấu trường, với mục tiêu đoạt danh hiệu đầu tiên kể từ Cup FA năm 2020. Thầy trò Arteta sẽ đối đầu Sporting ở tứ kết Champions League và đang hơn Man City 9 điểm tại Ngoại hạng Anh.

Hồng Duy (theo Daily Mail)