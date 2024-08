Angelina Jolie khóc khi nhận tràng pháo tay tám phút

Minh tinh Angelina Jolie xúc động khi khán giả đón nhận phim "Maria", có cô đóng chính, ở Liên hoan phim Venice 2024.

Theo Variety, diễn viên choáng ngợp trước tiếng reo hò của khán giả cuối buổi chiếu ngày 29/8 (giờ địa phương). Sau đó, cô ôm đạo diễn Pablo Larraín và dàn diễn viên dự án.

Angelina Jolie nhận tràng pháo tay 8 phút ở Venice Angelina Jolie và êkíp nhận tràng vỗ tay từ khán giả ở buổi công chiếu Liên hoan phim Venice 2024. Video: X Ramin Setoodeh

Giới chuyên môn nhận xét khoảnh khắc gợi nhớ đến tràng pháo tay của khán giả dành cho Brendan Fraser ở Venice năm 2022. Trong buổi ra mắt The Whale, tài tử khóc nức nở khi nhận được sự yêu mến từ người xem. Ở mùa giải Oscar 2023, Fraser nhận giải Nam chính xuất sắc nhờ vai diễn.

Một ngày trước khi phim ra mắt, một nhóm người Italy thậm chí còn cắm trại qua đêm để được gặp gỡ thần tượng. Khi Jolie đến rạp, cô ký tặng và chụp ảnh selfie. Diễn viên còn gặp một người hâm mộ bị bệnh xương thủy tinh trên thảm đỏ.

Angelina Jolie (phải) trò chuyện với bệnh nhân xương thủy tinh trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice 2024. Ảnh: AFP

Giới chuyên môn nhận xét tích cực về tác phẩm. Chuyên trang điện ảnh Rotten Tomatoes chấm phim 70% điểm "tươi" từ 23 bài đánh giá. Trang Variety cho rằng Jolie xứng đáng trở thành ứng viên trong cuộc đua Nữ chính xuất sắc ở mùa giải Oscar năm 2025.

BBC bình luận: "Biên kịch đã viết vô số câu thoại dí dỏm, đáng giá. Việc xem một diễn viên xinh đẹp mặc trang phục đẹp ở những địa điểm nổi bật tại Paris luôn là điều hấp dẫn". Trang Awards Daily viết: "Cảm ơn Larraín vì đã mang đến nhân vật phức tạp, với phương pháp điện ảnh độc đáo".

Angelina Jolie trong buổi chụp hình trước giờ công chiếu "Maria". Ảnh: AFP

Maria đánh dấu sự tái hợp đạo diễn Pablo Larraín và biên kịch Steven Knight. Nội dung về cuộc đời của ca sĩ opera vĩ đại nhất thế giới, được tái hiện trong những ngày cuối đời của bà tại Paris thập niên 1970. Ca sĩ sống cô độc, chỉ có quản gia (Pierfrancesco Favino thủ vai) và người giúp việc (Alba Rohrwacher) chăm sóc.

Đây là phim thứ ba trong bộ ba tác phẩm của Larraín về những phụ nữ mang tính biểu tượng, sau Jackie (về Jacqueline Kennedy) và Spencer (công nương Diana).

Trong họp báo trước buổi ra mắt, Jolie nói về quá trình chuẩn bị cho vai diễn, đánh dấu lần đầu tiên cô hát trong phim. Theo diễn viên, cô rất lo lắng khi quay cảnh biểu diễn trên sân khấu đông khán giả tại nhà hát La Scala ở Paris. Quá trình ghi hình có sự tham gia của các con Jolie, giúp ngăn người lạ vào nhà hát.

Diễn viên tham khảo nhiều tài liệu, đặt sự đồng cảm vào nhân vật. Nghệ sĩ còn dành bảy tháng học hát opera theo yêu cầu của nhà làm phim. "Khi làm việc với Pablo, bạn không thể làm điều gì một cách nửa vời. Anh ấy yêu cầu bạn thực sự phải học hỏi và luyện tập", Jolie nói.

Tạo hình Angelina Jolie trong vai danh ca opera Maria Callas. Ảnh: Film Nation Entertainment

Angelina Jolie, 49 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghệ thuật ở Mỹ. Cô xuất hiện trên màn ảnh lần đầu cùng cha, ông Jon Voight, trong phim Lookin' to Get Out (1982) và bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 1993 với Cyborg. Minh tinh từng đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar.

Liên hoan phim Venice là sự kiện điện ảnh lâu đời nhất tại châu Âu, lần đầu tổ chức năm 1932. Chương trình lần thứ 81 sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 7/9 (theo giờ địa phương), minh tinh Pháp Isabelle Huppert làm chủ tịch ban giám khảo. Sự kiện có sự góp mặt của chồng cũ Jolie - Brad Pitt, tuy nhiên ban tổ chức sắp xếp lịch tham dự khác ngày để tránh gây khó xử cho cả hai.

Quế Chi (theo Variety)