Áp thấp nhiệt đới xuất hiện gần Biển Đông

Vùng biển phía đông Philippines xuất hiện áp thấp nhiệt đới, dự báo ngày mai mạnh lên thành bão, sau đó đi vào Biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 13h hôm nay, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất 61 km/h, cấp 7, giật cấp 9 và đang theo hướng tây với tốc độ 20-25 km/h.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, chiều mai ở vùng biển phía đông miền trung Philippines, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Đến 13h ngày 19/10, bão trên đảo Luzon (Philippines), sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, bão theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 12 trên khu vực này trong năm 2025.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới chiều 17/10. Ảnh: NCHMF

Đài khí tượng Nhật Bản dự báo áp thấp nhiệt đới sau khi mạnh lên thành bão sẽ đi chếch từ miền Trung Philippines lên đảo Luzon, sau đó vào Biển Đông và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định thời điểm bão vào Biển Đông cũng là lúc đợt không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống nên bão có khả năng suy yếu trên biển.

Do ảnh hưởng của áp thấp sau mạnh lên thành bão, từ ngày 19/10, vùng biển phía đông của bắc Biển Đông gió mạnh dần từ cấp 6 đến 10, sóng biển cao 2,5-4,5 m. Ngày 20-22/10, bắc Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9-11, giật cấp 14. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động.

Cục Khí tượng Thủy văn nhận định từ nay đến cuối năm Biển Đông còn khoảng ba cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó 1-2 cơn có thể ảnh hưởng đất liền Việt Nam. Từ đầu năm đến nay Biển Đông xuất hiện 11 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới. Trong đó các cơn bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung.

Thiên tai từ đầu năm đến nay đã làm 241 người chết, mất tích, 389 người bị thương; 261.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 594.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng khác bị ngập úng; 30.800 gia súc, 2,7 triệu gia cầm bị chết, cuốn trôi... Tổng thiệt hại kinh tế trên 53.800 tỷ đồng.

Gia Chính