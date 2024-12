Anya Taylor-Joy diện áo 'cánh hoa trong gió' của Công Trí

BrazilDiễn viên Anya Taylor-Joy diện crop top hình cánh hoa của Công Trí trong buổi quảng bá phim mới.

Nữ diễn viên 28 tuổi phối áo trắng với chân váy mini màu đen trong buổi ra mắt The Gorge tại Sao Paulo, hôm 7/12. Thiết kế thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2025 lấy cảm hứng từ Waltz of the Flowers - kiệt tác của Tchaikovsky. Điểm nhấn trang phục nằm ở kỹ thuật xếp ly và tạo hình, mô phỏng cánh hoa bung nở, đung đưa trước gió trong vườn xuân.

Trong The Gorge, Anya đóng cặp tài tử Miles Teller, cùng vào vai điệp viên được đào tạo bài bản. Họ được bổ nhiệm vào các vị trí trong tháp canh của một hẻm núi rộng lớn, bảo vệ thế giới khỏi thế lực đen tối bí ẩn.

Anya Taylor-Joy diện áo Công Trí cùng váy ngắn và giày platform. Ảnh: Celebmafia

Anya Taylor-Joy sinh năm 1996, mang quốc tịch Anh và Mỹ. Cô bắt đầu đóng phim năm 2014 và nhanh chóng ghi dấu ấn trong các tác phẩm kinh dị, tâm lý như The Witch (2017), Split (2016). Năm 2020, diễn viên gây tiếng vang với vai chính trong series The Queen's Gambit, đoạt giải nữ chính tại Emmy và Quả Cầu Vàng. Mùa hè năm nay, cô được đánh giá cao với tác phẩm Furiosa: A Mad Max Saga.

Trailer 'The Gorge' Trailer "The Gorge". Video: AppleTV

Công Trí, 45 tuổi, là ủy viên của Hiệp hội Thời trang châu Á. Từ đầu năm tới nay, nhiều ngôi sao diện trang phục anh thiết kế, như diễn viên Selena Gomez, Joey King, Gwyneth Paltrow, "công chúa tuyết" Eileen Gu. Trước đó, anh chinh phục loạt sao như Beyoncé, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Charlize Theron, Zendaya.

Ý Ly