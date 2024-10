New YorkTỷ phú, ca sĩ Selena Gomez diện váy ngắn, xẻ ngực của Công Trí khi đi nghe nhạc.

Người đẹp tới ủng hộ đêm nhạc Short n' Sweet của Sabrina Carpenter tại Madison Square Garden hôm 30/9. Cô chọn bộ váy sequin với phần cổ xẻ sâu, dập ly, phối chất liệu chiffon xuyên thấu. Ca sĩ hoàn thiện trang phục với quần tất và bốt Aldo trắng 132 USD. Đoạn video cô nhảy múa trong bộ váy ngắn đạt 66 triệu lượt xem trên Instagram và 8,2 triệu lượt xem trên TikTok.

Selena Gomez diện váy xẻ ngực của Công Trí Selena Gomez diện váy Công Trí, trang điểm trước buổi đi nghe nhạc. Video: Instagram Selena Gomez

Trang phục 7.352 USD (181 triệu đồng) thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2024 của Công Trí ra mắt đầu tháng 7. Nhà thiết kế cho biết từ đầu tháng 9, êkíp của nữ ca sĩ liên hệ với anh để đặt may dựa trên bản gốc là bộ đầm dài cài hoa diên vỹ cỡ đại. "Selena mong muốn có bộ váy ngắn để trông quyến rũ. Cô ấy cũng đề nghị bỏ phần hoa để tổng thể gọn gàng và hiện đại", anh nói.

Hai tháng qua, Selena thường xuyên mặc đầm đen dự sự kiện. Hôm 1/10, cô mặc đầm thắt nơ của Vera Wang tại buổi ra mắt Emilia Perez ở Liên hoan phim New York. Trong tháng 9, cô diện váy nhung ở lễ trao giải Emmy và váy peplum sequin tại Liên hoan phim quốc tế Toronto. Ở buổi ra mắt mùa bốn của Only Murders in the Building hôm 22/8, cô chọn váy ngắn dáng cổ yếm.

Selena Gomez thu hút trên mạng xã hội với điệu nhảy khêu gợi trong đêm nhạc. Ảnh: Instagram Selena Gomez

Tên tuổi của giọng ca Love On đang gây chú ý khi trở thành tỷ phú ở tuổi 32 phần lớn nhờ hãng mỹ phẩm Rare Beauty do cô thành lập. Theo Bloomberg, khối tài sản ròng của cô hiện trị giá 1,3 tỷ USD. Ngoài Rare Beauty, cô còn có doanh thu từ đóng phim, ca hát, đầu tư bất động sản, hợp đồng quảng cáo thương hiệu và khoản đầu tư vào Wondermind - trung tâm sức khỏe tâm thần.

Tại Liên hoan phim New York, phỏng vấn với ET, cô từ chối nói về thành công: "Tôi thấy nói về tiền là điều không hay. Nhưng tôi thật sự biết ơn những người đã mua sản phẩm của tôi. Họ đã biến giấc mơ của tôi thành hiện thực. Thật vinh dự và hạnh phúc".

Bản vẽ phác thảo váy của Công Trí dành cho Selena Gomez dựa trên bản gốc (phải). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Selena Gomez sinh năm 1992, bắt đầu được biết đến với loạt vai diễn trong phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Cô tham gia các bộ phim truyền hình như Wizards of Waverly Place, Barney & Friends. Các album của cô thường xuyên đứng vị trí cao trong bảng xếp hạng Billboard. Một số bản hit của Selena gồm Lose You to Love Me, Hands to Myself, Good for You.

Ca sĩ là người thứ ba được theo dõi nhiều nhất thế giới trên Instagram khi thu hút 424 triệu tài khoản, sau Cristiano Ronaldo (640 triệu) và Lionel Messi (504 triệu).

Công Trí, 45 tuổi, là ủy viên của Hiệp hội Thời trang châu Á. Từ đầu năm tới nay, nhiều ngôi sao diện trang phục anh thiết kế, như diễn viên Joey King, Gwyneth Paltrow, "công chúa tuyết" Eileen Gu. Trước đó, anh chinh phục loạt sao như Beyoncé, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Charlize Theron, Zendaya, Rihanna.

Ý Ly