Angelina Jolie: Làm mẹ là điều quan trọng nhất

Minh tinh Angelina Jolie cho rằng làm mẹ là niềm vui lớn nhất đời, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ trừ các con.

Trên chương trình Good Morning America (GMA) ngày 21/11, Angelina Jolie trò chuyện xoay quanh dự án Maria - phim điện ảnh về huyền thoại opera Maria Callas do minh tinh thủ vai. Jolie cho biết nếu ca hát là ưu tiên hàng đầu của danh ca Maria, thì với cô, làm mẹ là điều quan trọng nhất. "Đó là hạnh phúc của tôi. Bạn có thể lấy đi tất cả thứ khác từ tôi, chẳng có gì quan trọng cả", cô nói.

Angelina Jolie nhận xét các con đều sống kín tiếng, nhất là Shiloh, 18 tuổi - con chung với chồng cũ Brad Pitt. "Tụi nhỏ không được chào đời trong sự riêng tư nên tôi hy vọng chúng có điều đó khi trưởng thành", cô nói thêm. Hiện không có người con nào của Jolie có ý định theo nghề diễn xuất nhưng từng tham gia êkíp làm phim. Hai con trai lớn - Maddox, 23 tuổi, và Pax Thiên, 21 tuổi - là trợ lý đạo diễn cho bộ phim Maria. Jolie nói cảm thấy tuyệt vời khi làm việc cùng con.

Về vai diễn, diễn viên cho biết phải học hát opera để có thể truyền tải bi kịch của nhân vật. Suốt thời gian đó, các con phải nghe cô tập hát. "Tụi nhỏ đều phải chịu đựng giọng hát của tôi trong những ngày đầu tôi luyện thanh trong nhà đến khi tiến bộ. Tôi nghĩ với chúng, đó là cơn ác mộng", cô nói đùa.

Angelina Jolie trên chương trình "Good Morning America". Ảnh: Good Morning America

Maria là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Angelina Jolie trên màn ảnh rộng sau ba năm đóng Eternals. Dự án nhận tràng pháo tay tám phút tại LHP Venice 2024 ngày 29/8 (giờ địa phương). Bộ phim sẽ được công chiếu tại các rạp chọn lọc ở Mỹ vào ngày 27/11, lên sóng Netflix ngày 11/12.

Theo Hollywood Reporter, đây là dự án đầu tiên của minh tinh sau thời gian ngưng diễn xuất vì "cần ở nhà với con nhiều hơn". Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin cuối tháng 8, cô cho biết: "Đây là giai đoạn mới của cả gia đình. Tôi rất vui khi thấy các con ngày càng khôn lớn".

Trailer phim "Maria" của Angelina Jolie Trailer phim "Maria". Video: Netflix

Angelina Jolie, 49 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghệ thuật ở Mỹ. Cô xuất hiện trên màn ảnh lần đầu cùng cha, diễn viên Jon Voight, trong phim Lookin' to Get Out (1982) và bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 1993 với Cyborg. Diễn viên từng đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar. Gần đây, cô gây chú ý khi cùng con trai út Knox Jolie-Pitt dự lễ trao giải Governors Awards tại Los Angeles, hôm 17/1. Knox hiếm xuất hiện tại sự kiện lớn.

Cô và tài tử Brad Pitt có sáu con chung, gồm ba con nuôi và ba con ruột. Năm 2016, Jolie đệ đơn ly hôn vì những mâu thuẫn không thể giải quyết. Cả hai đều giành quyền nuôi con nhưng tài tử thua cuộc. Hiện cặp sao gây chú ý với cuộc chiến pháp lý liên quan đến điền trang Miraval.

Angelina Jolie và ba con nuôi tại LHP New York hôm 29/9. Từ trái qua: Pax Thiên, Angelina Jolie, Zahara và Maddox. Ảnh: AP

Phương Thảo (theo Hollywood Reporter)