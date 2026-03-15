Ăn trứng luộc tốt cho sức khỏe thế nào

Trứng luộc là món ăn đơn giản, lành mạnh, giữ được nhiều dưỡng chất và giúp no lâu, nên thường được khuyến khích trong chế độ ăn kiểm soát cân nặng.

Cách chế biến ảnh hưởng đáng kể đến giá trị dinh dưỡng của trứng. Trứng luộc được nấu trong nước sôi, không cần thêm dầu mỡ nên chỉ chứa khoảng 77 kcal và 5,3 g chất béo. Trong khi đó, trứng chiên thường dùng bơ hoặc dầu ở nhiệt độ cao, làm tăng lượng calo lên khoảng 90 kcal hoặc hơn và nhiều chất béo hơn. Trứng luộc giữ được gần như toàn bộ vitamin, còn trứng chiên có thể làm hao hụt một số vitamin nhạy cảm với nhiệt. Vì vậy, trứng luộc được xem là lựa chọn lành mạnh hơn cho bữa sáng, salad hoặc bữa ăn nhẹ sau khi tập luyện.

Giàu dinh dưỡng

Một quả trứng luộc chín cỡ lớn (khoảng 50 g) cung cấp khoảng 77-78 kcal, 6,3 g protein và 5,3 g chất béo, cùng lượng nhỏ carbohydrate. Thực phẩm này còn giàu vitamin A, các vitamin nhóm B (B2, B5, B12) và khoáng chất như selen, phốt pho. Nhờ giàu dinh dưỡng nhưng ít calo, trứng luộc là lựa chọn phù hợp cho người muốn kiểm soát cân nặng mà vẫn đảm bảo năng lượng và duy trì cơ bắp.

Trứng luộc là nguồn protein chất lượng cao vì chứa đầy đủ 9 axit amin thiết yếu. Protein giúp xây dựng, sửa chữa mô và tham gia sản xuất hormone, enzyme trong cơ thể. Không chỉ lòng trắng, lòng đỏ cũng cung cấp gần một nửa lượng protein, do đó chuyên gia khuyến nghị nên ăn cả quả trứng để nhận đủ dinh dưỡng.

Không làm tăng cholesterol máu

Một quả trứng luộc chứa khoảng 186 mg cholesterol. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy cholesterol từ thực phẩm ít ảnh hưởng đến cholesterol máu ở đa số người. Ăn trứng còn có thể làm tăng HDL (cholesterol tốt) góp phần bảo vệ tim mạch. Vì vậy, người khỏe mạnh có thể ăn 1-2 quả trứng mỗi ngày.

Thúc đẩy sức khỏe não bộ

Choline là dưỡng chất thiết yếu mà cơ thể chỉ tự sản xuất được một lượng nhỏ. Choline tham gia tạo ra acetylcholine, chất dẫn truyền thần kinh quan trọng giúp duy trì trí nhớ và khả năng học tập.

Dưỡng chất này cũng hỗ trợ sự phát triển não bộ của thai nhi và giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh ở phụ nữ mang thai. Một quả trứng lớn cung cấp khoảng 147 mg choline, tương đương khoảng 27% nhu cầu hàng ngày. Trứng được xem là một trong những nguồn tự nhiên giàu choline nhất.

Bảo vệ thị lực

Lòng đỏ trứng luộc cung cấp dồi dào hai loại carotenoid gồm lutein và zeaxanthin. Đây là hai chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng, lọc ánh sáng xanh, bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của ánh sáng từ các thiết bị điện tử. Chúng cũng góp phần ngăn ngừa bệnh mắt, giảm nguy cơ hình thành đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác.

Nhờ hàm lượng chất béo tự nhiên có trong lòng đỏ, cơ thể có khả năng hấp thụ lutein và zeaxanthin từ trứng tốt hơn nhiều so với các nguồn thực vật khác.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng

Ăn trứng luộc giúp no lâu nhờ hàm lượng protein và chất béo lành mạnh, từ đó giảm cảm giác thèm ăn vặt giữa các bữa chính. Chế độ ăn giàu protein từ trứng thúc đẩy cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn thông qua hiệu ứng nhiệt của thực phẩm. Trứng luộc dễ chuẩn bị, có thể bảo quản trong tủ lạnh và mang theo khi đi làm hay đi tập, giúp bạn hạn chế ăn đồ nhanh kém lành mạnh.

Bảo Bảo (Theo Healthline)