Apple ra iPhone Air siêu mỏng, 17 Pro Max vỏ nhôm

Lần đầu tiên Apple ra iPhone Air, tham gia cuộc đua smartphone siêu mỏng, trong khi mẫu máy cao cấp nhất iPhone 17 Pro Max sử dụng trở lại vỏ nhôm thay titan.

"Với sự tiến bộ có được nhờ Apple Silicon, chúng tôi đã có thể vượt qua giới hạn của các thiết kế và cải tiến trên iPhone. Và bước đột phá đó đã dẫn đến một điều thực sự tuyệt vời", câu nói của Tim Cook vừa dứt cũng là lúc sân khấu Steve Jobs Theater bùng nổ với hình ảnh một chiếc điện thoại bóng bẩy, mỏng, bay trên đầu ngón tay. Đó chính là iPhone Air, một trong những điểm nhấn của lễ ra mắt sản phẩm Apple năm nay.

Kéo dài 1 giờ 14 phút đầu ngày 10/9 theo giờ Hà Nội, sự kiện Awe Dropping là màn giới thiệu iPhone có thời gian nhanh nhất trong 5 năm trở lại đây của Apple, ngắn hơn 20 phút so với sự kiện iPhone 16 năm ngoái.

CEO Apple Tim Cook phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Tuấn Hưng

Tại đây, AI hay Apple Intelligence chỉ xuất hiện chớp nhoáng hoặc được lồng ghép trong từng sản phẩm. Các lãnh đạo Apple cũng không dành nhiều thời gian để nói về cải tiến phần mềm, chip xử lý. Thay vào đó, họ chia sẻ về sản phẩm, đặc biệt là thay đổi về mặt phần cứng trên loạt iPhone mới, trong đó iPhone 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone Air đều đem đến những điều đặc biệt. Bên cạnh đó, iPhone 17 và các thiết bị như đồng hồ Apple Watch Series 11, Watch Ultra, tai nghe AirPods Pro 3 đều ghi dấu ấn nhờ những điều chỉnh nhỏ nhưng tích cực, trúng vào nhu cầu người dùng.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max

Tâm điểm của hầu hết các sự kiện ra mắt iPhone là các mẫu Pro, nơi Apple tập hợp những cải tiến mạnh mẽ nhất qua từng năm. Năm nay, điểm nhấn trên bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max nằm ở cụm camera, vật liệu làm vỏ máy và chip xử lý.

Với kích thước màn hình lần lượt 6,3 và 6,9 inch, hai model giữ nguyên kích thước hiển thị so với thế hệ trước. Thay vào đó, chúng trang bị lớp kính Ceramic Shield bảo vệ cả mặt trước và mặt sau, được quảng cáo có khả năng chống xước gấp ba lần ở mặt trước, chống nứt vỡ gấp bốn lần ở mặt sau so với iPhone trước đây. Ngoài ra, màn hình được nâng cấp lên độ sáng ngoài trời tối đa là 3.000 nit, độ tương phản tốt hơn gấp hai lần.

iPhone 17 Pro trên sân khấu sự kiện. Ảnh: Tuấn Hưng

Cụm camera sau của hai máy đều chứa ba camera Fusion 48 megapixel, trong đó ống tele cung cấp khả năng zoom quang học 8x, cao hơn so với giới hạn 5x trên các mẫu iPhone 16 Pro. Ngoài ra, camera trước sử dụng cảm biến vuông với độ phân giải 18 megapixel.

Về cấu hình, máy tích hợp chip A19 Pro với CPU và GPU cùng 6 nhân, pin lớn hơn, hệ thống làm mát buồng hơi, bộ nhớ trong cao nhất 2 TB, cùng kết nối Bluetooth 6, Wi-Fi 7. Tại Việt Nam đã có nhà mạng như FPT cung cấp gói cước và modem Wi-Fi 7, người dùng trong nước có thể tận dụng để tối ưu kết nối mạng không dây. Máy có các tùy chọn màu bạc, cam và xanh, khớp hoàn toàn với tin đồn trước đó.

iPhone Air

Với số đo 5,6 mm, nặng 165 gram, iPhone Air là chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay và mỏng hơn mức 5,8 mm của Galaxy S25 Edge. Khung máy làm bằng titan với lớp hoàn thiện bóng, đồng thời trang bị lớp phủ Ceramic Shield 2 với khả năng chống trầy xước và chống nứt trên cả hai mặt của thiết bị.

Khoảnh khắc iPhone Air xuất hiện. Ảnh: Tuấn Hưng

Được coi là phiên bản thay thế cho dòng Plus các năm trước, iPhone Air nổi bật ở thiết kế mỏng, nhưng cũng tích hợp nhiều trang bị từ dòng Pro. Cụ thể, máy sở hữu màn hình OLED 6,5 inch với công nghệ ProMotion, cho độ sáng ngoài trời tối đa lên đến 3.000 nit, lớp chống phản chiếu, chip A19 Pro tương tự các mẫu Pro.

Đánh đổi cho thiết kế mỏng là cụm camera chỉ còn một ống kính với độ phân giải 48 megapixel, camera trước 18 "chấm".

iPhone Air. Ảnh: Apple

iPhone 17

Trong khi các mẫu iPhone Air và 17 Pro mang đến những điều chỉnh mạnh mẽ, iPhone 17 - sản phẩm cơ bản nhất trong bộ bốn iPhone mới - lại tập trung vào các thay đổi theo hướng thực dụng hơn. Máy vẫn giữ nguyên kiểu thiết kế, kích thước màn hình 6,3 inch, nhưng nâng cấp tần số quét lên 120 Hz, ngang bằng các mẫu iPhone cao cấp nhất. Máy cũng phủ Ceramic Shield 2 cho khả năng chống trầy xước tốt hơn.

Ngoài ra, máy có camera trước 18 megapixel cùng cảm biến vuông, camera sau 48 megapixel, sử dụng chip Apple A19, bộ nhớ tối thiểu 256 GB.

iPhone 17 có giá khởi điểm 799 USD, iPhone Air khởi điểm từ 999 USD, trong khi 17 Pro và 17 Pro Max lần lượt 1.099 và 1.199 USD. Apple bắt đầu cho đặt hàng trước vào ngày 12/9 trước khi mở bán chính thức vào 19/9 tại một số thị trường.

iPhone 17 xuất hiện. Ảnh: Tuấn Hưng

Loạt đồng hồ Apple Watch mới

Apple Watch Series 11 có mặt kính trước được cải tiến với khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp hai lần, đồng thời là những chiếc đồng hồ đầu tiên có kết nối 5G, pin nâng cấp lên 24 tiếng thay vì 18 tiếng như trước.

Về tính năng, những chiếc Watch 11 mới được bổ sung khả năng phát hiện tăng huyết áp, chấm điểm giấc ngủ. Đồng hồ có hai tùy chọn kích thước vỏ 42 và 46 mm.

Trong khi đó, Watch Ultra 3 năm nay cải tiến về kích thước màn hình, đồng thời pin có thể sử dụng liên tục trong 42 giờ. Ngoài ra, tính năng mới lớn nhất là kết nối vệ tinh, cho phép người dùng nhắn tin cho các dịch vụ khẩn cấp, chia sẻ vị trí cả khi không có sóng di động.

Apple Watch 11. Ảnh: Tuấn Hưng

Tai nghe AirPods Pro 3

Được giới thiệu có khả năng loại bỏ tiếng ồn gấp hai lần so với thế hệ trước, AirPods Pro 3 là một trong những tai nghe tiên tiến nhất hiện nay của Apple.

Hãng cũng cho biết tai nghe này được thiết kế vừa vặn hơn, khả năng và mang đến độ ổn định trong tai cao hơn khi thực hiện các hoạt động như chạy bộ, thể thao, đồng thời người dùng cũng có thể dùng tai nghe để đo nhịp tim và theo dõi hơn 50 loại bài tập.

Một trong những cải tiến đáng giá trên AirPods Pro 3 là tính năng Dịch trực tiếp, sử dụng Apple Intelligence để dịch cuộc trao đổi bằng cách chèn âm thanh dịch lên âm thanh gốc.