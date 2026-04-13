Mbappe khâu 3 mũi sau va chạm ở La Liga

Tây Ban NhaKylian Mbappe chấn thương vì va chạm mạnh trong trận hòa Girona ở La Liga, nhưng nhiều khả năng vẫn có thể ra sân trong trận đấu Bayern Munich.

Vết rách ở vùng lông mày phải của Mbappe là hệ quả từ cú thúc cùi chỏ của Vitor Reis trong trận Real Madrid hòa Girona tại vòng 31 ngày 10/4. Va chạm khiến tiền đạo người Pháp chảy nhiều máu ngay trên sân, và sau đó phải can thiệp y tế.

Dù vấn đề không quá nghiêm trọng, Mbappe đã không tham gia buổi tập gần nhất tại Trung tâm Valdebebas. Việc nghỉ tập chủ yếu nhằm giúp anh tránh va chạm thêm và giảm cảm giác khó chịu ở vùng bị thương. Tiền đạo người Pháp không cần đeo mặt nạ thi đấu, nhưng sẽ được trang bị một dạng bảo vệ phù hợp, dự kiến hoàn tất trong vài ngày tới. Tại Euro 2024, Mbappe từng đeo mặt nạ vì bị gãy mũi khi va chạm với Kevin Danso trong trận Pháp gặp Áo ở vòng bảng.

Mbappe chưa trở lại sân cỏ, nhưng ban huấn luyện Real tự tin tiền đạo sinh năm 1998 có thể đá chính trong chuyến làm khách của Bayern ở lượt về tứ kết Champions League ngày 15/4.

Tình huống Vitor Reis văng cùi chỏ trúng mặt, khiến Kylian Mbappe đổ máu. Ảnh: Marca

Pha bóng dẫn đến chấn thương của Mbappe xảy ra ở phút 89, khi tiền đạo Real đột phá vào vòng cấm rồi bị thúc cùi chỏ. Trọng tài không cho rằng tình huống đủ nghiêm trọng để thổi phạt, dù Mbappe bị rách sâu vùng lông mày và chảy máu nhiều. Cầu thủ người Pháp vẫn thi đấu hết trận, nhưng sau đó các bác sĩ xác định cần khâu vết thương.

Hình ảnh vết thương được chính Mbappe đăng tải cho thấy rõ vùng rách nằm phía trên lông mày phải, lan lên trán. Tình huống gây tranh cãi này khiến nội bộ Real phản ứng gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng đây là pha bóng xứng đáng được thổi phạt đền, đồng thời đặt dấu hỏi về việc VAR không can thiệp.

Một chi tiết gây chú ý là hình ảnh máu chảy trên trán Mbappe gần như không được thể hiện rõ trong sóng truyền hình trực tiếp. Theo phía ban tổ chức La Liga, không có bất kỳ chỉ đạo nào nhằm che giấu tình huống này.

Đơn vị điều hành giải đấu cho biết pha thúc cùi chỏ của Vitor Reis đã được phát lại tới 8 lần. Tuy nhiên, không có góc quay cận cảnh rõ ràng cho thấy vết thương và lượng máu chảy ra. Góc máy duy nhất ghi lại thời điểm các bác sĩ chăm sóc Mbappe lại bị cánh tay của nhân viên y tế che khuất khuôn mặt cầu thủ, khiến khán giả không thể quan sát rõ. Trái lại, các phóng viên ảnh có mặt trên sân ghi nhận được những khoảnh khắc chi tiết hơn, cho thấy mức độ nghiêm trọng của cú va chạm.

Hồng Duy (theo AS)