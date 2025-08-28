Ăn cháo hành nóng có ngừa mắc cúm?

Từ nơi đông người về, tôi thường nấu tô cháo hành nóng để ngừa cảm, cúm, việc này có đúng không? (Triệu Bình, 28 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Cháo hành là món ăn kết hợp các nguyên liệu như gạo, hành củ, hành lá, gừng, lá tía tô, được nhiều người ăn khi bị đang bị cảm, cúm hay khi đi mưa về... Theo Y học cổ truyền, hành, gừng và lá tía tô chứa nhiều tinh dầu, có tính kháng khuẩn, chứa nhiều vitamin, chất xơ, chất chống oxy hóa, giúp làm ấm cơ thể, kích thích toát mồ hôi, giảm nghẹt mũi, thông họng. Các nguyên liệu này kết hợp với gạo trắng, nấu loãng giúp người bệnh, người đang mệt mỏi dễ ăn, dễ tiêu hóa. Vì vậy, món ăn này được sử dụng làm bài thuốc hỗ trợ điều trị cảm lạnh, cảm cúm kết hợp nghỉ ngơi, uống đủ nước, uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ.

Dù tốt cho sức khỏe, song cháo hành không giúp ngừa mắc bệnh dễ lây qua đường hô hấp, trong đó có cúm. Cúm lây qua đường hô hấp khi người khỏe mạnh hít phải các giọt bắn mang virus từ đường mũi họng của người bệnh hoặc tiếp xúc với các vật dụng chứa mầm bệnh sau đó đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

Bệnh có biểu hiện sốt, đau đầu, nhức mỏi người, đau họng, nhảy mũi, ho. Sau khi xâm nhập vào niêm mạc đường hô hấp, cúm có thể nhân lên và xâm lấn các cơ quan gây ra các bệnh viêm phổi, viêm tai giữa, suy hô hấp, viêm màng não, nhiễm trùng huyết...

Ăn cháo hành giúp ra nhiều mồ hôi, dễ tiêu hóa nhưng không giúp ngừa mắc các bệnh lây qua đường hô hấp, trong đó có cúm. Ảnh: Vecteezy

Bạn thường đến nơi đông người, nên phòng bệnh bằng cách mang khẩu trang, thường xuyên súc họng và rửa mũi bằng nước muối sinh lý, tránh đưa tay lên mắt mũi miệng. Bạn cũng cần ăn uống đủ chất dinh dưỡng, ngủ đủ, thường xuyên vận động, xây dựng cho bản thân lối sống lành mạnh, cần tránh thức khuya, uống rượu bia, hút thuốc lá.

Bệnh cúm có thể phòng ngừa hiệu quả bằng vaccine. Hiện Việt Nam có bốn loại vaccine cúm, trong đó loại của Pháp, Hà Lan và Hàn Quốc tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi và người lớn. Loại của Việt Nam tiêm cho người từ 18 đến 60 tuổi. Người từ 9 tuổi trở lên, cần một liều cơ bản, nhắc lại một mũi hàng năm để củng cố miễn dịch và cập nhật các chủng cúm lưu hành.

Bên cạnh đó, các bệnh lây qua đường hô hấp, đặc biệt khi ở nơi đông người như thủy đậu, sởi, não mô cầu, phế cầu... Việt Nam cũng có vaccine phòng ngừa đầy đủ cho trẻ em và người lớn. Để phòng bệnh hiệu quả, bạn nên kiểm tra lịch sử chủng ngừa để tiêm càng sớm càng tốt.

Bác sĩ Đoàn Thị Khánh Châm

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC