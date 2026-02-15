Ăn nhiều nem rán có tốt cho sức khỏe?

Nem rán ngon, giòn, giàu calo và một số chất dinh dưỡng như protein, chất xơ, song tiềm ẩn lượng natri và chất béo, ăn quá nhiều có thể ảnh hưởng đến huyết áp, tim mạch.

Nem rán (miền Nam gọi là chả giò) chủ yếu được làm từ hai thành phần gồm lớp vỏ làm từ bột mì và phần nhân với hỗn hợp các nguyên liệu bao gồm trứng, thịt lợn, tôm, cà rốt, hành lá, gia vị. Ngoài loại truyền thống, nem còn có nhiều biến tấu như nem chay với nhân rau củ hoặc sử dụng thịt gia cầm, hải sản tùy khẩu vị.

Thông tin dinh dưỡng

Lượng calo và các chất dinh dưỡng khác trong nem rán có thể thay đổi tùy thuộc vào kích thước và loại nhân. Nhìn chung một cuốn nem rán (89 g) cung cấp các chất gồm:

Calo: 222

Protein: 7,37 g

Chất béo: 10,6 g

Carbohydrate: 24,3 g

Chất xơ: 2,3 g

Natri: 417 mg

Ưu điểm

Nguồn chất xơ tốt

Nam giới và nữ giới trưởng thành nên tiêu thụ 25-38 g chất xơ mỗi ngày. Dựa trên chế độ ăn 2.000 calo, một chiếc nem rán có thể là một nguồn chất xơ tốt, cung cấp 8% giá trị cơ thể cần hàng ngày (DV). Chất xơ có nhiều lợi ích như tạo cảm giác no, thúc đẩy nhu động ruột đều đặn, giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng và bệnh tim...

Giàu protein

Một chiếc nem rán 89 g cung cấp 14% DV protein. Protein là một chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển, duy trì, sửa chữa tế bào, xây dựng các enzyme và hormone.

Nem rán với phần nhân từ rau củ có thể là nguồn cung cấp chất xơ tốt. Ảnh: Bùi Thủy

Nhược điểm

Mặc dù nem rán rất ngon và có thể cung cấp một số lợi ích dinh dưỡng nhưng chúng cũng tiềm ẩn một số nguy cơ.

Nhiều natri

Một chiếc nem 89 g chứa 417 mg natri, chiếm 18% lượng natri khuyến nghị hàng ngày là 2.300 mg. Tiêu thụ quá nhiều natri có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp.

Giàu chất béo bão hòa và tinh bột

Nem rán không được xem là lựa chọn lành mạnh do hàm lượng chất béo bão hòa tương đối cao. Một chiếc nem 89 g đã cung cấp gần 9% lượng chất béo bão hòa khuyến nghị mỗi ngày. Theo Hướng dẫn Chế độ ăn uống cho người Mỹ giai đoạn 2020-2025, chất béo bão hòa không nên vượt quá 10% tổng năng lượng hằng ngày - mức này có thể dễ dàng bị vượt qua nếu ăn nhiều hơn một chiếc.

Nạp nhiều chất béo bão hòa liên quan đến tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành, tiểu đường và các bệnh mạn tính khác. Người mắc tiểu đường cũng cần lưu ý lượng tinh bột trong nem rán để kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn.

Cách chọn nem rán có lợi cho sức khỏe

Mặc dù không phải món ăn giàu dinh dưỡng nhưng không nhất thiết phải loại nem rán khỏi thực đơn nếu ăn ở mức vừa phải. Thay vì mua sẵn ở nhà hàng hoặc thực phẩm đông lạnh, bạn có thể tự chế biến tại nhà để kiểm soát nguyên liệu và khẩu phần.

Khi tự chế biến, bạn có thể chọn loại vỏ mỏng hoặc dày tùy thích, ưu tiên thịt nạc hoặc hải sản, đồng thời gia giảm gia vị theo khẩu vị gia đình. Để hạn chế lượng dầu và chất béo, có thể nướng thay cho chiên ngập dầu, song lớp vỏ sẽ không giòn và xốp như cách chiên truyền thống.

Bạn cũng có thể linh hoạt hơn trong việc chọn nước chấm. Nhiều loại sốt đóng sẵn chứa nhiều đường, muối và calo. Vì vậy, nên cân nhắc tự pha chế hoặc chọn sản phẩm có thành phần lành mạnh hơn.

Bảo Bảo (Theo Helathline)