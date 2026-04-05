Ăn trứng mỗi ngày có tăng huyết áp, cholesterol?

Ăn trứng hàng ngày thường không làm tăng huyết áp, cholesterol ở người khỏe mạnh mà tác động này phụ thuộc vào cách chế biến và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Một quả trứng lớn chứa khoảng 185 mg cholesterol, khiến nhiều người lo ngại về tim mạch. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng với phần lớn mọi người, ăn trứng điều độ trong chế độ ăn lành mạnh không làm tăng cholesterol trong máu hay nguy cơ bệnh tim, mặc dù một số trường hợp vẫn cần thận trọng. Ăn trứng mỗi ngày có thể ảnh hưởng đến huyết áp và cholesterol theo nhiều cách khác nhau, tùy cơ địa và chế độ dinh dưỡng tổng thể.

Không tăng huyết áp

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), người khỏe mạnh có thể ăn 1-2 quả trứng một ngày trong chế độ ăn tốt cho tim. Trứng không chứa nhiều natri - yếu tố quan trọng gây tăng huyết áp. Một quả trứng lớn chỉ có khoảng 60 mg natri, khá thấp so với khuyến nghị dưới 1.500 mg/ngày.

Ăn một quả trứng mỗi ngày không ảnh hưởng đáng kể đến huyết áp tâm thu và tâm trương. Nguy cơ tim mạch không cao hơn so với ăn ít hơn một quả mỗi tuần.

Tăng nhẹ cholesterol

Không phải thực phẩm chứa cholesterol nào cũng tác động giống nhau. Trứng có hàm lượng chất béo bão hòa thấp hơn nhiều so với thịt xông khói, xúc xích hay bơ - những thực phẩm làm tăng cholesterol xấu LDL mạnh hơn.

Một quả trứng chứa khoảng 200 mg cholesterol, chủ yếu ở lòng đỏ. Cholesterol cao có thể góp phần gây xơ vữa động mạch - yếu tố làm nặng thêm tăng huyết áp. Tuy vậy, tác động của trứng thường không lớn vì nó có thể làm tăng nhẹ LDL ở một số người, nhưng đồng thời cũng làm tăng cholesterol tốt HDL. Điều này có thể giúp giữ ổn định hoặc cải thiện tỷ lệ LDL:HDL ở mức tương đối cân bằng. Nhờ tỷ lệ LDL:HDL ít thay đổi nên nguy cơ tim mạch không tăng đáng kể ở người khỏe mạnh.

Trứng còn rất giàu dinh dưỡng, cung cấp protein chất lượng cao, vitamin B12, choline, selen, vitamin D. Đặc biệt, choline hỗ trợ chức năng não, gan.

Cung cấp dưỡng chất tốt cho huyết áp

Một quả trứng chứa nhiều chất có lợi cho tim mạch như kali (63 mg) giúp cân bằng natri, magie (5 mg) hỗ trợ giãn mạch, protein (6 g) giúp no lâu, góp phần kiểm soát cân nặng.

Đa số người khỏe mạnh có thể ăn trứng mà không ảnh hưởng nhiều đến huyết áp, cholesterol. Tuy nhiên, một số nhóm cần thận trọng như người có bệnh tim mạch, người có LDL cao, người mắc bệnh tiểu đường type 2. Một số người nhạy cảm với cholesterol có thể tăng LDL nhiều hơn bình thường khi ăn trứng.

Cách chế biến trứng tốt cho tim

Ảnh hưởng đến huyết áp, cholesterol thường đến từ cách ăn kèm, không phải từ trứng. Nên hạn chế bơ, mỡ, đồ chiên, thịt chế biến (xúc xích, thịt xông khói), phô mai, sốt béo. Luộc, hấp hoặc ốp la ít dầu, dùng dầu ô liu, ăn cùng rau giàu kali như rau bina, nấm, bơ có thể lành mạnh hơn. Người có mức cholesterol cao, tăng huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh tim nên trao đổi với bác sĩ để điều chỉnh lượng trứng phù hợp.

Bảo Bảo (Theo Very Well Health)