Indonesia thua sát nút Arab Saudi ở vòng loại bốn World Cup 2026

Arab SaudiIndonesia sớm dẫn trước nhưng thua ngược Arab Saudi 2-3 ở lượt ra quân bảng B vòng loại bốn World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân King Abdullah, tối 8/10.

Arab Saudi và Indonesia lần lượt đứng thứ ba và bốn ở bảng C vòng loại ba – khu vực châu Á, để đi tiếp đến vòng loại bốn. Tại đây, họ một lần nữa đối đầu ở lượt đầu tiên trong cuộc đua giành suất dự World Cup 2026.

Indonesia có sự tự tin nhất định khi đã hòa Arab Saudi 1-1 rồi thắng 2-0 ở vòng loại ba. HLV Patrick Kluivert cũng có trong tay tập thể gồm nhiều cầu thủ lai thi đấu ở châu Âu đang dần gắn kết. Tuy nhiên, thủ môn Emil Audero, hậu vệ trái Calvin Verdonk chấn thương vẫn để lại khoảng trống.

Trong khi đó, Arab Saudi có lợi thế sân nhà lại đang hồi sinh dưới thời HLV Herve Renard. Họ thậm chí đã dự giải bóng đá Bắc Trung Mỹ Gold Cup vào tháng 6, rồi có chuyến tập huấn châu Âu hồi tháng 9 với điểm nhấn là hòa Cộng hòa Czech 1-1. Những cái tên được chọn đợt này được xem là ưng ý nhất của Renard, với nhiều gương mặt trẻ chưa xuất hiện nhiều ở các trận quốc tế.

Hậu vệ Indonesia Kevin Diks (phải) mừng bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền trong trận thua Arab Saudi 2-3 ở lượt ra quân bảng B vòng loại bốn World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân King Abdullah, Arab Saudi ngày 9/10/2025. Ảnh: Timnas Indonesia

Bước vào sân King Abdullah, Indonesia không có Marselino Ferdinan – người ghi cú đúp ở chiến thắng gần nhất trước đối thủ. HLV Kluivert cũng gây bất ngờ khi trao cơ hội cho Beckham Putra và Marc Klok đá chính. Ngoài ra, ông đặt niềm tin dẫn dắt hàng công cho tiền đạo 21 tuổi Miliano Jonathans, để rồi được đền đáp.

Ngay phút thứ 5, Jonathans tận dụng sự chủ quan của Hassan Al Tambakti để bứt tốc vượt qua và bị phạm lỗi, kiếm về quả phạt bên cánh phải. Sau đó, trong pha tranh chấp trên không, Tambakti để bóng chạm tay dẫn đến phạt đền.

Trên chấm 11m, chuyên gia đá phạt đền Kevin Diks được trao niềm tin. Anh vượt qua quá khứ sút hỏng ở cự ly này trong trận Australia 1-5 hồi tháng 3, để đặt lòng căng vào góc trái mở tỷ số. Ở ngoài biên, HLV Kluivert cười mỉm, còn Herve Renard lộ nét căng thẳng sau biến số.

Tổ trọng tài Kuwait với Ahmed Al Ali bắt chính cũng cho thấy sự quyết đoán, dù trước trận chịu nhiều nghi ngờ từ Indonesia về sự thiên vị dành cho đội tuyển cùng khu vực. Những diễn biến sau đó cũng cho thấy Al Ali làm tốt nhiệm vụ, khi chính xác trong tất cả các tình huống nhạy cảm.

Tiền vệ Arab Saudi Saleh Abu Al Shamat mừng bàn gỡ 1-1 ở phút 16 trong trận thắng Indonesia 3-2 ở lượt ra quân bảng B vòng loại bốn World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân King Abdullah, Arab Saudi ngày 9/10/2025. Ảnh: SaudiNT

Tuy nhiên, Indonesia không ngờ được rằng sự tự tin và khả năng phối hợp của Arab Saudi khác nhiều so với cuộc đấu trong quá khứ. Chủ nhà chỉ mất năm phút để quân bình tỷ số. Sau pha ban bật ăn ý ở biên trái với ba đồng đội, Saleh Abu Al Shamat nhận bóng trước vòng cấm. Tiền vệ sinh năm 2002 giả sút ngoặt bóng lừa Jay Idzes, trước khi sút chân trái đưa bóng đi căng vào góc phải thành bàn. Shamat giang rộng hai tay rồi chạy về cột cờ góc ăn mừng, rồi cùng nhảy múa vũ điệu riêng cùng đồng đội.

Thế trận sau đó hoàn toàn thuộc về chủ nhà. Phút 23, thủ môn Maarten Paes vất vả cản phá cú sút của Nawaf Bu Washl. Đến phút 31, xà ngang ngăn Al Shamat lập siêu phẩm sút xa.

Thứ đánh bại Indonesia là chính họ, với pha kéo áo thô của Yakob Sayuri với Feras Al Brikan trong vòng cấm dẫn đến phạt đền ở phút 32. Khi ai cũng nghĩ ngôi sao Salem Al Dawsari sẽ thực hiện thì anh bất ngờ cầm bóng đưa lại cho Al Brikan. Anh có lẽ vẫn ám ảnh với cú đá hỏng dẫn đến trận hòa Indonesia 1-1 ở vòng loại ba. Cuối cùng, Al Brikan sút chân trái căng vào góc phải khiến Paes chạm tay vào bóng cũng không ngăn được bàn thua.

Sang hiệp hai, Indonesia tung Eliano Reijnders vào sân thay Beckham Putra, nhưng thế trận tấn công vẫn không mấy sáng sủa. Ở hàng thủ, tài năng của Paes cứu họ thoát thua ở phút 56 sau cú đánh đầu cận thành của Al Brikan.

Đến phút 62, Musab Al Juwayr bật tường ở trung lộ rồi sút xa từ khoảng 22 m vào góc trái. Paes cản phá, nhưng bất lực với cú đá bồi của Al Brikan. Một lần nữa Arab Saudi nhảy múa ăn mừng cả trên sân lẫn khán đài. Lần này đến lượt Renard cười mỉm, còn Kluivert nổi cáu ném tập tài liệu xuống đất. Tiền đạo sinh năm 2000 kết thúc bằng hành động đặt ngón trỏ tay phải lên môi, còn tay trái úp xuống như ra dấu bình tĩnh.

Tiền đạo Arab Saudi Feras Al Brikan mừng bàn nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 62 trong trận thắng Indonesia 3-2 ở lượt ra quân bảng B vòng loại bốn World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân King Abdullah, Arab Saudi ngày 9/10/2025. Ảnh: SaudiNT

Đôi chân của cầu thủ Arab Saudi thanh thoát bao nhiêu thì Indonesia nặng nề bấy nhiêu. Đội khách chỉ không thua thêm nhờ khả năng một đối một ấn tượng của Paes. Phút 85, thủ môn đang chơi tại Mỹ bắt bài cú bấm bóng của Al Dawsari trong thế đối mặt.

Khi thoát thua trong gang tấc, người Indonesia bất ngờ tìm thấy hy vọng ở pha phản công ngay sau. Trong nỗ lực băng về phá bóng bằng đầu, Nawaf Bu Washl lại để bóng chạm tay đem về quả phạt đền thứ hai. Kevin Diks tiếp tục thực hiện thành công rút ngắn cách biệt.

Bất ngờ tiếp tục xảy đến ở phút bù thứ ba, khi tiền vệ vào sân thay người Mohamed Kanno nhận hai thẻ vàng liên tiếp rời sân. Lỗi đầu tiên là câu giờ, còn lỗi thứ hai là phản ứng trọng tài quá mức. Trên khán đài, người Indonesia hô vang tên đội tuyển và nuôi hy vọng vào một cuộc ngược dòng. Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại không đủ để đoàn quân áo đỏ tìm thấy một trận hòa.

Saudi Arab 3-2 Indonesia

Những phút cuối chứng kiến nhiều cầu thủ hai bên xuống sức rõ rệt và không thể chạy đuổi theo bóng. Một số còn sức tranh chấp quyết liệt cùng nhau. Ở sân nhà, Kevin Diks tung hai cú xoạc đoạt lại bóng khiến Salem Al Dawsari ôm chân đau đớn, rồi chuyền lên tuyến trên. Tuy nhiên, Saud Abdulhamid cũng thể hiện sự máu lửa để đoạt lại bóng.

Đúng lúc này, trọng tài Al Ali thổi còi hết giờ, khép lại trận đấu nhiều bàn thắng và giàu kịch tính. Nhiều cầu thủ nằm ra sân thở dốc với cuộc đấu ngốn nhiều sức lực, nhưng người vui hơn vẫn là Arab Saudi. Sau cuộc chiến với những va chạm căng thẳng, các cầu thủ vẫn bắt tay nhau trước khi rời sân.

HLV Herve Renard sang bắt tay đồng nghiệp Patrick Kluivert rồi tiến thẳng vào đường hầm sân King Abdullah. Ông cùng Arab Saudi đã hoàn thành 50% kế hoạch. Trong khi đó, Indonesia buộc phải thắng Iraq vào ngày 12/10 để nuôi hy vọng cho mục tiêu World Cup 2026.

Đội hình xuất phát

Arab Saudi: Nawaf Al Aqidi, Moteb Al Harbi (Saud Abdulhamid 66’), Nawaf Bu Washl, Hassan Al Tambakti, Jehad Thikri, Abadullah Al Khaibari, Nasser Al Dawsari (Mohamed Kanno 89’), Salem Al Dawsari, Musab Al Juwayr (Ziyad Al Johani 89’), Saleh Abu Al Shamat (Aiman Yahya 68’), Feras Al Brikan (Saleh Al Shehri 76’)

Indonesia: Maarten Paes, Yakob Sayuri (Sandy Walsh 85’), Dean James (Yance Sayuri 76’), Jay Idzes, Kevin Diks, Joey Pelupessy, Marc Klok, Beckham Putra (Eliano Reijnders 46’), Ricky Kambuaya, Ragnar Oratmagoen (Ole Romeny 64’), Miliano Jonathans (Thom Haye 64’).

Hiếu Lương