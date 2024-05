Ariana Grande đóng phim cùng Dương Tử Quỳnh

Ca sĩ Ariana Grande cùng minh tinh Dương Tử Quỳnh và Cynthia Erivo đóng phim nhạc kịch đề tài phù thủy "Wicked".

Trailer 'Wicked' Trailer "Wicked", dự kiến khởi chiếu trong nước ngày 29/11. Video: Universal Pictures Vietnam

Trailer tung hôm 15/5 mở đầu với câu: "Người ác sinh ra đã ác, hay là sau đó người ta mới bị tiêm nhiễm cái ác?".

Video đưa người xem đến với đại học Shiz ở xứ Oz. Tại đây, Galinda (Ariana Grande) và Elphaba (Cynthia Erivo) vô tình gặp nhau. Trong khi Galinda xinh đẹp và cởi mở, Elphaba có làn da màu xanh lá, ngại ngùng giao tiếp với mọi người. Hiệu trưởng Madame Morrible (Dương Tử Quỳnh) xếp hai cô gái cùng phòng, mở ra tình bạn của hai người.

Suốt quá trình học, Elphaba nhiều lần khiến bạn bè kinh ngạc bởi những phép thuật của mình. Tuy nhiên, cô luôn tự ti và hoài nghi về bản thân. Khi chàng sinh viên Fiyero (Jonathan Bailey) tổ chức tiệc tại phòng khiêu vũ Ozdust, ban đầu Elphaba do dự không muốn đi, nhưng cô đồng ý sau khi Galinda ngỏ lời mời.

Một ngày, Elphaba nhận lời mời từ Pháp sư (Jeff Goldblum thủ vai) ở thành phố Ngọc Lục Bảo. Cô quyết định đồng hành Galinda, dấn thân vào cuộc phiêu lưu tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm.

Dương Tử Quỳnh (phải) và Jeff Goldblum trong phim "Wicked". Ảnh: Universal Pictures

Tác phẩm do Jon M. Chu (đạo diễn Crazy Rich Asians) chỉ đạo, Marc Platt và David Stone làm nhà sản xuất. Nhà soạn nhạc và viết lời của vở kịch Wicked - Stephen Schwartz - tham gia sản xuất âm nhạc cho tác phẩm, Winnie Holzman viết kịch bản. Phim còn có sự góp mặt của Bowen Yang, Bronwyn James, Keala Settle và Ethan Slater.

Theo Hollywood Reporter, hãng Universal Pictures có kế hoạch sản xuất Wicked năm 2004, nhưng trì hoãn đến năm 2021. Tác phẩm lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết và vở nhạc kịch nổi tiếng cùng tên, ra mắt sân khấu Broadway năm 2003. Quá trình quay bắt đầu tháng 12/2022 tại Anh nhưng bị tạm dừng từ tháng 7 đến tháng 11/2023 do cuộc đình công Hollywood. Đoàn phim kết thúc ghi hình tháng 1 năm nay.

Ariana Grande, 31 tuổi, là ca sĩ, diễn viên người Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp tại Broadway, sau đó tham gia các phim truyền hình. Năm 2013, Ariana ra mắt album đầu tay Yours Truly. Năm 2016, Ariana Grande góp mặt trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time. Trước khi tham gia dự án, Ariana Grande từng góp mặt trong Victorious (2010), Sam & Cat (2013) và Don't Look Up (2021). Hồi tháng 3, cô hoàn tất thủ tục ly hôn nhà môi giới bất động sản Dalton Gomez, sau gần ba năm bên nhau. Hiện Grande hẹn hò bạn diễn Wicked Ethan Slater.

Ariana Grande - 'We Can't Be Friends' MV "We Can't Be Friends" của Ariana Grande, ra mắt hồi tháng 3, hiện đạt gần 90 triệu lượt xem trên YouTube. Video: YouTube Ariana Grande

Dương Tử Quỳnh, 62 tuổi, sinh ra trong gia tộc người Malaysia gốc Hoa. Năm 1983, cô đoạt ngôi vị Hoa hậu Malaysia, từ đó vào làng giải trí. Người đẹp chứng tỏ sự gan dạ khi đóng thế ở loạt phim hành động như Câu chuyện cảnh sát 3, Chuyện của A Kim, Hoàng gia sư tỉ, Vịnh Xuân. Năm 1997, Dương Tử Quỳnh tỏa sáng trong phim Hollywood Tomorrow Never Dies. Trong 40 năm sự nghiệp, cô lần đầu giành tượng vàng hạng mục Nữ chính xuất sắc ở Oscar 2023.

Cynthia Erivo, 37 tuổi, là diễn viên kịch người Anh, nổi tiếng với các vở Broadway và từng nhận giải Tony Nữ diễn viên nhạc kịch hay nhất năm 2016. Cô lấn sân điện ảnh năm 2018, nhanh chóng ghi dấu ấn với các phim Bad Times at the El Royale, Widows, được đề cử hạng mục Nữ chính xuất sắc ở Oscar 2020 với phim Harriet (2019) và Emmy 2021 với Genius: Aretha.

Quế Chi (theo Variety, Hollywood Reporter)