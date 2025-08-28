Amorim từ chối nhận lỗi, trách cầu thủ Man Utd

HLV Ruben Amorim bốn lần nói "cầu thủ Man Utd tự phơi bày vấn đề", trong phỏng vấn sau trận thua đội hạng Tư Grimsby Town ở Cup Liên đoàn.

"Kết quả thế nào không quan trọng bằng dấu hiệu đội đã cho thấy trong trận", Amorim nói. "Ngay từ đầu trận, chỉ có một đội thực sự thi đấu trên sân. Đội bóng mạnh hơn đã thắng. Các cầu thủ và đội bóng hôm nay đã tự nói lên tất cả. Mọi người đều thấy rõ những gì đã diễn ra".

Khi được hỏi cụ thể về việc các cầu thủ "tự nói lên tất cả" nghĩa là gì, Amorim không giải thích, mà chỉ nói thêm: "Có thể thấy rõ điều đó qua màn thể hiện của các cầu thủ".

HLV Ruben Amorim trong trận Man Utd thua Grimsby Town ở vòng hai Cúp Liên đoàn trên sân Blundell Park, thị trấn Cleethorpes, hạt Lincolnshire, Vương quốc Anh tối 27/8/2025. Ảnh: Shutterstock

Phóng viên hỏi thêm về những "dấu hiệu xấu" của cầu thủ Man Utd trong trận này. Amorim chỉ ra vấn đề lớn nằm ở thái độ nhập cuộc. "Không chỉ là khoảng trống phòng ngự, mà ngay từ đầu chúng tôi đã chơi không có chút cường độ nào", HLV người Bồ Đào Nha nói. "Cầu thủ quên mất hoàn toàn các nhiệm vụ gây áp lực. Toàn đội lạc lối. Thật khó giải thích, nhưng màn trình diễn đó đã phơi bày tất cả".

Amorim thừa nhận sai lầm này không phải lần đầu lặp lại. "Khi thua nhưng bạn thấy những vấn đề mới, điều đó còn có thể chấp nhận. Nhưng hôm nay chúng tôi mắc lại những sai lầm cũ từ mùa trước. Đó mới là điều đáng lo", ông nói.

Người phỏng vấn sau đó nói rằng Man Utd mắc những vấn đề giống như mùa trước, và Amorim đồng ý. Nhưng khi được hỏi liệu ông sẽ làm gì khác đi, HLV 40 tuổi trả lời: "Tôi không cần nói về chuyện đó. Các cầu thủ đã cho thấy câu trả lời trên sân hôm nay. Chúng tôi còn một trận nữa vào thứ Bảy, sau đó sẽ giải quyết vấn đề trong hai tuần nghỉ".

Amorim chơi đùa với bảng chiến thuật trong lúc Man Utd bị Grimsby Town dẫn hai bàn Amorim chơi đùa với bảng chiến thuật trong lúc Man Utd bị Grimsby Town dẫn hai bàn.

HLV Amorim thay toàn bộ hàng thủ ở đội hình xuất phát trận thua Grimsby Town, khi thủ môn Andre Onana, trung vệ Harry Maguire, Ayden Heaven và Tyler Fredricson cùng đá chính. Ở phía trên, Bryan Mbeumo và Bruno Fernandes dự bị, nhường suất chính cho Manuel Ugarte và Kobbie Mainoo. Tân binh Benjamin Sesko lĩnh xướng hàng công thay vì Mason Mount.

Man Utd thủng lưới hai bàn liên tiếp trong tám phút ở hiệp một, từ những sai lầm của Amad Diallo hay Andre Onana. Khi được hỏi về thủ thành người Cameroon, Amorim lắc đầu rồi nói: "Khi đá với một đội hạng Tư mà vẫn thể hiện thế này, vấn đề không nằm ở thủ môn. Vấn đề nằm ở tập thể, ở cách chúng tôi tiếp cận trận đấu. Và hôm nay, cầu thủ của tôi đã nói thay tôi, quá rõ ràng".

Amorim lần lượt đưa Fernandes, Mbeumo, Matthijs de Ligt, Mount và Joshua Zirkzee vào sân trong hiệp hai. Mbeumo và Maguire lần lượt ghi bàn gỡ hòa 2-2 để đưa trận đấu vào loạt luân lưu. Nhưng cũng chính Mbeumo sút hỏng lượt đá cuối cùng, khiến "Quỷ Đỏ" thua 11-12 ở loạt cân não và bị loại.

Mbeumo đá hỏng luân lưu khiến Man Utd bị loại khỏi Cup Liên đoàn Mbeumo đá hỏng luân lưu khiến Man Utd bị loại khỏi Cup Liên đoàn.

Thất bại này có thể khiến tương lai của Amorim trở nên khó lường, khi đội thua hai, hòa một trong ba trận đầu mùa giải mới. Bên cạnh lời chỉ trích cầu thủ, ông cũng hai lần nói: "Tôi không biết", khi được hỏi về những khoảng trống lộ ra ở hàng thủ trong hiệp một.

Hợp đồng của Amorim còn hạn tới hè 2027. Vì thế nếu sa thải HLV Bồ Đào Nha lúc này, Man Utd có thể phải đền bù vài chục triệu USD.

Xuân Bình tổng hợp