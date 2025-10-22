Áp thấp nhiệt đới xuất hiện gần Biển Đông

Trong khi bão Fengshen đang áp sát bờ biển miền Trung thì vùng biển Đài Loan lại xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, dự báo ngày mai sẽ vào Biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 16h hôm nay, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Đài Loan, sức gió mạnh nhất 61 km/h, cấp 7, giật cấp 9 và đang theo hướng tây nam với tốc độ 20-25 km/h.

Ngày mai, áp thấp nhiệt đới sẽ vào vùng biển phía đông của bắc Biển Đông, sức gió cấp 6-7, giật cấp 9 và theo hướng nam tây nam với tốc độ 20-25 km/h.

Đến 16h ngày 24/10, áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 350 km, sức gió cấp 6, giật cấp 8 và suy yếu dần.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nhận định khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới bị không khí lạnh chặn và đẩy xuống phía nam, sau đó suy yếu thành vùng áp thấp và tan trên biển, không ảnh hưởng đất liền Việt Nam.

Do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía đông của bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5 m. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm này có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Từ đầu năm đến nay Biển Đông xuất hiện 12 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới. Trong đó các cơn bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung. Dự báo năm nay Biển Đông có thể xuất hiện 18 bão và áp thấp nhiệt đới, gấp rưỡi so với trung bình nhiều năm (12-13 cơn). 2025 sẽ là năm nhiều bão, áp thấp nhiệt đới thứ ba trong 30 năm qua, chỉ sau 2013 với 19 cơn và 2017 với 20 cơn.

Thiên tai từ đầu năm đến nay đã làm 241 người chết, mất tích, 389 người bị thương; 261.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 594.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng khác bị ngập úng; 30.800 gia súc, 2,7 triệu gia cầm bị chết, cuốn trôi... Tổng thiệt hại kinh tế trên 53.800 tỷ đồng.

Gia Chính