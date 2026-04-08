Neuer hay nhất khi Bayern đả bại Real

Tây Ban NhaNhờ 6 pha cứu thua xuất thần, thủ môn Manuel Neuer vượt tiền đạo Michael Olise, nhận giải Cầu thủ hay nhất trận lượt đi tứ kết Champions League tại Bernabeu ngày 7/4.

Olise được nhiều trang tin chấm điểm cao nhất trận đấu tối 7/4. Nhưng sau giờ bóng lăn, Neuer mới là người nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất do Ủy ban kỹ thuật UEFA trao.

Trong hơn 90 phút thi đấu, thủ môn 40 tuổi thực hiện thành công ba pha cứu thua trước Kylian Mbappe, hai pha trước Vinicius và một trước Brahim Diaz. Đội trưởng Bayern cũng băng ra ngoài vòng cấm vô hiệu hóa một cơ hội khác của Real. Ngay cả trong tình huống Mbappe rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 74, Neuer cũng suýt cứu thua khi chạm tay vào bóng.

Neuer nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận Real - Bayern ở lượt đi tứ kết Champions League tối 7/4. Ảnh: UEFA

Với màn trình diễn xuất thần đó, Neuer góp công lớn giúp Bayern thắng 2-1 ngay trên sân Bernabeu. Trước đó, Luis Diaz sút đối mặt Andriy Lunin mở tỷ số ở phút 41, còn Harry Kane sút xa nhân đôi cách biệt ở phút 46.

"Không chỉ trên hàng công, Bayern còn phô diễn đẳng cấp thế giới trong khung thành. Neuer đã có một trận đấu tuyệt vời với nhiều pha cứu thua xuất sắc", tờ Bild có đoạn viết.

Huyền thoại Lothar Matthaus thì cho rằng Neuer nên trở lại tuyển Đức, khuyên HLV Julian Nagelsmann cân nhắc gọi dự World Cup 2026. Hồi tháng 8/2024, Neuer đã thông báo chia tay đội tuyển.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội thậm chí cho rằng Neuer đang trẻ hóa, khi chơi ở tuổi 40 hay hơn tuổi 33 - độ tuổi mà đồng nghiệp đồng hương Ter Stegen bắt như một thủ môn sắp giải nghệ. HLV Bayern, Vincent Kompany thì nói: "Tuổi 40 vẫn còn trẻ. Tuần này, tôi cũng bước sang tuổi 40. Các pha cứu thua trông có vẻ dễ, nhưng về mặt cảm xúc, đó là những khoảnh khắc rất khó khăn đối với một thủ môn. Và đó cũng là những gì chúng tôi cần hôm nay".

Neuer trong một pha từ chối cơ hội của Mbappe. Ảnh: Bild

Sau trận đấu, Neuer tiếc vì Bayern không giữ được cách biệt hai bàn. Anh nhắc đồng đội không được phép chủ quan dù thắng trận lượt đi trên sân Bernabeu. "Chúng tôi biết Real nguy hiểm như thế nào. Chúng tôi hài lòng với chiến thắng này, nhưng nhiệm vụ phía trước còn rất khó khăn", thủ môn này nói thêm.

Hai đội sẽ tái ngộ trong trận lượt về tại sân Allianz Arena, Munich, Đức ngày 15/4. Đội đi tiếp sẽ gặp đội thắng trong cặp Liverpool - PSG ở bán kết.

Thanh Quý (theo Bild, X)