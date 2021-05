Ăn đêm với 100.000 đồng ở Hậu Giang

Hột vịt lộn là món ăn đêm quen thuộc với nhiều người, đa dạng cách chế biến như luộc nước dừa, rang me hay nướng trên than hồng. Hột vịt lộn trước khi nướng được luộc chín, khách gọi chủ quán mới bóc vỏ, bỏ vào vỏ sò lớn cho lên bếp than, thêm mỡ hành và nướng đến khi phần vỏ sò cháy sém, dậy mùi thơm ngậy thì cho đậu phộng rang vàng đâm nhuyễn phủ lên trên, gắp ra chén nhỏ.