Ăn rau muống xào giòn thường xuyên có tốt?

Rau muống xào lọt top 100 món rau ngon nhất thế giới, vậy thường xuyên ăn món này, đặc biệt khi xào giòn, có tốt cho sức khỏe không? (Thúy, 35 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Rau muống xào được chế biến bằng cách xào rau với dầu mỡ, gia vị, đặc biệt là tỏi. khiến mùi vị món ăn hấp dẫn, tuy nhiên nếu ăn thường xuyên tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Thứ nhất, các món xào với nhiều dầu mỡ cung cấp khá nhiều chất béo, gây tăng cân, món ăn được tiếp xúc ở nhiệt độ cao nguy cơ biến đổi chất, giảm giá trị dinh dưỡng. Bên cạnh đó là nguy cơ thừa muối ở món xào. Ăn quá nhiều muối là nguyên nhân gây tăng huyết áp, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư dạ dày, béo phì, loãng xương, bệnh thận.

Nhiều gia đình thích ăn rau muống giòn nên xào tái, điều này tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng. Ăn thực phẩm tái sống, chưa đủ chín sẽ không tiêu diệt được hết ký sinh trùng, vi khuẩn, nguy cơ nhiễm bệnh, ngộ độc, tiêu chảy.

Thực tế, các loại rau trồng dưới đất, dưới nước như rau muống dễ nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng, chưa kể nhiều nơi nước thải ô nhiễm hoặc được tưới bằng phân tươi. Ký sinh trùng này vào thành ruột và gây ra các chứng khó tiêu, dị ứng, đau bụng.

Ngoài ra, rau muống đứng đầu trong nhóm rau ăn lá có nguy cơ cao ngộ độc thực phẩm do thói quen nhiều người sử dụng hóa chất trong quá trình trồng trọt. Do đó khi ăn rau muống cần rửa sạch, nấu chín kỹ, nên lựa chọn mua rau muống có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo rau an toàn cho gia đình.

Một cách khác là nhiều người chần rau qua nước sôi trước khi xào, điều này làm giảm giá trị dinh dưỡng. Nhìn chung, mọi người không nên ăn rau xào và các món xào thường xuyên, nên thay bằng rau luộc, hấp, dùng cả nước. Chọn rau theo mùa, mua ở những nơi an toàn.

Ảnh minh họa: Bùi Thủy

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh

Nguyên cán bộ Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội