Ăn trứng vịt lộn có cải thiện sinh lý, phòng sùi mào gà?

Tôi nghe nói trứng vịt lộn giúp tăng cường sinh lực, ngừa nguy cơ nhiễm HPV gây sùi mào gà. Điều này có đúng không? (Anh Quân, 28 tuổi, Hà Tĩnh)

Trả lời:

Trứng vịt lộn là thực phẩm có tính hàn, giàu protein, lipid, vitamin nhóm B, sắt và kẽm. Ăn trứng vịt lộn giúp tăng năng lượng, cải thiện tình trạng suy nhược, kích thích lưu thông máu, tăng sản sinh testosterone và tăng cường ham muốn tình dục.

Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu chứng minh việc ăn trứng vịt lộn có thể cải thiện chức năng sinh lý nam trực tiếp và lâu dài. Chất dinh dưỡng trong trứng không đủ để tạo ra sự khác biệt nếu không kết hợp cùng chế độ dinh dưỡng toàn diện và lối sống lành mạnh. Nếu ăn quá nhiều, nam giới tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, mỡ máu cao, thừa cân, béo phì, gan nhiễm mỡ, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh sản.

Ăn trứng vịt lộn không giúp phòng ngừa HPV. Lý do, virus HPV là những vi sinh vật cực nhỏ, không có cấu trúc tế bào hoàn chỉnh. Chúng chỉ sống khi xâm nhập vào tế bào sống của cơ thể người thông qua quan hệ đường miệng, hậu môn, sinh dục hoặc tiếp xúc với vùng da và niêm mạc. Virus HPV không sinh sôi trong hệ tiêu hóa nên không bị tiêu diệt bởi các dưỡng chất trong thức ăn.

Trứng vịt lộn là thực phẩm giàu dinh dưỡng, song không có khả năng đào thải virus HPV. Ảnh: Bùi Thủy

Một số dưỡng chất như vitamin C, E, kẽm, selen có trong trứng vịt lộn có thể hỗ trợ hệ miễn dịch khỏe mạnh, nâng cao sức khỏe tổng thể để đào thải virus HPV trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, đây không phải phương pháp điều trị hay phòng ngừa đặc hiệu.

Để cải thiện chức năng sinh lý, nam giới cần duy trì lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng cân bằng, bổ sung các chất như omega-3, omega-6 để cải thiện sự phát triển của tinh trùng. Nam giới nên bỏ rượu, thuốc lá và các chất kích thích, thường xuyên tập luyện thể dục đều đặn, duy trì cân nặng ở mức phù hợp và ngủ đủ 8 tiếng một ngày. Nếu suy giảm chức năng sinh lý, giảm ham muốn hoặc mắc các bệnh về sinh sản, nam giới cần đi khám bác sĩ chuyên khoa xác định nguyên nhân, không nên tự ý dùng thuốc, thực phẩm để cải thiện.

Virus HPV có thể tồn tại dai dẳng trong cơ thể, không bị tiêu diệt hoàn toàn, thậm chí có khả năng tái nhiễm nhiều lần. Nhiễm HPV kéo dài âm thầm trong nhiều năm mà không có triệu chứng có thể diễn tiến thành các bệnh ung thư như cổ tử cung, hậu môn, hầu họng.

Nam giới nên phòng ngừa virus này bằng vaccine, hiệu quả bảo vệ hơn 90% nếu tiêm đủ mũi, đúng phác đồ. Hiện Việt Nam có hai loại vaccine, trong đó, vaccine Gardasil 9 phòng ngừa 9 type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58, chỉ định cho nam, nữ 9-45 tuổi. Vaccine giúp ngăn ngừa nguy cơ nhiễm các type virus gây bệnh kể trên hơn 90%, trong đó type 6 và 11 là nguyên nhân chủ yếu gây bệnh sùi mào gà.

Bác sĩ Phạm Văn Phú

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC