HLV Arab Saudi: 'Indonesia hay, nhưng chúng tôi sẽ thắng'

Arab SaudiHLV Herve Renard xem sân nhà là một lợi thế để Arab Saudi nuôi hy vọng thắng Indonesia ở lượt ra quân bảng B vòng loại bốn World Cup 2026 – khu vực châu Á, ngày 9/10.

* Arab Saudi – Indonesia: 0h15 thứ Năm 9/10

Ở nhiệm kỳ đầu, HLV Renard giúp Arab Saudi giành vé trực tiếp dự World Cup 2022, ngay từ vòng loại ba trong bảng đấu có Nhật Bản. Sau đó, ông chia tay để dẫn dắt tuyển nữ Pháp, trước khi được mời trở lại thay thế HLV Roberto Mancini, vào tháng 10/2024.

"Tôi trở lại Arab Saudi với mục tiêu giành vé dự World Cup 2026, nhưng chưa thành công ở vòng loại ba", HLV Renard nói ở họp báo tại sân King Abdullah, chiều 7/10. "Chúng tôi đã tiến bộ đáng kể từ Cup Vùng Vịnh 2024, và giờ phải chứng minh điều đó, vì sự thật luôn được phơi bày trên sân cỏ".

HLV Herve Renard tham dự họp báo trước trận Arab Saudi gặp Indonesia ở lượt ra quân bảng B vòng loại bốn World Cup 2026 - khu vực châu Á, tại phòng họp báo sân King Abdullah, Arab Saudi, ngày 7/10/2205. Ảnh: SaudiNT

Trong thời gian đầu sau khi Renard trở lại, Arab Saudi vẫn chơi chưa tốt, lần lượt hòa Australia 0-0 rồi thua sốc Indonesia 0-2 ở vòng loại ba vào tháng 11/2024. Tuy nhiên, đội tuyển từng 6 lần dự World Cup này vẫn biết cách vượt qua khó khăn, để kết thúc vòng loại ba với vị trí thứ ba, ngay trên Indonesia.

Lá thăm may rủi đưa hai đội tái ngộ ở vòng loại bốn, với lợi thế sân nhà thuộc về Arab Saudi. "Chúng tôi sẽ đối đầu một tập thể Indonesia rất hay vào ngày mai, nhưng Arab Saudi tự tin chiến thắng", Renard cho hay. "Phòng họp báo hôm nay chật kín người, và tôi mong sân vận động ngày mai cũng thế. Chúng tôi đã sẵn sàng giành trọn ba điểm".

Ở hai kỳ trước, Arab Saudi đều giành vé dự World Cup sau những trận đấu trên sân nhà. HLV Herve Renard mong điều ấy tiếp tục tái diễn ở kỳ này. Sau Indonesia, đội sẽ gặp Iraq vào ngày 14/10.

Hầu hết tuyển thủ Arab Saudi đang thi đấu trong nước. Họ chỉ có sự phục vụ của ba cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài một ngày trước trận, là Saud Abdulhamid (CLB Lens, Pháp), Muhannad Al-Saad (Lausanne-Sport, Thụy Sĩ) và Marwan Al-Sahafi (Antwerp, Bỉ).

Đội có ba cầu thủ mới trở lại sau chấn thương là hậu vệ Mohamed Sulaiman, Hassan Tambakti và tiền vệ Ayman Yahya. Trong khi đó, hàng công vẫn được dẫn dắt bởi ngôi sao Salem Al-Dawsari.

Ở vòng loại bốn, 6 đội đứng thứ ba và 4 tại ba bảng vòng loại hai được chia vào hai bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, với hai vé dự World Cup 2026 cho hai đội nhất. Hai đội nhì sẽ đấu vòng play-off hai lượt đi và về để giành suất dự play-off liên lục địa.

Hiếu Lương