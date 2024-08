Ban tổ chức LHP Venice sắp xếp Angelina Jolie và Brad Pitt không gặp nhau

Ban tổ chức LHP Venice xếp lịch tham dự của Angelina Jolie và Brad Pitt khác ngày để tránh gây khó xử cho cả hai.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Vanity Fair ngày 28/8, giám đốc nghệ thuật của liên hoan phim - Alberto Barbera - cho biết: "Angelina sẽ có mặt vào ngày đầu sự kiện (29/8) và rời đi cùng đạo diễn María Pablo Larraín để dự LHP Telluride ở Colorado, Mỹ sau đó. Brad sẽ đến Venice vào thứ bảy. Không có cách nào để họ gặp nhau ở Lido - nơi tổ chức sự kiện".

Theo nguồn tin của Page Six, hai nghệ sĩ không yêu cầu ban tổ chức sắp xếp lịch trình như vậy. "Họ đủ khôn ngoan để không làm điều đó", người này nói thêm.

Angelina Jolie đã có mặt tại Venice từ 28/8, chuẩn bị xuất hiện trong buổi công chiếu María. Phim kể về cuộc đời huyền thoại opera Maria Callas và những ngày cuối đời của bà ở Paris trong thập niên 1970. Tác phẩm có buổi trình chiếu đầu tiên tại LHP Venice, thuộc danh sách 21 dự án tranh giải năm nay.

Angelina Jolie diện áo khoác dài trong ngày đầu đến Venice. Ảnh: Splash

Brad Pitt sẽ đến lễ trao giải cùng bạn thân George Clooney từ ngày 31/8, dự thảm đỏ ra mắt Wolfs vào hôm sau. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của hai tài tử sau 16 năm từ Burn After Reading (2008). Nội dung xoay quanh hai chuyên gia dọn dẹp hiện trường, giúp khách hàng che giấu tội ác. Dù được chiếu tại LHP, Wolfs không tham gia tranh giải.

Trích đoạn trailer 'Wolfs' Trích đoạn trailer phim "Wolfs" (tên tiếng Việt là "Sói thủ đối đầu"), dự kiến chiếu ngày 20/9. Video: Sony Pictures Vietnam

Đã 17 năm kể từ lần cuối Jolie-Pitt sánh đôi trên thảm đỏ LHP Venice. Năm 2007, cặp sao dự buổi công chiếu The Assassination of Jesse James do tài tử đóng chính. Ba năm sau, cả hai trở lại thành phố này cùng sáu con để Jolie quay phim The Tourist cùng Johnny Depp.

Angelina Jolie và Brad Pitt tại LHP Venice 2007. Ảnh: PA

Cuộc hôn nhân của cặp sao tan vỡ từ năm 2016 sau khi Angelina Jolie tố Brad Pitt bạo hành cô trên máy bay. Cùng năm, cô đệ đơn ly hôn vì những mâu thuẫn không thể giải quyết. Cả hai đều giành quyền nuôi con nhưng Brad Pitt thua cuộc.

Hiện cặp sao vướng vào vụ tranh chấp cổ phần điền trang tại Pháp và chưa có dấu hiệu kết thúc. Nhiều trang tin quốc tế nhận định hợp đồng bảo mật đang là vấn đề chính trong mâu thuẫn của hai người. Trước căng thẳng của bố mẹ, hầu hết các con (trừ con trai út Knox, 16 tuổi) quyết định bỏ họ bố.

Liên hoan phim Venice là sự kiện điện ảnh lâu đời nhất tại châu Âu, lần đầu tổ chức năm 1932. Chương trình lần thứ 81 sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 7/9 (theo giờ địa phương), có minh tinh Pháp Isabelle Huppert làm chủ tịch ban giám khảo.

Phương Thảo (theo Page Six)