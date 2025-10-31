Haaland có thể rời Man City

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Real Madrid có thể chiêu mộ Erling Haaland hè 2026, dù anh còn hợp đồng với Man City đến năm 2034.

Theo báo Sport, có trụ sở ở Barcelona, Real và Vinicius Junior đang bế tắc trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng. Hợp đồng của ngôi sao Brazil sẽ hết hạn hè 2027, vì thế nếu không sớm ký hợp đồng mới, anh có thể tự do rời Bernabeu. CLB Hoàng gia không muốn điều này xảy ra.

Nhiều CLB Arab Saudi đang quan tâm tới Vinicius. Một trong số đó được cho sẵn sàng chi cả tỷ USD, bao gồm từ 300 đến 365 triệu phí chuyển nhượng và phần còn lại là tiền lương, để giành bằng được siêu sao Brazil 25 tuổi.

Trong trường hợp Real bán Vinicius với giá kỷ lục thế giới mới - khoảng 263 triệu USD, họ sẽ quyết mua Haaland. Khi đó, Mbappe sẽ được trở lại vị trí tiền đạo trái quen thuộc, còn tiền đạo Na Uy sẽ chơi như trung phong.

Trả lời báo Tây Ban Nha AS hôm 30/10, chuyên gia bóng đá Anh, cựu Giám đốc điều hành Aston Villa Keith Wyness cũng tin rằng nếu bán được Vinicius, Real sẽ làm tất cả để rước Haaland về từ Man City ngay hè này.

Real sẽ dốc sức chiêu mộ Haaland nếu bán Vinicius. Ảnh: Goal

Haaland gia nhập Man City từ Dortmund, hè 2022 với phí 67 triệu USD. Ngay lập tức, anh chứng tỏ khả năng săn bàn siêu hạng, với hai mùa liên tiếp giành Vua phá lưới Ngoại hạng Anh. Tháng 1/2025, tiền đạo Na Uy ký hợp đồng mới, thời hạn tới năm 2034, khi anh 34 tuổi.

Haaland chưa từng bày tỏ ý định rời Man City. "Qua những cuộc đàm phán, tôi tin gia hạn với Man City là lựa chọn đúng", trung phong cao 1,95 m nói. "Tôi cảm thấy rất vui khi tiếp tục gắn bó với đội bóng. Tôi mong muốn được cống hiến nhiều năm nữa cho Man City".

Dù vậy, thực tế cho thấy không nhiều cầu thủ có thể từ chối sức hút từ CLB giàu thành tích nhất lịch sử Champions League như Real Madrid. Đội bóng của chủ tịch Florentino Perez cũng đang không có một trung phong cắm đích thực, ngoại trừ cầu thủ trẻ Gonzalo Garcia hay Endrick. Nếu bán Vinicius, Real sẽ có đủ tài chính để chiêu mộ Haaland.

Trong khi đó, Man City nổi tiếng là đội không giữ cầu thủ bằng mọi giá nếu họ muốn ra đi. Vấn đề sẽ nằm ở Haaland, khi tiền đạo này có muốn thay đổi môi trường và tìm kiếm cảm hứng thi đấu mới, để chuyển sang chơi cho đội bóng giàu truyền thống như Real hay không. Với đội bóng Anh hiện tại, Haaland đã giành gần đủ bộ sưu tập danh hiệu tập thể, gồm một Champions League, một Siêu Cup châu Âu, hai Ngoại hạng Anh, một Cup FA và một Siêu Cup Anh.

Hoàng An (theo Sport & AS)