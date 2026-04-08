Bayern thắng ngay trên sân của Real

Tây Ban NhaCác bàn của Luis Diaz và Harry Kane giúp Bayern thắng 2-1 trên sân Real Madrid, ở lượt đi tứ kết Champions League.

Làm khách trên sân Bernabeu, nhưng Bayern nhập cuộc tự tin, thậm chí dẫn 2-0 chỉ sau 46 phút. Real vùng lên mạnh mẽ trong phần còn lại, và níu kéo hy vọng bằng bàn rút ngắn của Kylian Mbappe. Kết cục còn có thể cũng khác nữa nếu thủ môn 40 tuổi Manuel Neuer không xuất sắc từ chối những nỗ lực của đội bóng Tây Ban Nha.

"Đó là lý do các bạn luôn chờ xem những trận đấu như thế này", HLV Bayern, Vincent Kompany nói sau trận.

Kane (số 9) mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0, ở trận lượt đi tứ kết Champions League, trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha hôm 7/4. Ảnh: Reuters

Trước trận, khi được hỏi về mối đe dọa từ các chân sút chủ nhà như Vinicius và Mbappe, Kompany đã hỏi ngược lại, mời phóng viên nghĩ đến mối nguy từ chính các cầu thủ tấn công của Bayern. Và Real đã nhanh chóng phải đối mặt với điều đó. Cú sút đầu tiên đến chỉ sau 43 giây, từ Konrad Laimer. Chỉ sau đó bốn phút, Michael Olise đá phạt chạm hàng rào, đưa bóng đi chệch xà ngang gang tấc. Và ở lần thứ ba trong 10 phút đầu, thủ thành Andriy Lunin phải đẩy một quả phạt góc đi vọt xà từ ngay dưới xà ngang, trong một tình huống được Joshua Kimmich tính toán trước.

Cơ hội tốt nhất đến từ quả phạt góc kế tiếp. Kane đứng một mình ở cột xa, bỏ qua cơ hội dứt điểm mà chuyền vào cho Dayot Upamecano. Trong thế trống trái, hậu vệ Bayern đệm bóng đập đất thiếu lực, để Alvaro Carreras phá bóng kịp thời.

Trong nửa đầu hiệp một, Real gần như không qua được nửa sân. Nhưng sau đó, chủ nhà dần phản kháng. Thủ thành Neuer phải cản phá cú dứt điểm của Mbappe sau đường chọc khe từ Arda Guler, rồi chỉ một phút sau bay người cản cú sút của Vinicius bên rìa vòng cấm.

Càng đến gần giờ nghỉ, Bayern càng đẩy được chủ nhà lùi sâu. Trong đó, có một pha bóng tấn công dài hai phút mà Real không thể chạm bóng.

Trong thế trận đó, "Hùm Xám" chỉ chờ đối phương mắc sai lầm để tung đòn trừng phạt. Sau khi cú sút của Mbappe bị Neuer cản phá bằng tay phải, bóng tìm đến Vinicius. Nhưng do bị áp sát, anh chuyền về bất cẩn. Bóng chạm vào Olise và khiến Real lập tức bị phản đòn. Gnabry, Kane rồi Diaz âm thầm băng xuống phía sau Alexander-Arnold. Từ đường chọc khe của Gnabry, Diaz lạnh lùng dứt điểm qua thủ thành Lunin. Đây là bàn thứ 87 của bộ ba tấn công bên phía Bayern mùa này, bên cạnh 51 kiến tạo, vượt trội so với bất kỳ hàng công nào, kể cả Real hay Barca.

Diaz (số 14) mở tỷ số ở trận lượt đi tứ kết Champions League, trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha hôm 7/4. Ảnh: Reuters

Chỉ 21 giây sau khi hiệp hai bắt đầu, Real lại mất bóng và lĩnh hậu quả tương tự. Aleksandar Pavlovic cùng Olise phối hợp để đưa bóng đến Kane, người vẫn điềm tĩnh trong thế trận hỗn loạn, cứa lòng từ khoảng 20 mét để nhân đôi cách biệt. Đây là pha làm bàn đầu tiên của Kane tại Bernabeu, và là bàn thứ 49 trong 41 trận của anh mùa này.

Bayern sau đó tiếp tục gây sức ép. Còn với Real, hy vọng duy nhất lúc này dường như là cầm cự, không để tình hình tệ hơn và chờ cơ hội ở trận lượt về sau tám ngày.

Nhưng Real ở Champions League luôn đặc biệt. Chủ nhà vùng lên một cách điên rồ và lẽ ra đã phải ghi bàn ngay phút 60, khi đường chuyền dài của Alexander-Arnold đưa bóng đến Vinicius. Nhưng trước sức ép của Neuer, tiền đạo Real bị đẩy ra biên rồi sút vào cạnh lưới.

Khi Mbappe thoát xuống ngay sau đó từ đường chọc khe của Jude Bellingham, Neuer lại cứu thua xuất sắc. Được tiếp thêm niềm tin trong thế không còn gì để mất, gần như ngay lập tức Mbappe lại có cơ hội từ pha kiến tạo của Vinicius, nhưng cứa lòng chệch cột. Cuối cùng, nỗ lực của Real cũng được đền đáp ở phút 74. Từ đường chuyền của Alexander-Arnold, bóng cắt ngang khung thành Bayern rồi tìm đến Mbappe ở cột xa. Tiền đạo Pháp sút dội xà rồi bay qua vạch vôi, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Khoảng cách chỉ còn một bàn, nên tâm lý nghiêng về Real. 15 phút còn lại trở nên quá dài với Bayern. Và cách biệt có thể được san lấp nếu Vinicius đánh bại được Neuer, nhân vật quyết định kết quả trận đấu này. Sau đó thủ môn Bayern tiếp tục cản phá cú sút của Eder Militao. Phút 89, Mbappe băng xuống rồi cứa lòng chệch cột. Khoảnh khắc gỡ hòa kỳ diệu đã không đến, và Real vẫn phải hành quân tới Munich với việc bị dẫn một bàn.

Vy Anh