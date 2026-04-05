Ăn gì để xương chắc khỏe?

Sữa là nguồn giàu canxi quen thuộc có thể bảo vệ xương nhưng không phải là lựa chọn duy nhất. Thực tế, nhiều thực phẩm khác cũng cung cấp canxi cùng các vitamin và khoáng chất quan trọng, thậm chí ở mức tương đương hoặc cao hơn, giúp tăng cường độ chắc khỏe của xương.

Rau lá xanh đậm

Một số loại rau như cải xoăn, cải chíp chứa lượng canxi cao và ít oxalate - chất có thể cản trở hấp thu canxi. Nhờ đó, khi ăn những loại rau này, cơ thể dễ hấp thu canxi hơn. Ví dụ một cốc cải xoăn nấu chín chứa khoảng 179 mg canxi, cải chíp có khoảng 169 mg canxi. Ngoài ra, các loại rau này còn giàu magie và vitamin K, giúp tăng khoáng hóa xương, giảm nguy cơ loãng xương, hạn chế stress oxy hóa.