Áo phông thời dịch

Áo phông được các nhà thiết kế sáng tạo với nhiều khẩu hiệu ý nghĩa để gây quỹ chống Covid-19.

Thương hiệu Palace vừa ra mắt bộ sưu tập trực tuyến "NHS Tri To Help", logo hình tam giác đặc trưng được thay thế bằng dòng chữ NHS (National Health Service - một trong những hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt nhất thế giới của Anh). Chỉ sau hai phút, áo được bán hết và toàn bộ lợi nhuận dành cho quỹ từ thiện của NHS.

NHS trên áo phông của Palace và Sports Banger. Ảnh: Palace Skateboards, Sports Banger.

Không riêng Palace, nhiều thương hiệu dùng áo phông để chuyển tải thông điệp tích cực và từ thiện thời dịch. Nhãn hiệu đồ thể thao Sports Banger sản xuất lại chiếc áo phông NHS Nike Swoosh - nổi tiếng từ năm 2015, mở bán trong 30 phút vào ba ngày thứ sáu, thu về 100.000 bảng. Toàn bộ số tiền được sử dụng vào việc cung cấp nước trái cây tươi và thực phẩm sạch cho đội ngũ bác sĩ tại năm bệnh viện ở London.

Công ty bán lẻ Kindred nhập cuộc với áo phông in hình cầu vồng kèm dòng chữ "Thank You" để gây quỹ hỗ trợ NHS. Thiết kế làm từ cotton hữu cơ dành cho cả nam và nữ, có giá 20 bảng dành cho người lớn và 15 bảng cho trẻ em. Ca sĩ Pixie Lott và diễn viên Laura Whitmore là hai trong số ngôi sao ủng hộ chiến dịch này.

Ca sĩ Pixie Lott (trái) mặc áo phông của Kindred. Ảnh: Instagram.

Tại Mỹ, thương hiệu thời trang dạo phố NYC, được thành lập bởi cựu giám đốc sáng tạo Brendon Babenzian, tung ra thị trường chiếc áo phông "Thank You Core Logo" tuần trước. Số tiền bán được sẽ dành cho Direct Relief - tổ chức từ thiện giúp đỡ nhân viên y tế tuyến đầu. Hãng thời trang Supreme hợp tác nghệ sĩ Nhật Bản Takashi Murakami tạo ra chiếc áo phông với tác phẩm nghệ thuật mang họa tiết hoa và hộp sọ đặc trưng của ông. Chiếc áo ban đầu được bán với giá 60 USD và nhanh chóng cháy hàng, trở thành hiện tượng. Mỗi khi Supreme mở bán lại, thiết kế nhanh chóng được mua và rao trên mạng với giá cao hơn nhiều lần, lên tới 1.750 USD trên trang web của thương hiệu Grailed. Chiến dịch đã quyên góp một số tiền được CNN cho là đáng kinh ngạc - hơn 1 triệu USD - cho tổ chức phi lợi nhuận Help USA.

Đầu tháng 4, Harry Styles ra mắt mẫu áo phông nhằm hưởng ứng Ngày Sức khỏe Thế giới. Thiết kế 26 USD in dòng chữ "Stay home. Stay safe. Protect each other", với thông điệp kêu gọi mọi người ở nhà thời dịch. Doanh thu bán áo được gửi vào quỹ chống Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Nam ca sĩ nói trên WWD: "Những lúc thế này, kêu gọi sức mạnh của cộng đồng là điều quan trọng hơn hết". Lời kêu gọi của anh được nhiều đồng nghiệp như Blake Lively, Rihanna, Kylie Jenner, Oprah Winfrey... ủng hộ.

Áo phông của Supreme hợp tác nghệ sĩ Nhật Bản Takashi Murakami (trái). Ảnh: Supreme.

Nicolaus Li, biên tập viên tạp chí Hypebeast, nhận định những hành động này là đáng giá, nhất là trong thời kỳ khủng hoảng và bản thân các hãng cũng gặp khó khăn không nhỏ. Cô nói trên The Guardian: "Nếu có một cách để tiêu dùng có ý nghĩa, tại sao không? Những chiếc áo phông gây quỹ này thực sự rất quan trọng trong thời buổi hiện nay và tôi hy vọng những hành động đẹp như thế được duy trì sau khi đại dịch kết thúc".

Áo phông in khẩu hiệu đã trở thành trào lưu ảnh hưởng đến toàn thế giới dưới bàn tay của nhà thiết kế người Anh - Katharine Hamnett - từ thập niên 1980. Bà từng nói: "Áo phông thay đổi thế giới, chúng thậm chí có thể ngăn chặn một hành động, một thứ nào đó". Đại diện hãng Sports Banger rất tâm đắc câu nói này. Anh hy vọng những nỗ lực của các hãng thời trang góp phần vào cuộc chiến chống dịch, bắt đầu từ chiếc áo phông.

Ý Ly