HLV Kluivert: 'Tâm lý là chìa khóa để Indonesia tìm vé dự World Cup'

Arab SaudiTheo HLV Patrick Kluivert, tâm lý là điều quan trọng nhất khi Indonesia đấu Arab Saudi tại vòng loại bốn World Cup 2026 – khu vực châu Á ngày 9/10.

* Arab Saudi – Indonesia: 0h15 thứ Năm 9/10

Ở vòng loại ba, Indonesia đứng thứ tư bảng C. Họ vào vòng loại bốn, cùng hai đội thứ tư ở hai bảng còn lại và ba đội đứng thứ ba. Tại đây, Indonesia chung bảng B với chủ nhà Arab Saudi và Iraq vào ngày 9/10 và 12/10, để tranh ngôi đầu – giành vé chính thức dự World Cup 2026. Nếu đứng nhì, đội sẽ đá play-off với đội đứng nhì bảng A, để tranh một suất dự play-off liên lục địa.

HLV Patrick Kluiver ví hai trận sắp tới như chung kết. Ông cho rằng đây là lúc các cầu thủ thể hiện sức mạnh tâm lý, sau khi người hâm mộ lo ngại đội nhà bất lợi vì phải đấu trên sân Arab Saudi.

HLV Patrick Kluivert của đội tuyển Indonesia tại vòng loại ba World Cup 2026 - khu vực châu Á. Ảnh: AP

"Tâm lý là điều quan trọng nhất. Chúng ta phải giữ bình tĩnh ngay cả trong lúc căng thẳng nhất", HLV Kluivert phát biểu ở họp báo tại sân King Abdullah chiều nay 7/10. "Chúng ta tự tin và tôn trọng đối thủ. Nếu sợ hãi, đối thủ sẽ được tiếp thêm sức mạnh".

Hai đội không lạ nhau vì từng đối đầu ở vòng loại ba. Ngày 5/9/2024, Indonesia cầm hòa 1-1 ngay trên sân Arab Saudi, với điểm nhấn là thủ môn Maarten Paes cản cú sút phạt đền của Salem Al-Dawsari trong những phút cuối. Đến trận lượt về tại Gelora Bung Karno ngày 19/11/2024, tiền vệ trẻ Marselino Ferdinan giúp Indonesia thắng 2-0. Đây là chiến thắng đầu tiên tại vòng loại ba của đội tuyển xứ vạn đảo.

Đội trưởng Jay Idzes tin rằng Indonesia hiện tại còn tiến bộ hơn so với lần làm khách của Arab Saudi năm ngoái. "Từ những cầu thủ mới gặp nhau, chúng tôi đã trở thành một tập thể bền chặt và hiểu nhau hơn. Nhưng mục tiêu dự World Cup thì không đổi", trung vệ chơi cho Sassuolo tại Serie A cho hay.

Marselino Ferdinan (áo trắng) mở tỷ số cho Indonesia trong trận thắng Arab Saudi 2-0, ở lượt sáu bảng C vòng loại ba World Cup 2026 - khu vực châu Á. Ảnh: Bola

Trước cuộc đấu Arab Saudi, LĐBĐ Indonesia (PSSI) lo ngại khi LĐBĐ châu Á (AFC) chỉ định trọng tài Ahmed Al-Ali bắt chính. Đây là trọng tài người Kuwait, cùng khu vực Tây Á với chủ nhà. Sau đó, PSSI gửi đơn lên AFC đề nghị đổi sang trọng tài ở khu vực trung lập như Đông Á, Australia, nhưng bị bác bỏ.

Tuy nhiên, HLV Kluivert vẫn tin vào sự công tâm của tổ trọng tài, hy vọng họ nhận thức được tầm quan trọng của việc đang điều hành một trận đấu đẳng cấp cao. "Tôi không tìm kiếm lời bào chữa. Việc của chúng tôi là thi đấu, không phải xem trọng tài là ai", ông cho biết. "Trọng tài phải làm nhiệm vụ chính xác, trung thực và đúng luật. Tôi không sợ. Sợ hãi là biểu hiện của yếu đuối".

Cuộc họp báo tại sân King Abdullah cũng chứng kiến HLV sinh năm 1976 nhận những câu hỏi về án phạt của FIFA dành cho Malaysia, liên quan các cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, HLV Kluivert không bàn luận, khẳng định tâm trí đã dồn hết cho trận đấu với Arab Saudi.

"Tôi chẳng biết gì đâu, và nó cũng không làm tôi hứng thú chút nào", Kluivert nói. "Indonesia đã sẵn sàng thi đấu. Mức độ tập trung của cầu thủ đang rất cao".

Hiếu Lương