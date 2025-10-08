Arab SaudiIndonesia chạm trán Arab Saudi ở lượt ra quân bảng B vòng loại bốn World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân King Abdullah vào rạng sáng 9/10, giờ Hà Nội.

HLV Herve Renard sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Thủ môn là Nawaf Al Aqidi, hậu vệ trái Moteb Al Harbi, hậu vệ phải Nawaf Bu Washl, cùng trung vệ Hassan Al Tambakti và Jehad Thikri. Cặp tiền vệ trung tâm là Abadullah Al Khaibari và Nasser Al Dawsari. Bộ ba Salem Al Dawsari, Musab Al Juwayr và Saleh Abu Al Shamat hỗ trợ cho tiền đạo cắm Feras Al Brikan.

Tiền đạo số một Ole Romeny ngồi dự bị do chưa thể trạng chưa tốt sau chấn thương cổ chân.

HLV Patrick Kluivert sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Hàng thủ gồm thủ môn Maarten Paes, hậu vệ phải Yakob Sayuri, hậu vệ trái Dean James cùng cặp trung vệ Kevin Diks và Jay Idzes. Hai tiền vệ phòng ngự là Marc Klok và Joey Pelupessy. Tiền đạo 21 tuổi Miliano Jonathans được hỗ trợ bởi bộ ba Ricky Kambuaya, Ragnar Oratmagoen và Beckham Putra.

Danh sách tập trung đợt này của Indonesia có 29 cầu thủ. Trong đó có 18 cầu thủ mang dòng máu lai, nổi bật là trung vệ Jay Idzes đang chơi cho Sassuolo ở Serie A, Calvin Verdonk (Lille, Ligue 1), Kevin Diks (Borussia Monchengladbach, Bundesliga) và tiền đạo Ole Romeny (Oxford United, hạng Nhất Anh). Trong khi đó, Mark Klok (Hà Lan) là cầu thủ nhập tịch duy nhất có gốc nước ngoài hoàn toàn. Hai tiền đạo U21 được triệu tập là Miliano Jonathans và Mauro Zijlstra lần lượt chơi cho Utrecht và Volendam tại giải VĐQG Hà Lan.

Danh sách này vắng một số gương mặt quen thuộc như Marselino Ferdinan, Ivar Jenner, Rafael Struick vì ít được thi đấu. Còn thủ môn Emil Audero đang chơi tại Serie A cho Cremonese bị chấn thương.

Trong khi đó, hầu hết tuyển thủ Arab Saudi đang thi đấu trong nước. Họ chỉ có sự phục vụ của ba cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài một ngày trước trận, là Saud Abdulhamid (CLB Lens, Pháp), Muhannad Al-Saad (Lausanne-Sport, Thụy Sĩ) và Marwan Al-Sahafi (Antwerp, Bỉ).

Đội có ba cầu thủ mới trở lại sau chấn thương là hậu vệ Mohamed Sulaiman, Hassan Tambakti và tiền vệ Ayman Yahya. Trong khi đó, hàng công vẫn được dẫn dắt bởi ngôi sao Salem Al-Dawsari.

Ở vòng loại ba, Indonesia từng hòa Arab Saudi 1-1 trên sân khách, rồi thắng 2-0 ở sân nhà. Một trận hòa ở trận ra quân cũng là điểm tích cực trước khi đấu trận còn lại gặp Iraq vào ngày 12/10.

Vòng loại bốn được chia làm hai bảng, gồm sáu đội đứng thứ ba và bốn tại ba bảng vòng loại ba. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, với hai vé dự World Cup 2026 cho hai đội nhất. Hai đội nhì sẽ đấu vòng play-off hai lượt đi và về để giành suất dự play-off liên lục địa.

Ở hai kỳ trước, Arab Saudi đều giành vé dự World Cup sau những trận đấu trên sân nhà. Indonesia cũng có mặt ở World Cup 1938 tại Pháp, nhưng lấy tên Đông Ấn Hà Lan trong chế độ thuộc địa.

Hiếu Lương