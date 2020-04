Harry Styles bán áo thun gây quỹ chống Covid-19

Ca sĩ Harry Styles ​​​​​​ra mắt mẫu áo phông giá 26 USD để gây quỹ chống dịch.

Ngoài tham gia cuộc chiến chống Covid-19 , anh ra mắt mẫu áo vào 7/4 nhằm hưởng ứng Ngày Sức khỏe Thế giới. Áo phông do nam ca sĩ sản xuất in dòng chữ "Stay home. Stay safe. Protect each other", với thông điệp kêu gọi khán giả ở nhà để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Toàn bộ doanh thu bán áo được gửi vào quỹ chống Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO.

"Những lúc thế này, kêu gọi sức mạnh của cộng đồng là điều quan trọng hơn hết", anh nói và khuyến khích mọi người ủng hộ công tác chống dịch nếu có đủ điều kiện. Lời kêu gọi của anh được nhiều đồng nghiệp như Blake Lively, Rihanna, Kylie Jenner, Oprah Winfrey... ủng hộ.

Chiếc áo thun giá 26 USD do Harry Styles phát hành. Ảnh: Harry Styles.

Harry Styles sinh năm 1994, là ca sĩ kiêm diễn viên người Anh. Anh gây chú ý khi tham gia nhóm One Direction từ năm 2010 đến năm 2016, đồng thời là bạn trai Taylor Swift trong năm 2012 - 2013. Sau khi rời nhóm, Harry tiếp tục thành công với sự nghiệp đơn ca và diễn xuất. Anh hiện là một trong những sao trẻ giàu nhất làng giải trí Anh.

Vân An (theo WWD)