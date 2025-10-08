-
Kết quả đối đầu hai đội 5 trận gần nhất
Indonesia 2-0 Arab Saudi, 19/11/2024 (Vòng loại ba World Cup 2026)
Arab Saudi 1-1 Indonesia, 6/9/2024 (Vòng loại ba World Cup 2026)
Arab Saudi 1-0 Indonesia, 6/3/2014 (Vòng loại Asian Cup 2015)
Indonesia 1-2 Arab Saudi, 23/3/2013 (Vòng loại Asian Cup 2015)
Indonesia 0-0 Arab Saudi, 7/10/2011 (Giao hữu).
-
Hai đội đến sân
-
Đội hình xuất phát Indonesia
HLV Patrick Kluivert sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Hàng thủ gồm thủ môn Maarten Paes, hậu vệ phải Yakob Sayuri, hậu vệ trái Dean James cùng cặp trung vệ Kevin Diks và Jay Idzes. Hai tiền vệ phòng ngự là Marc Klok và Joey Pelupessy. Tiền đạo 21 tuổi Miliano Jonathans được hỗ trợ bởi bộ ba Ricky Kambuaya, Ragnar Oratmagoen và Beckham Putra.
Tiền đạo số một Ole Romeny ngồi dự bị do chưa thể trạng chưa tốt sau chấn thương cổ chân.
-
Đội hình xuất phát Arab Saudi
HLV Herve Renard sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Thủ môn là Nawaf Al Aqidi, hậu vệ trái Moteb Al Harbi, hậu vệ phải Nawaf Bu Washl, cùng trung vệ Hassan Al Tambakti và Jehad Thikri. Cặp tiền vệ trung tâm là Abadullah Al Khaibari và Nasser Al Dawsari. Bộ ba Salem Al Dawsari, Musab Al Juwayr và Saleh Abu Al Shamat hỗ trợ cho tiền đạo cắm Feras Al Brikan.