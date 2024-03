Ariana Grande ly hôn

CaliforniaCa sĩ Ariana Grande, 31 tuổi, hoàn tất thủ tục ly hôn nhà môi giới bất động sản Dalton Gomez, 29 tuổi, sau gần ba năm bên nhau.

Theo NBC News ngày 19/3, Ariana Grande và chồng nhận phán quyết ly hôn từ tòa thượng thẩm Los Angeles sau sáu tháng đệ đơn. Tòa án nhanh chóng giải quyết yêu cầu do cả hai có thỏa thuận tiền hôn nhân, đồng thời không có con và tranh chấp pháp lý đặc biệt.

Đám cưới của Ariana Grande và Dalton Gomez. Ảnh: Instagram Ariana Grande

Tương tự phần lớn vụ ly hôn tại California, giọng ca we can't be friends lấy lý do cả hai không thể hòa giải những bất đồng. NBC News cho biết các điều khoản đã được đôi bên thống nhất từ tháng 10 năm ngoái.

Theo thỏa thuận, Ariana Grande trả một lần 1,25 triệu USD cho chồng cũ kèm theo điều kiện không có tiền cấp dưỡng sau này. Gomez còn nhận được nửa số tiền bán nhà ở Los Angeles và được Grande thanh toán 25.000 USD phí luật sư.

Ariana Grande và Dalton Gomez bắt đầu hẹn hò từ tháng 1/2020 và sống với nhau suốt giai đoạn đại dịch. Họ cùng xuất hiện trong mv Stuck with U của Justin Bieber vào tháng 5/2020 và tuyên bố đính hôn vào tháng 12 cùng năm. Cả hai tổ chức lễ cưới riêng tư tại nhà của ca sĩ ở Montecito, California vào tháng 5/2021.

Ariana Grande và chồng cũ khi còn bên nhau. Ảnh: Instagram Ariana Grande

TMZ đưa tin cặp sao đã ly thân từ tháng 1/2023 nhưng tới tháng 7 mới thông báo. Không lâu sau, Ariana Grande xóa tất cả hình ảnh hôn lễ trên Instagram. Daily Mail cho biết cả hai cố gắng hàn gắn mối quan hệ sau khi ly thân vài tháng nhưng thất bại. Một nguồn tin tiết lộ Gomez đã bay đến London vào tháng 1/2023 khi Grande đang quay Wicked để cứu vãn cuộc hôn nhân.

Ariana Grande sinh năm 1993, là ca sĩ, diễn viên người Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp tại Broadway, sau đó tham gia các phim truyền hình. Năm 2013, Ariana ra mắt album đầu tay Yours Truly. Người đẹp từng nhận các giải thưởng Grammy, MTV Video Music Award, AMA. Năm 2016, Ariana Grande góp mặt trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time. Hiện cô có mối quan hệ lãng mạn với bạn diễn Ethan Slater trong Wicked (2024).

Ariana Grande chính thức ly hôn Mv "we can't be friends". Video: YouTube Ariana Grande

Cô vừa ra mắt album Eternal Sunshine vào ngày 8/3. Theo Daily Mail, người hâm mộ suy đoán ca sĩ ẩn ý chồng cũ ngoại tình qua các ca khúc. Trước những tin đồn, Ariana Grande đăng tải một bức thư trên story Instagram vào ngày 10/3, hy vọng khán giả ngừng bạo lực mạng những người được cho là có liên quan đến đĩa nhạc vì hiểu sai thông điệp.

