Angelina Jolie hiếm hoi đi sự kiện cùng con trai út

MỹMinh tinh Angelina Jolie và Knox Jolie-Pitt - 16 tuổi, con chung của cô và Brad Pitt - dự lễ Governors Awards tại Los Angeles, hôm 17/11.

Theo Daily Mail, hai mẹ con nhà Jolie có mặt tại lễ trao giải thường niên lần thứ 15 ở khán phòng Ray Dolby Ballroom. Trang tin nhận xét Angelina Jolie tỏa sáng khi diện đầm không tay phối cùng dây chuyền kim cương và bông tai cỡ lớn, còn Knox Jolie-Pitt bảnh bao trong bộ tuxedo gợi nhớ hình ảnh của Brad Pitt tại sự kiện AFI Fest năm 2015.

Đây là lần hiếm hoi Knox dự sự kiện cùng mẹ. Lần gần nhất cậu xuất hiện trước công chúng là khi tham gia buổi quảng bá phim Eternals của mẹ năm 2021. Tương tự năm anh chị em còn lại, Knox Jolie-Pitt có cuộc sống kín đáo. Trong cuộc phỏng vấn với E! News tháng 10, Angelina Jolie nhận xét các con đều nhút nhát và kín tiếng nên không nghĩ có người sẽ nối nghiệp mình.

Angelina Jolie và con trai út - nguồn ENews Angelina Jolie và con trai út tại sự kiện Governors Awards. Video: E!News

Ngoài Angelina Jolie, nhiều sao hạng A như Tom Hanks, Nicole Kidman, Andrew Garfield, Elizabeth Olsen, Jude Law tham dự chương trình.

Governors Awards là một phần của lễ trao giải Oscar do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức nhằm tôn vinh có những nghệ sĩ, nhà làm phim có đóng góp to lớn cho nền điện ảnh. Sự kiện thường diễn ra ba tháng trước ngày trao giải chính thức.

Năm nay, tượng vàng danh dự thuộc về huyền thoại âm nhạc quá cố - Quincy Jones - và giám đốc casting Juliet Taylor. Hội đồng còn trao Giải thưởng nhân đạo Jean Hersholt Humanitarian cho đạo diễn kiêm biên kịch Anh Richard Curtis, Giải Oscar Tưởng niệm Irving G. Thalberg cho bộ đôi nhà sản xuất No Time to Die - Michael G. Wilson và Barbara Broccoli. Năm 2015, Angelina Jolie nhận giải thưởng nhân đạo vì có nhiều hoạt động cho cộng đồng.

Angelina Jolie và Brad Pitt tại sự kiện AFI Fest năm 2015. Knox Jolie-Pitt được nhận xét giống Pitt khi mặc tuxedo giống bố. Ảnh: FilmMagic

Angelina Jolie, 49 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghệ thuật ở Mỹ. Cô xuất hiện trên màn ảnh lần đầu cùng cha, diễn viên Jon Voight, trong phim Lookin' to Get Out (1982) và bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 1993 với Cyborg. Diễn viên từng đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar.

Cô và chồng cũ Brad Pitt có sáu con chung, gồm ba con nuôi và ba con ruột. Năm 2016, Jolie đệ đơn ly hôn vì những mâu thuẫn không thể giải quyết. Cả hai đều giành quyền nuôi con nhưng tài tử thua cuộc. Hiện cặp sao gây chú ý với cuộc chiến pháp lý liên quan đến điền trang Miraval.

Knox sinh năm 2008 tại thành phố Nice (Pháp), là anh sinh đôi của Vivienne. Cậu có tên đầy đủ là Knox Léon Jolie-Pitt, với "Knox" được đặt theo tên ông nội của Brad Pitt - Hal Knox Hillhouse, theo Hello Magazine. Trang tin nhận xét từ khi còn nhỏ, cậu đã trông rất giống bố.

Sau khi bố mẹ chia tay năm 2016, cậu sống cùng mẹ tại Los Angeles. Hiện cậu là người con duy nhất chưa thể hiện lập trường về cuộc ly hôn của bố mẹ, trong khi những người còn lại công khai bỏ họ "Pitt" hoặc từng trách tài tử.

Minh tinh và các con tại sự kiện quảng bá phim "Eternals" (2021). Từ trái qua: Maddox, Vivienne, Angelina Jolie, Knox, Shiloh và Zahara. Ảnh: WireImage

Phương Thảo (theo Daily Mail, Deadline)