Man Utd bán Garnacho sang Chelsea

AnhMan Utd đồng ý bán tiền đạo Alejandro Garnacho cho Chelsea với giá 51 triệu USD.

Theo kênh ESPN, bản giao kèo còn kèm điều khoản Man Utd sẽ nhận 10% khoản phí chuyển nhượng nếu Chelsea bán Garnacho sang CLB khác.

Alejandro Garnacho ngả người móc bóng ghi bàn trong trận Man Utd thắng Everton 3-0 ở vòng 13 Ngoại hạng Anh trên sân Goodison Park ngày 26/1/2024. Ảnh: Reuters

Lời đề nghị ban đầu của Chelsea chỉ là 32 triệu USD, song Man Utd đã thuyết phục được đối tác nâng giá lên 51 triệu USD. Dù vậy, con số này vẫn thấp hơn so với mức định giá 64 triệu USD mà "Quỷ Đỏ" mong muốn.

Garnacho sẽ bay đến London trong hôm nay để kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2032. Tiền đạo Argentina có thể ra mắt CĐV trong trận Chelsea gặp Fulham trên sân Stamford Bridge ở vòng ba Ngoại hạng Anh ngày 30/8.

Garnacho rời sân Old Trafford vì mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim. Sau trận thua Tottenham ở chung kết Europa League, cầu thủ chạy cánh 21 tuổi công khai phản đối Amorim về việc phải dự bị cho Mason Mount.

Garnacho cự nự HLV Amorim trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa trước. Ảnh: AP

Garnacho sinh ngày 1/7/2004 tại Madrid, Tây Ban Nha, có mẹ người Argentina. Anh trưởng thành ở lò Atletico Madrid, trước khi sang đội trẻ Man Utd năm 2020. Năm 2022, Garnacho lập cú đúp trong trận chung kết gặp Nottingham Forest, giúp Man Utd lần đầu đoạt Cup FA trẻ kể từ năm 2011, còn cá nhân anh đoạt giải cầu thủ trẻ hay nhất năm.

Kể từ mùa 2022-2023, Garnacho đổi số áo từ 75 thành 49 và trở thành nhân tố chủ chốt của đội. Tổng cộng, tiền đạo Argentina có 26 bàn qua 144 trận khoác áo đội một Man Utd, đoạt một Cup FA và một Cup Liên đoàn - hai danh hiệu đều đến dưới thời HLV Erik ten Hag.

Chiều ngược lại, Chelsea đồng ý bán Christopher Nkunku cho AC Milan với giá 49 triệu USD. Nkunku, 27 tuổi, không còn nằm trong kế hoạch của HLV Enzo Maresca.

Christopher Nkunku thực hiện cú sút trong loạt luân lưu trận Chelsea gặp Newcastle ở tứ kết Cup Liên đoàn ngày 19/12/2023. Ảnh: Reuters

Sau khi gia nhập Chelsea từ RB Leipzig với giá 70 triệu USD vào hè 2023, tiền đạo người Pháp liên tục chấn thương nặng và chỉ có 11 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh mùa đầu tiên. Ở mùa giải vừa qua, anh tiếp tục gặp khó trong việc cạnh tranh suất đá chính, chủ yếu góp mặt ở các trận Cup và Europa Conference League. Việc sang Serie A mở ra cơ hội để Nkunku làm lại sự nghiệp sau hai năm mờ nhạt tại Stamford Bridge.

Song song với hai thương vụ này, Chelsea cũng để mắt tới Xavi Simons. Tuy nhiên, "The Blues" không muốn chi 82 triệu USD theo yêu cầu của RB Leipzig. Tottenham hiện được cho là đã vượt lên dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ tiền vệ Hà Lan.

Hồng Duy (theo ESPN)