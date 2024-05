Người đẹp Mỹ diện đầm trong suốt của Công Trí ở Cannes

PhápDiễn viên Joey King theo phong cách gợi cảm với đầm trong suốt của Công Trí ở LHP Cannes.

Joey King diện đầm Công Trí ở Cannes 2024 Joey King diện đầm Công Trí chụp ảnh thảm đỏ và giao lưu người hâm mộ. Video: Instagram Jaredengstudios

Ngôi sao 25 tuổi là khách mời của buổi chiếu The Most Precious of Cargoes, hôm 24/5. Tạp chí Harper's Bazaar nhận xét: "Joey King thu hút ánh nhìn trong đầm xuyên thấu xanh dương. Tà váy trong suốt và mềm mại, quấn theo từng bước chân của cô". Cô diện bộ váy do Công Trí thiết kế riêng, kết hợp sandals cùng tông hiệu Gianvito Rossi, chải tóc kiểu cổ điển và đánh son hồng tự nhiên.

Công Trí cho biết từ đầu tháng 4, anh và êkíp nữ diễn viên bàn bạc để lên ý tưởng cho thiết kế. Theo mong muốn của Joey King, anh chọn màu xanh dương với nền vải lụa chiffon cao cấp, thân trên dựng phom corset nhằm thu nhỏ vòng eo. Để tăng hiệu ứng nổi bật, các hạt đá pha lê được đính lan tỏa ở vòng hai. Trang phục mất ba tuần thực hiện và gửi sang Mỹ cuối tháng 4.

Diễn viên Joey King đeo bông tai đính đá, trang điểm mắt nhũ bạc. Ảnh: Reuters

Nhà thiết kế Công Trí cho biết: "Diễn viên cũng chuẩn bị thêm những bộ đầm khác đề phòng thay đổi vào phút cuối. Nên khi thấy thiết kế của mình xuất hiện trên thảm đỏ, tôi rất vui".

Trước bộ đầm này, Joey King từng mặc váy lụa cut-out đính sequin cũng của Công Trí ở buổi ra mắt Bullet Train cùng Brad Pitt tại Los Angeles, tháng 8/2022.

Joey King sinh năm 1999 tại Mỹ, bắt đầu diễn xuất từ năm bốn tuổi và trở nên nổi tiếng với vai chính trong loạt phim The Kissing Booth năm 2018. Năm 2019, cô nhận được đề cử Emmy và Quả Cầu Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Người đẹp từng giành giải Ngôi sao phim hài tại People's Choice Award 2020 và Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Kid's Choice Award 2019. Cô từng đóng các phim: Battle: Los Angeles, Crazy, Stupid, Love, The Dark Knight Rises, Oz the Great and Powerful, The Conjuring, Independence Day: Resurgence.

Công Trí, 45 tuổi, là ủy viên của Hiệp hội Thời trang châu Á. Ngoài Joey King, á hậu Thảo Nhi Lê cũng chọn đầm xanh dương của anh tới Cannes hôm 17/5, được nhiều người khen ngợi. Từ đầu năm tới nay, nhiều ngôi sao diện trang phục anh thiết kế, như minh tinh Gwyneth Paltrow, "công chúa tuyết" Eileen Gu. Trước đó, anh chinh phục loạt sao như Beyoncé, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Charlize Theron, Zendaya, Rihanna.

Ý Ly