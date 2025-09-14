Ăn nhiều trứng gà có giúp kiểm soát huyết áp, ngăn zona?

Tôi bị huyết áp cao, từng bị zona thần kinh, nghe nói ăn nhiều trứng gà sẽ giúp kiểm soát huyết áp, ngăn zona, có đúng không? (Phương Linh, 55 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Trứng rất giàu dinh dưỡng, chứa nhiều protein, vitamin, khoáng chất và các hợp chất có lợi như choline tốt cho não bộ. Một phân tích tổng hợp từ nhiều nghiên cứu đăng trên Thư viện Y khoa Mỹ năm 2020, chỉ ra việc tiêu thụ trứng không ảnh hưởng đến huyết áp. Tuy nhiên, trứng có hàm lượng cholesterol cao, do đó người bị bệnh tim mạch, huyết áp chỉ nên ăn một quả trứng mỗi ngày và kết hợp với chế độ ăn ít chất béo bão hòa, ít carbohydrate xấu, giàu rau củ, cá và ngũ cốc nguyên hạt.

Tăng huyết áp hoặc cao huyết áp, được xem là "kẻ giết người thầm lặng", nguyên nhân chủ yếu gây ra các bệnh nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Người mắc cao huyết áp cũng có nguy cơ tái phát zona thần kinh cao. Các nghiên cứu chỉ ra, nguy cơ tái phát zona thần kinh tăng đến hơn 30% ở những người bệnh mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu... Lý do, người mắc bệnh này phải sử dụng thuốc thường xuyên để kiểm soát huyết áp, khiến tình trạng miễn dịch dần suy giảm, tạo điều kiện cho virus Varicella zoster (VZV) tái hoạt động gây bệnh.

Các nghiên cứu chỉ ra, ăn trứng không giúp kiểm soát huyết áp và ngừa mắc hay tái phát zona thần kinh. Ảnh minh họa: Vecteezy

Để kiểm soát huyết áp, ngoài nên tuân thủ theo phương pháp điều trị của bác sĩ, bạn nên duy trì cân nặng hợp lý, ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, thường xuyên vận động, tránh căng thẳng, sử dụng rượu bia, hút thuốc lá và ăn mặn.

Ngoài ra, bạn nên tiêm vaccine zona thần kinh để phòng nguy cơ tái phát zona thần kinh và phòng trường hợp biến chứng đau thần kinh sau zona và các biến chứng khác như mù mắt, điếc, liệt mặt, đột quỵ... Vaccine có hiệu quả ngăn bệnh đến 97% ở người từ 50 tuổi, từ 70-87% ở người từ 18 tuổi bị suy giảm miễn dịch do bệnh lý. Vaccine cũng giúp giảm đau thần kinh sau zona và các biến chứng khác hơn 90%. Lịch tiêm hai mũi cách nhau 1-2 tháng.

Zona thần kinh là kết quả sự tái hoạt động của virus Varicella Zoster (VZV) sau thời gian "ngủ đông" tại các hạch thần kinh cảm giác ở người từng mắc và khỏi thủy đậu. Bệnh có thể ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, phổ biến ở người trên 50 tuổi và nhóm có hệ miễn dịch yếu.

Khi mắc zona, người bệnh bị ngứa, rát hoặc đau ở một vùng da ở một bên cơ thể, có kèm sốt, mệt mỏi hoặc đau đầu. Bệnh nếu không được điều trị sớm có thể gây ra biến chứng đau thần kinh sau zona kéo dài, viêm phổi, viêm màng não, liệt mặt, tăng nguy cơ đột quỵ...

Bác sĩ Đoàn Thị Khánh Châm

Quản lý Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC